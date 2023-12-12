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Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde anjiyo sonrası yoğun bakıma alındığını bildirdi.

12.12.2023 - 15:05,
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TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı.

AMBULANSTA KALP MASAJINA DEVAM EDİLDİ

Ambulansa alınırken de kalp masajına devam edildiği görülen Bitmez hastaneye kaldırılırken sağlık durumuna ilişkin güncel açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Saadet Partili Bitmez'in sağlık durumu nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakan Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır.

Saadet Partili Bitmez'in sağlık durumu nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi

"KALP AKCİĞER POMPASINA BAĞLANARAK YOĞUN BAKIMA ALINDI"

Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Saadet Partili Bitmez'in sağlık durumu nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi

NUMAN KURTULMUŞ: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Yaşanan gelişmenin ardından bir açıklama da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş sosyal medya paylaşımında "TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Saadet Partili Bitmez'in sağlık durumu nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi
Sağlık Bakanı Koca, TBMM\'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez\'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Yusuf Gümüşsoy: Geçmiş olsun.Rabbim şifa versin inş. Yanıtla 21 1
  • eyup yamak: Çok geçmiş olsun rabbim şifa versin. Yanıtla 27 0

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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