SAHA EXPO\'da 5 günde 6,2 milyar dolar ticaret hacmi, 100 binin üzerinde ziyaretçi

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AVRUPA'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un 22-26 Ekim tarihleri arasında düzenlediği SAHA EXPO 2024, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırladı. 100 bin kişiyi aşan katılımla sektör profesyonellerini biraraya getiren ve 25-26 Ekim'de halka açık olan fuara, vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. 5 gün süren fuarda 6,2 milyar dolar ticaret hacmine ulaşıldı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde, 22-26 Ekim tarihleri arasında, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO 2024, 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. 5 gün boyunca süren fuarda, bu yıl 6 milyar 189 milyon dolarlık 133 anlaşmaya imza atıldı. Bu anlaşmaların 4 milyar 332 milyon doları ihracat sözleşmesinden oluştu.

BİN 200'ÜN ÜZERİNDE FİRMA MİLLİ TEKNOLOJİLERİ SERGİLEDİ

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlığın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteğiyle düzenlenen fuarda, bin 200'ün üzerinde firma geliştirdiği milli teknolojileri sergiledi.121 ülkeden katılımın gerçekleştiği fuarı, 5 farklı kıtadan 27 bakan, 6 Genelkurmay Başkanı ve 35 ülkeden 178 alım heyeti ziyaret etti.213 ürünün ilk kez sergilendiği SAHA EXPO, açık kaldığı 25-26 Ekim tarihleri arasında her yaş grubundan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. TUSAŞ'ın stant alanı ve terör saldırısında şehit olan isimler için oluşturulan köşe, SAHA EXPO'yu gezen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

'ASKER OLUP BU ARAÇLARDAN KULLANACAĞIM'

Eşi ve çocuklarıyla fuarı ziyaret eden Hüseyin Meydan, "Her zaman gurur duyuyorum. Yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesini bu duruma gelmesini her zaman gururla izliyoruz. Az önce geçerken de söyledim İnsanlık kadar büyük en azından çok güzel. KIZILELMA ve diğer savunma sanayi ürünleri de var. Bu işte daha da ilerleyecek Türkiye inşallah" ifadelerini kullandı.5 yaşındaki Yusuf ise, "Silah aracı çok büyük çok beğendim asker olup bu araçlardan kullanacağım" dedi.Murat Aşkeleten ise, "Özellikle böyle milli ürünlerimizle gururlanıyoruz, sektörden değiliz tamamen ülkemizde neler yapılıyor meraktan geliyoruz görüyoruz gururlanıyoruz o kadar kesinlikle yoksa başka bir mesleki tarafımız yok. Olanları görmek eve gittiğimizde çayımızı içerken gururlanmak için geldik" diye konuştu.

'ÇOK İLERİDEYİZ ÇOK GELİŞTİK'

Fuarın Türkiye'nin sanayideki başarısını görünür kıldığını belirterek, Abdullah Mancı ise, "Çok güzeldi yakından helikoptere ilk defa biniyorum. Fuar sayesinde bu şekilde oldu. Bu fuar sayesinde ne kadar ilerlediğimiz gözle görülebilir oldu, televizyondan duyuyordukö dedi.Ali Yavuz, millileştiğimize vurgu yaparak, "Ülkemizin gururu GÖKBEY gerçekten müthiş bir şey inşallah daha yakın zamanda çok daha iyi şeyler yaparız diye düşünüyorum. Savunma sanayi çok gelişti yüzde 80'lere geldik yerli sanayide. Çok güzel şeyler olacak. Ben memnunum savunma sanayinde çok iyi yerlere geldiğimizi düşünüyorum. İnşallah daha da yüzde 100'lere çıkmamız lazım. Dışarıya bağımlılıktan kurtulmamız lazım. Yerli ve milli gururumuz GÖKBEY olsun, HÜRJET olsun çok ilerdeyiz şu anda çok geliştik" şeklinde konuştu.

ROKETSAN PUSU VE TANKSAVAR FÜZE SİSTEMİ L-OMTAS

SAHA EXPO'da Türk savunma sanayiinde son dönemde geliştirilen araç ve platformlar yanında KOBİ düzeyindeki alt yüklenici ve tedarikçi firmaların yerlileştirildiği ürünler de sergilendi.ASELSAN, uçtan uca milli ve güvenli haberleşmeye olanak sağlayan yeni ağ tabanlı haberleşme sistemlerini, özgün mühendislik eseri yeni elektronik harp podlarını, hava tehditlerine karşı ileri çözümler sunan yeni anti drone sistemlerini ilk kez SAHA EXPO'da tanıttı.

Roketsan'ın geliştirdiği Roketsan Pusu, LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS, ilk kez Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı SAHA EXPO'da sergiledi.HAVELSAN, dijital birlik teknolojisinde geldiği son noktayı ilk kez SAHA EXPO 24'te uygulamalı olarak gösterdi.ULAK Haberleşme, yerli 5G altyapı sistemleri, güvenli iletişim çözümleri ve akıllı şehir uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturdu.STM'nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu, bu yıl Türk donanmasında göreve başlayan, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515) ve STM'nin ana alt yüklenici olarak kritik görev aldığı MİLGEM Ada Sınıfından bir korvet SAHA EXPO kapsamında, Sarayburnu ve Ataköy limanlarına demir attı.

GÖKKURT AKILLI MÜHİMMAT AİLESİ, İNSANSIZ HAVA ARACI TALAY, ZIRHLI MÜHAREBE ARACI PARS ALPHA

SAHA EXPO'da ayrıca, ASTECH DEFENCE, GÖKKURT Akıllı Mühimmat Ailesi'ni (GAM) ilk kez sergiledi.Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve 'Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı' (İHA) iddiasına sahip TALAY, ilk kez SAHA EXPO'da tanıtıldı.Askeri AC/DC ve DC/DC çeviricileri geliştiren Anova Ar-Ge Teknolojileri, kibrit kutusunun yarısı boyutundaki, ürün ailesinin en yeni üyesi de SAHA EXPO'da sergilendi.FNSS tarafından geliştirilen 5. Nesil zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA 8x8, SAHA EXPO ile Türkiye'de ilk kez tanıtıldı.

ASPOWER tarafından geliştirilen yerli ve özgün şarj kontrol kartının yanı sıra SAHA EXPO'da yerli ve milli teknoloji üreticisi Mikro-Tasarım Elektronik'in savunma sanayii için geliştirdiği ileri görüntüleme teknolojilerine bir yenisini eklediği ürün de görücüye çıktı. Şirket, 1280 x 1024 çözünürlüğe ve 10µm piksel adım aralığına sahip yeni SWIR (Kısa Dalgaboyu Kızılötesi) kamerasını, sektör temsilcileri ve vatandaşla buluşturdu.