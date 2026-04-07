Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Dünya futbolunun efsane isimlerinden, Türkiye’de hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile şampiyonluk yaşayarak silinmez izler bırakan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

LUCESCU HAYATINI KAYBETTİ

Antrenmanda rahatsızlanmasının ardından Bükreş Üniversite Hastanesi'nden taburcu olacağı 3 Nisan Cuma günü kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınan Mircea Lucescu, yapılan tedaviye yanıt vermemesi sonucu hayatını kaybetti.

ÇOKLU FELÇ GEÇİRDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden Mircea Lucescu'nun son sağlık durumuna dair açıklama yapılarak deneyimli teknik adamın çoklu felç geçirdiği ve birçok damarının tıkanık olduğu belirtilmişti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Mircea Lucescu, bugün kapsamlı bir tomografi taramasından geçirildi. Hastayı tedavi eden doktorlar durumu ayrıntılı olarak incelemiş ve aileye bilgi vermiştir. Tomografi incelemesinde çok sayıda iskemik serebral inme belirtisi ve pulmoner tromboemboli odakları saptanmıştır; Lucescu, hastanedeki multidisipliner ekibin sıkı gözetimi altında kalacaktır." ifadelerine yer vermişti.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş ve Galatasaray Kulübü, hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Mircea Lucescu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş: Eski teknik direktörümüz, 100. yılımızdaki şampiyonluğumuzun mimarı Mircea Lucescu’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Seni hiçbir zaman unutmayacağız Lucescu, huzur içinde uyu. Elveda Luce.

Galatasaray: Kazandırdığı UEFA Süper Kupa ile ülkemize bir Avrupa kupası daha getiren ve 15. şampiyonluğumuzda da takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mircea Lucescu’nun ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Lucescu.

SON MAÇI TÜRKİYE'YE KARŞI

Geride bıraktığımız günlerde Romanya Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Lucescu, son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı final maçında Türkiye'ye karşı mücadele etmişti.

MIRCEA LUCESCU KİMDİR?

"İl Luce" lakabıyla anılan Lucescu, sadece saha içindeki taktik dehasıyla değil, beyefendi kişiliği ve futbol dünyasına kazandırdığı genç yeteneklerle de tanınıyordu. Kariyeri boyunca Avrupa’nın pek çok önemli kulübünde görev yapan efsane hoca, Türk futbol tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Lucescu, futbolculuk döneminde Dinamo Bükreş ile 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası'nı kazanmıştır. Türkiye'de ayrı takımlarda iki yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştır. Shakhtar Donetsk ile sekiz, Dinamo Kyiv ile bir kere olmak üzere toplamda dokuz kez Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşadı.

KARİYERİNDEN ÖNE ÇIKAN BAŞARILAR

Türkiye Dönemi: Galatasaray ile UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş’ı Süper Lig şampiyonluğuna taşıyarak, iki farklı ezeli rakiple bu başarıyı yakalayan nadir isimlerden biri oldu.

Shakhtar Donetsk: Ukrayna ekibinde geçirdiği yıllarda kulübü Avrupa’nın devleri arasına soktu ve UEFA Kupası'nı kaldırdı.

Milli Takımlar: Romanya ve Türkiye A Milli Futbol Takımları’nda görev alarak vizyonunu uluslararası düzeye taşıdı.