Sağlık Emekçileri, AKP\'nin Yeni Vergi Paketine Tepki Gösterdi

(İZMİR) – Sağlık emekçileri, İzmir'de AKP'nin yeni vergi paketi ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına tepki gösterdi. Sağlık emekçileri adına konuşan SES Kurum Temsilcisi Selin Akgöl, zenginden az yoksuldan çok vergi alındığını belirterek "Özel sağlık kuruluşlarından yüzde 10, sağlık çalışanından yüzde 35 vergi alınıyor. Yoksuldan alıp zengine veren bu vergi düzeninin değişmesini istiyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün TBMM Başkanlığı'na sunulan 53 maddelik vergi paketinin "çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırlandığını, vergi paketinin dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermediğini ifade etmişti.

Birlik Sağlık-Sen, Genel Sağlık-İş, HEP-SEN, SES ve Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyeleri, bugün "Vergide Adalet İstiyoruz" başlığıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği önünde açıklama yaptı. Sendikalar adına ortak açıklamayı okuyan SES Kurum Temsilcisi Selin Akgöl, özel sağlık kuruluşlarından yüzde 10, sağlık çalışanlarından yüzde 35 vergi alındığına dikkat çekti.

"Yine yoksulluğa ve sefalete mahkum edildik"

Kamu emekçilerinin enflasyonun ve vergilerin altında ezilerek yoksulluğa mahkum edildiğini belirten Akgöl, şunları söyledi:

"Kamu emekçileri, işçileri ve emeklileri bir yanda TÜİK'in enflasyon oranları, diğer yanda vergi dilimleri, enerji, akaryakıt ve ÖTV'ye gelen zamlar nedeniyle yine yoksulluğa ve sefalete mahkum edildik. Vergi tarife dilimlerinin yeniden değerlemeye tabi tutulmaması ve asgari ücret artış oranından düşük açıklanması nedeniyle yaşadığımız kayıp bir yana ücretlerimiz yalancı TÜİK rakamlarına göre bile rekor kıran enflasyonun altında kaldı. Memur Sen'in imza attığı toplu iş sözleşmesi nedeniyle memurların maaş zammı yüzde 10 enflasyon farkı ise yüzde 8.85 oldu, toplam zam ise yüzde 19.31. İşçi toplu sözleşmelerinde yer alan enflasyon farkları da aynı şekilde TÜİK'in yalan enflasyonu altında ezildi. Bir de üzerine her ay yeni vergi dilimine giriyor, her ay daha da yoksullaşıyoruz. Yıl sonuna doğru yüzde 35'lere varan vergi dilimi kesintileriyle verdikleri üç kuruş zam da uçup gidiyor.

Bizler açlık ve yoksullukla boğuşurken, doğrudan ve dolaylı vergilerle kamu bütçesinin bütün yükü bizim üzerimize yıkılıyor. Şimdide vergiyi tabana yaymak adına yine emeğiyle geçinenlere yeni vergi uygulamaları açıklanıyor. Açıklanan paketler bu hafta TBMM'de görüşülecek. 2024 bütçesinde 'vergi indirimi, muafiyeti, istisnası' adı altında sermayeden 2 trilyon 210 milyar liralık vergi alacağından vazgeçen hükümet; biz emekçilerin vergide adalet talebini görmezden geliyor. Sermayedarlar, rantiyeciler ve yandaşlar en az yüzde 300 zenginleşirken, bizler daha da yoksullaşıyoruz."

"Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı?"

Ülkede yoksul ve zengin sınıflar arasında vergi adaletsizliği olduğunu kaydeden Akgöl, şunları söyledi:

"Çalışanından emeklisine milyonlarca yurttaş toplanan tüm vergilerin yüzde 85'ini öderken ülkemizin gelirinin üçte biri toplumun yüzde 10'luk bir kesimine gidiyor. Kar rekorları ilan eden şirketler toplam verginin dörtte birini ödemiyor. Özel sağlık kuruluşlarından yüzde 10, sağlık çalışanından yüzde 35 vergi alınıyor. Yoksuldan alıp zengine veren bu vergi düzeninin değişmesini istiyoruz. Vergi dilimi sabitlensin, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın istiyoruz. Biz vergilerimizi harcarken de adalet istiyoruz.

Soruyoruz… Özel hastaneler yüzde 10, şehir hastaneleri sıfır vergi verirken hekiminden hemşiresine, güvenliğinden sekreterine tüm çalışanlardan yüzde 35 vergi kesmekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı? Vergi kaçıranları hepimizden daha iyi biliyor ve tanıyorsunuz. Neden hiç bu şirketlerin adını ağzınıza almıyorsunuz? Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketlere desteğinizi kesecek misiniz? Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? Halktan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?"

"Gece gündüz demeden yoksullaşmaktan bıktık usandık artık"

Sağlık emekçilerinin taleplerini sıralayan Akgöl, şunları kaydetti:

"TBMM'ye sunulan vergi paketiyle ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Şimşek, halkı ikna etmek için 'Vergide adaleti sağlayacağız' açıklamaları yapıyor. Madem vergide adaleti sağlayacağız diyorsunuz, bunun için yoksulluk sınırı altında kalan tüm ücretlere insanca yaşayacak oranda zam verin. Çalışanlardan alınan gelir vergisi oranını en fazla yüzde 15'te sabitleyin, zenginlere servet vergisi getirin. Açlık sınırı altında kalmış asgari ücrete zam yapın ve vergi tarife dilimi oranlarında uyguladığınız Ali Cengiz oyunundan vazgeçerek yeniden belirleme oranlarını uygulayın ve asgari ücret artış oranında yükseltin. Sıfır zamma mahkum ettiğiniz emeklilere en az asgari ücret oranında zam verin. Sermayeye uygulanan vergi indirimi ve muafiyetlerinden vazgeçin! 5510 sayılı kanun ile emekçinin kıdem tazminatlarında yarattığınız tahribatı giderin. Bizler gece gündüz demeden yoksullaşmaktan bıktık usandık artık. Krizi biz yaratmadık, sermayeyi kurtarma planınıza da ortak olmayacağız."