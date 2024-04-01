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SAKARYA SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:56
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.644
Toplam Seçmen : 796.924
Açılan Sandık : 2.570
Açılan Sandık Oranı : % 97,20
Kullanılan Oy : 605.700
Geçerli Oy : 580.971
Katılım Oranı : % 78,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF ALEMDAR% 47,42275.527
CHPAZİZE ÇEROĞLU% 16,6196.478
YENİDEN REFAHSELÇUK GEYVELİ% 12,7874.232
SAADETÖMER ABDULLAH AYHAN% 12,2371.077
İYİ PARTİSELÇUK KILIÇASLAN% 4,0123.275
ZAFER PARTİSİCİHAN KOLİP% 2,6715.499
DEM PARTİENGİN GÜLESER% 0,895.147
DİĞER% 0,543.131
DEVA PARTİSİMEHMET ERDOĞAN% 0,52.913
MEMLEKETALİ SARI% 0,341.958
BTPEROL SAK% 0,331.925
DPCUMHUR ATAY% 0,191.131
TİPDİLEK KAÇAR% 0,15901
HÜDA PARVEYSEL YAVUZ% 0,15852
DSPFATMA İP% 0,14821
YTPMUSTAFA YASİN YAY% 0,14802
SOL PARTİKAZIM BİBİNOĞLU% 0,11622
MİLLETİSMET ERGEZEN% 0,11619
VATAN PARTİSİBAHTİYAR BODUR% 0,1612
BAĞIMSIZMUSTAFA KAŞKAŞ% 0,1562
TKPFİRDEVS YILDIRIM% 0,09530
ANAPHARUN AYKUL% 0,09505
HKPRAMAZAN KAP% 0,08490
MİLLİ YOLHÜDAVERDİ KERVANKIRAN% 0,08479
EMEPHÜSEYİN ATILGAN% 0,05320
HAK-PARHAYDAR BEYSÜLEN% 0,05292
TKHMURAT TAKSİM% 0,05271
ADAPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 97,94
Katılım Oranı : % 73,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUTLU IŞIKSU% 42,5860.659
CHPSABRİ ANIL ÖZKAN% 20,7229.520
YENİDEN REFAHBİRAN YASA% 1419.945
SAADETAYTAÇ ÇAKIROĞLU% 9,3213.277
İYİ PARTİTÜRKER ERGÜL% 5,067.214
ZAFER PARTİSİBURCU KÜNTECİ ÖZKUL% 4,796.820
DEVA PARTİSİERCAN BAŞNUH% 0,911.299
BTPİLKNUR EMANET% 0,46658
TİPELİF PARLA KURTAY% 0,42597
DPBEHİYE ÇARK% 0,39559
HÜDA PARSUAT NOĞAY% 0,31447
DİĞER% 0,25363
DSPÖMER ALTIN% 0,21293
MİLLETOKTAY ÇETİN% 0,2286
MİLLİ YOLFATİH YILMAZER% 0,18259
ABPÇETİN GEDİK% 0,1143
HKPNEVİN ŞARKAYA% 0,1136
AKYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 95,58
Katılım Oranı : % 81,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL SOYKAN% 47,7325.494
BÜYÜK BİRLİKOSMAN KARAOĞLAN% 28,0814.999
YENİDEN REFAHHASAN AKCAN% 9,445.044
CHPHAYRETTİN SEZGİN% 7,654.088
SAADETŞEREF TAN% 2,831.509
İYİ PARTİHAKAN BAYKAL% 1,72918
ZAFER PARTİSİTURGAY KAĞAN AYVAZ% 1,07570
BTPHÜSEYİN GÖÇER% 0,46245
