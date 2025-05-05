Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Sağanak Yağış Uyarısı

MGM, 15 ilde sağanak ve gök gürültülü yağış beklentisi ile vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

05.05.2025 09:41
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Antalya, Tokat, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt'te sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceğini, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 21, en düşük 8; İstanbul'da en yüksek 24, en düşük 12; İzmir'de en yüksek 28, en düşük 15 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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