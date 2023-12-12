Sağlık Bakanı Koca, TBMM\'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez\'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek

TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı.

AMBULANSTA KALP MASAJINA DEVAM EDİLDİ

Ambulansa alınırken de kalp masajına devam edildiği görülen Bitmez hastaneye kaldırılırken sağlık durumuna ilişkin güncel açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakan Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır.

"KALP AKCİĞER POMPASINA BAĞLANARAK YOĞUN BAKIMA ALINDI"

Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Yaşanan gelişmenin ardından bir açıklama da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş sosyal medya paylaşımında "TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.