DİĞER% 0,36194
MİLLETHASAN YAZICI% 0,26139
DEVA PARTİSİAHMET ÜZMEN% 0,1898
HÜDA PARRAMAZAN AKÇA% 0,1473
HKPDERYA ÖZÇELİK% 0,0840
ARİFİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KARAKULLUKÇU% 43,9811.868
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ GÖZYUMAN% 15,824.269
BAĞIMSIZHAKAN YAZICI% 13,73.696
CHPZEKİ ÖZGÜR% 13,223.566
DEM PARTİCİHAN KARABEY% 2,39646
ZAFER PARTİSİAHMET GÜNAL% 2,36638
İYİ PARTİİRFAN ÖMÜR% 1,88507
DEVA PARTİSİSELEN ÖZYİLDİRİM% 1,85500
BTPİSHAK KOÇAK% 1,68452
GELECEK PARTİSİMETİN DEMİRKOL% 1,56420
DİĞER% 0,73196
HÜDA PARMEHMET SAMİ SAYILGAN% 0,37101
ABPMUHAMMET YAŞAR KOÇ% 0,2465
MİLLETİSMAİL BAYBARS SARUHAN% 0,2260
ERENLER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKŞENOL DİNÇ% 41,4220.155
AK PARTİRAHMİ ŞENGÜL% 35,417.230
CHPLEVENT ŞENER% 7,953.869
YENİDEN REFAHSELÇUK ÇİÇEK% 5,772.810
SAADETMUHAMMED EKŞİOĞLU% 3,131.523
İYİ PARTİOĞUZ SAVTEKİN% 2,121.031
ZAFER PARTİSİMELTEM İNCEYER% 1,64800
DEM PARTİSILA ÖZTÜRK% 1,07522
BTPİLHAN AKIN% 0,39189
DEVA PARTİSİSEDAT ASLANBOĞA% 0,34165
DİĞER% 0,1783
DSPMURAT YILMAZ% 0,1468
DPCİHAN NALBUROĞLU% 0,1260
ABPMEHMET BALCI% 0,1152
MİLLETBÜLENT ÇAĞLAR% 0,0945
HÜDA PARSEYİD MUHAMMED YUSUF İPTAŞ% 0,0943
BAĞIMSIZÖZCAN BOL% 0,0522
FERİZLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET ATA% 43,937.340
AK PARTİİSMAİL GÜNDOĞDU% 33,665.624
YENİDEN REFAHSERCAN EĞİN% 111.838
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL KUDU% 4,03674
CHPÖNDER BAHAR% 3,81636
SAADETABDULLAH SATIR% 1,49249
ZAFER PARTİSİAYFER AYDIN% 0,98164
DEVA PARTİSİYAKUP KOTAMAN% 0,4779
BTPOKAN TEZCAN% 0,2236
BAĞIMSIZYAŞAR KARAOSMANOĞLU% 0,1322
DSPÖZBAY ŞAHİN% 0,1321
HÜDA PARYUSUF YAVUZ% 0,117
MİLLETRASİM USTA% 0,059
GEYVE

Açılan Sandık Oranı : % 99,37
Katılım Oranı : % 88,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSELÇUK YILDIZ% 34,9211.347
AK PARTİMETİN ATALAY% 34,0911.079
CHPGÜRKAN KAR% 25,548.299
SAADETFİKRET ÖZER% 2651
İYİ PARTİYUSUF BARAN% 1,88611
ZAFER PARTİSİOĞUZ MAYATUN% 0,63206
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÇELİK% 0,4129
BTPMUSTAFA YILMAZER% 0,1961
MİLLETHÜSEYİN SARI% 0,1342
DSPFİKRET İP% 0,1240
HÜDA PARYASİN AKÇA% 0,134
HENDEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKİRFAN PÜSKÜLLÜ% 34,7318.229
MHPTURGUT BABAOĞLU% 30,0315.761
CHPNİHAT BAYRAKTAR% 19,9610.476
