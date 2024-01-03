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Prof. Dr. Turan'dan balon balığı uyarısı: 'Bunlarda zehir vardır, miligramı bile çok etkili bir zehirdir' - Son Dakika
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Prof. Dr. Turan'dan balon balığı uyarısı: 'Bunlarda zehir vardır, miligramı bile çok etkili bir zehirdir'

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, balon balığının etinin tüketilmesinin ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekerek vatandaşlara tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Balon balığının Türkiye'de bulunan denizlerde sıklıkla görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Turan, balığın zehirli olduğunu ve insanları zehirleyebileceğini belirtti. Balon balığı etinin tavuk etine benzediğini ancak içerdiği tetredoksin adlı zehir nedeniyle insanlara ciddi rahatsızlıklar ve hatta ölüme yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Turan, balon balığı tüketiminin yasak olduğunu ve insanların bu riski almaması gerektiğini vurguladı.

03.01.2024 - 17:05,
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Prof. Dr. Turan'dan balon balığı uyarısı: "Bunlarda zehir vardır, miligramı bile çok etkili bir zehirdir"

HATAY - İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, balon balığının etinin tüketilmesinin ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekerek vatandaşlara tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiye'de denizlerde sıklıkla görülen balon balığıyla mücadeleye karşı çeşitli çalışmalar yürütülmüş ve vatandaşlar balığın zehirli olduğu konusunda bilinçlendirilmişti. İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde yaşayan Mufit Aslan'ın denizden tuttuğu balığı tüketen 7 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, balon balığı konusunda vatandaşları bilinçlendirerek tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

"Maalesef denizlerimizde 7 tür balon balığı bulunmaktadır ve bunların tamamı da zehirlidir"

Balon balığının Türkiye'de bulunan denizlerde sıklıkla görüldüğüne dikkat çeken Pof. Dr. Turan, "Maalesef bu gün üzücü bir haber aldık; İskenderun körfezinde balon balığı oltayla avlamış ve bu balıkları ailesiyle birlikte yediğinden dolayı zehirlenip hastaneye kaldırılmış. Şuan Adana'ya sevk edilmiş ve entübe halinde edindiğimiz bilgilere göre. Maalesef denizlerimizde 7 tür balon balığı bulunmaktadır ve bunların tamamı da zehirlidir. Bu balıklarımızın çoğu yaygın olarak denizlerimizde bulunmaktadır. Özellikle şuan Akdeniz'de yoğun olarak bulunmaktadır. Ege Denizi'nde de kısmen yoğun olarak bulunmaktadır. Marmara'da az da olsa balon balığı bulunmaktadır. Onun için halkımızı bilinçlendirmek adına bir çok kurum ve kuruluş açıklamalar yapıyor. Bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı kuyruğu başına teşvik parası veriyor. Maalesef bu gibi olaylar daha önce olduğu gibi yeniden yaşandı" dedi.

"Etleri çok güzeldir, yenildiği takdirde tavuk gibi bir eti vardır"

Balon balığı etinin tavuk etine benzediğine dikkat çeken Pof. Dr. Turan, "Ben balıkçılara bu balığın zehirli olduğunu, tıkıldoksin denilen bir zehir içerdiğini ve bu zehirden dolayı insanları zehirlediğini anlatıyorum. Balon balığının etinde tetredoksin denilen bir zehir bulunmaktadır. Etleri çok güzeldir, yenildiği takdirde tavuk gibi bir eti vardır. İnsan ölümüne kadar gidebilen rahatsızlıklar oluşturabilirler" ifadelerini kullandı.

"Bunlarda zehir vardır, miligramı bile çok etkili bir zehirdir"

Balon balığı tüketiminin insan ölümüne kadar gidebileceğini belirten Prof. Dr. Turan, " Japonya'da lisansız olarak balon balığı satmanın bir cezası var. Türkiye'de bence bunun bir cezası olmalı. Bu balığı Türkiye'de avlamak ve karaya çıkarmak yasak. Aslında bakarsanız bu balığı tezgaha koymak yasak. Ama biz nadirde olsa yine biz tezgahlarda derisi soyularak fileto haline getiren balıkçılar gördük. Bunları yapanlar var. Sebebi de biz yiyoruz, yiyoruz bir şey olmuyor. Ben bir çok balıkçıyı ikna etmek için saatlerce uğraştım. Yiyorum, bir şey olmuyor diyorlar. Mevsimsel olarak bu balıklardaki zehir düzeyi artabiliyor bunlarda bu zehri üretme mekanizması var. Bazen az olabilir size etki etmeye bilir ama yersin bir şey olmaz, yersin bir şey olmaz ama bir yersin ölürsün. İnsanların böyle bir risk almaması gerekiyor. Arkadaşımıza geçmiş olsun diyorum. Kesinlikle hiç kimsenin balon balığı yememesini öneriyorum. Bunlarda zehir vardır, miligramı bile çok etkili bir zehirdir. Balon balıklarındaki zehir düzeyi mevsimsel olarak artıp, azalmaktadır. Sinek üzerine konduğu zaman sinek ölüyor, kedi yiyor kedi ölüyor. Bu gibi şeyler gördük" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Turan\'dan balon balığı uyarısı: \'Bunlarda zehir vardır, miligramı bile çok etkili bir zehirdir\'
Kaynak: İHA
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Numune Mahallesi, İskenderun, Türkiye, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Turan'dan balon balığı uyarısı: 'Bunlarda zehir vardır, miligramı bile çok etkili bir zehirdir' - Son Dakika


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