YENİDEN REFAHMENDERES AYVAZ% 7,814.101
İYİ PARTİFATİH BAYINDIR% 2,681.408
SAADETSERDAR BÜYÜKER% 1,57825
ZAFER PARTİSİİSMAİL BEYAZKOÇ% 1,15605
BTPKADİR HOLAT% 0,75391
DEM PARTİAZAT AYNA% 0,36187
HKPCAFER AKAN% 0,23122
DEVA PARTİSİNESLİHAN ÖNAL% 0,23118
HÜDA PARHASAN HÜSEYİN IŞIK% 0,19100
MİLLETABDULLAH YUSUF ERGEZEN% 0,1997
BAĞIMSIZYAŞAR ALTINDAL% 0,0632
DİĞER% 0,0630
KARAPÜRÇEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET MURAT ÇORUHLU% 45,023.857
AK PARTİÜMİT BODUR% 44,433.807
CHPVOLKAN DOĞAN% 5,19445
SAADETORHAN BİLİCİ% 2,75236
MİLLİ YOLMUHAMMET KÜRŞAT BİLGİLİ% 0,7968
ZAFER PARTİSİFURKAN YAYLA% 0,6959
TKPHÜSEYİN KARAHASAN% 0,5547
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TUNCAY KONUKÇU% 0,2521
MİLLETİBRAHİM CAN SARUHAN% 0,1412
BTPÜMİT ÜREYEN% 0,119
HÜDA PARRECEP ARSLANĞRAY% 0,087
KARASU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSHAK SARI% 44,4517.959
YENİDEN REFAHRECEP ÖZDEMİR% 31,0712.553
CHPUĞUR BÜYÜK% 12,825.181
İYİ PARTİHASAN SARIOĞLU% 5,32.141
SAADETOĞUZHAN COŞKUN% 3,571.442
ZAFER PARTİSİKEREM ÇİFTÇİ% 1,03418
DEM PARTİŞAKİR ÇELİK% 0,66268
BTPSİNAN ÖZDEMİR% 0,54217
DEVA PARTİSİABDULLAH ÇATALBAŞ% 0,26104
HÜDA PARESEDULLAH KAYA% 0,1143
MİLLETŞAFAK KURU% 0,0729
MİLLİ YOLŞEFİK ARMAN% 0,0625
BAĞIMSIZERCAN ERGELEN% 0,0417
DİĞER% 0,026
KAYNARCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHKADİR YAZGAN% 49,018.204
AK PARTİMUSTAFA ÖZER% 44,527.452
SAADETMUSTAFA TAN% 2,81471
CHPERSAN CEYLAN% 2,34391
ZAFER PARTİSİAYKUT AKMAN% 0,6100
DEVA PARTİSİÖNAL ÖZTURHAN% 0,4576
BTPHAKAN KAÇAR% 0,1221
MİLLETABDULLAH TİRYAKİ% 0,116
HÜDA PARİLHAN DEMİR% 0,059
KOCAALİ

Açılan Sandık Oranı : % 98,73
Katılım Oranı : % 85,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTURAN YÜZÜCÜ% 33,275.769
YENİDEN REFAHRECEP ERDOĞAN% 27,554.777
İYİ PARTİYAVUZ SELİM DİN% 27,364.745
CHPMİTHAT SARI% 9,191.594
ZAFER PARTİSİEMRAH ALTIOK% 0,86149
BAĞIMSIZBAHADIR MUSLU% 0,83143
DEVA PARTİSİGÖKHAN ÇATALBAŞ% 0,470
BTPSONER ERÖZ% 0,3256
HÜDA PARMUSTAFA NOĞAY% 0,0916
MİLLİ YOLNAMIK KEMAL ERTAŞ% 0,0814
MİLLETHAKAN BAL% 0,059
PAMUKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH AKIN% 38,147.355
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ İRİ% 29,885.763
CHPECE SÖYLER% 20,023.861
SAADETAHMET ŞEN% 5,11986
YENİDEN REFAHÖNDER BİLALOĞLU% 2,65511
BAĞIMSIZCEVAT KESER% 1,66321
DEVA PARTİSİİRFAN METİN% 1,32255
BTPSAMET KAPLAN% 0,52101
ZAFER PARTİSİEMRE KAŞIK% 0,4586
DSPRİTVAN YILDIZ% 0,119
MİLLETİBİL BEKTAŞ% 0,0917
HÜDA PARMEHMET HÜSEYİN YALÇİN% 0,0612
SAPANCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNİHAT ARDA ŞAHİN% 42,5811.111
AK PARTİRECAYİ ÇAPOĞLU% 39,3810.276
İYİ PARTİSENEM KILIÇ% 5,331.391
YENİDEN REFAHFATİH BEKİR% 4,621.204
SAADETAVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU% 3,56930
BÜYÜK BİRLİKUMUT ÖRSEL% 2,18569
DEM PARTİÜMİT BAŞ% 0,88230
ZAFER PARTİSİHALİT MÜFTÜOĞLU% 0,88229
DEVA PARTİSİASLI KAYMAKCI% 0,2258
BTPTANJU BOZAN% 0,253
HÜDA PARFURKAN ALTUNKAYNAK% 0,1334
MİLLETAYKUT KAAN SARUHAN% 0,049
SERDİVAN

Açılan Sandık Oranı : % 95,11
Katılım Oranı : % 70,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN ÇELİK% 40,729.356
CHPAYDOĞAN ARSLAN% 39,2728.322
YENİDEN REFAHEBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR% 9,656.963
SAADETMECİT PARA% 4,092.948
İYİ PARTİSERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ% 3,412.462
DİĞER% 0,93669
DEM PARTİFELEK ZIRIĞ% 0,72519
DEVA PARTİSİMURAT DURAK% 0,34247
DPTURGAY DEMİRGÖVDE% 0,17121
TİPELİF AYŞE ÖNCEL% 0,16112
BTPVEDAT ARAPOĞLU% 0,14102
HÜDA PARMUHAMMED YÜCE% 0,1498
MİLLETSEMİH ÖREN% 0,175
DSPSELAHATTİN DEMİR% 0,0962
HKPMUZAFFER ŞARKAYA% 0,0536
MİLLİ YOLMUSTAFA MURAT KARAHAN% 0,0427
SÖĞÜTLÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELÇUK KURT% 50,65.179
BÜYÜK BİRLİKKORAY OKTAY ÖZTEN% 25,312.591
CHPERTEKİN SARI% 8,63883
SAADETÖZDEMİR ÖZCAN% 5,43556
YENİDEN REFAHAHMET EMİN KURUOĞLU% 4,72483
İYİ PARTİVOLKAN DENİZ% 2,41247
ZAFER PARTİSİBAHADIR YETİM% 1,04106
MİLLETMEHMET USTA% 0,5960
BTPÖZER ÇALIŞKANER% 0,4748
DEVA PARTİSİMURAT AKTÜRK% 0,4647
DPALİ KÖKEN% 0,2122
HÜDA PARMEHMET EMİN KÖLGE% 0,1313
TARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 92,86
Katılım Oranı : % 92,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM PİLAVCI% 39,781.753
BÜYÜK BİRLİKRUHİ AVDAN% 27,211.199
YENİDEN REFAHERDAL ÖZEN% 18,88832
BAĞIMSIZTACETTİN ÖZKARAMAN% 6,88303
CHPCEMAL DOĞAN% 2,34103
İYİ PARTİŞAHİN AKI% 1,9787
SAADETİSMAİL GÜVEN% 1,566
BTPMAHİR TOKAT% 0,522
DEVA PARTİSİVEDAT ÖNAL% 0,4520
ZAFER PARTİSİEYÜP GÜZEL% 0,3415
MİLLETYUSUF BEKTAŞ% 0,115
HÜDA PARNİMETULLAH ARSLAN% 0,042

Kaynak: AA

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