SAKARYA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.644
|Toplam Seçmen
|:
|796.924
|Açılan Sandık
|:
|2.570
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,20
|Kullanılan Oy
|:
|605.700
|Geçerli Oy
|:
|580.971
|Katılım Oranı
|:
|% 78,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF ALEMDAR
|% 47,42
|275.527
|CHP
|AZİZE ÇEROĞLU
|% 16,61
|96.478
|YENİDEN REFAH
|SELÇUK GEYVELİ
|% 12,78
|74.232
|SAADET
|ÖMER ABDULLAH AYHAN
|% 12,23
|71.077
|İYİ PARTİ
|SELÇUK KILIÇASLAN
|% 4,01
|23.275
|ZAFER PARTİSİ
|CİHAN KOLİP
|% 2,67
|15.499
|DEM PARTİ
|ENGİN GÜLESER
|% 0,89
|5.147
|DİĞER
|% 0,54
|3.131
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ERDOĞAN
|% 0,5
|2.913
|MEMLEKET
|ALİ SARI
|% 0,34
|1.958
|BTP
|EROL SAK
|% 0,33
|1.925
|DP
|CUMHUR ATAY
|% 0,19
|1.131
|TİP
|DİLEK KAÇAR
|% 0,15
|901
|HÜDA PAR
|VEYSEL YAVUZ
|% 0,15
|852
|DSP
|FATMA İP
|% 0,14
|821
|YTP
|MUSTAFA YASİN YAY
|% 0,14
|802
|SOL PARTİ
|KAZIM BİBİNOĞLU
|% 0,11
|622
|MİLLET
|İSMET ERGEZEN
|% 0,11
|619
|VATAN PARTİSİ
|BAHTİYAR BODUR
|% 0,1
|612
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA KAŞKAŞ
|% 0,1
|562
|TKP
|FİRDEVS YILDIRIM
|% 0,09
|530
|ANAP
|HARUN AYKUL
|% 0,09
|505
|HKP
|RAMAZAN KAP
|% 0,08
|490
|MİLLİ YOL
|HÜDAVERDİ KERVANKIRAN
|% 0,08
|479
|EMEP
|HÜSEYİN ATILGAN
|% 0,05
|320
|HAK-PAR
|HAYDAR BEYSÜLEN
|% 0,05
|292
|TKH
|MURAT TAKSİM
|% 0,05
|271
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,94
|Katılım Oranı
|:
|% 73,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUTLU IŞIKSU
|% 42,58
|60.659
|CHP
|SABRİ ANIL ÖZKAN
|% 20,72
|29.520
|YENİDEN REFAH
|BİRAN YASA
|% 14
|19.945
|SAADET
|AYTAÇ ÇAKIROĞLU
|% 9,32
|13.277
|İYİ PARTİ
|TÜRKER ERGÜL
|% 5,06
|7.214
|ZAFER PARTİSİ
|BURCU KÜNTECİ ÖZKUL
|% 4,79
|6.820
|DEVA PARTİSİ
|ERCAN BAŞNUH
|% 0,91
|1.299
|BTP
|İLKNUR EMANET
|% 0,46
|658
|TİP
|ELİF PARLA KURTAY
|% 0,42
|597
|DP
|BEHİYE ÇARK
|% 0,39
|559
|HÜDA PAR
|SUAT NOĞAY
|% 0,31
|447
|DİĞER
|% 0,25
|363
|DSP
|ÖMER ALTIN
|% 0,21
|293
|MİLLET
|OKTAY ÇETİN
|% 0,2
|286
|MİLLİ YOL
|FATİH YILMAZER
|% 0,18
|259
|ABP
|ÇETİN GEDİK
|% 0,1
|143
|HKP
|NEVİN ŞARKAYA
|% 0,1
|136
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,58
|Katılım Oranı
|:
|% 81,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL SOYKAN
|% 47,73
|25.494
|BÜYÜK BİRLİK
|OSMAN KARAOĞLAN
|% 28,08
|14.999
|YENİDEN REFAH
|HASAN AKCAN
|% 9,44
|5.044
|CHP
|HAYRETTİN SEZGİN
|% 7,65
|4.088
|SAADET
|ŞEREF TAN
|% 2,83
|1.509
|İYİ PARTİ
|HAKAN BAYKAL
|% 1,72
|918
|ZAFER PARTİSİ
|TURGAY KAĞAN AYVAZ
|% 1,07
|570
|BTP
|HÜSEYİN GÖÇER
|% 0,46
|245
|DİĞER
|% 0,36
|194
|MİLLET
|HASAN YAZICI
|% 0,26
|139
|DEVA PARTİSİ
|AHMET ÜZMEN
|% 0,18
|98
|HÜDA PAR
|RAMAZAN AKÇA
|% 0,14
|73
|HKP
|DERYA ÖZÇELİK
|% 0,08
|40
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL KARAKULLUKÇU
|% 43,98
|11.868
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ GÖZYUMAN
|% 15,82
|4.269
|BAĞIMSIZ
|HAKAN YAZICI
|% 13,7
|3.696
|CHP
|ZEKİ ÖZGÜR
|% 13,22
|3.566
|DEM PARTİ
|CİHAN KARABEY
|% 2,39
|646
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET GÜNAL
|% 2,36
|638
|İYİ PARTİ
|İRFAN ÖMÜR
|% 1,88
|507
|DEVA PARTİSİ
|SELEN ÖZYİLDİRİM
|% 1,85
|500
|BTP
|İSHAK KOÇAK
|% 1,68
|452
|GELECEK PARTİSİ
|METİN DEMİRKOL
|% 1,56
|420
|DİĞER
|% 0,73
|196
|HÜDA PAR
|MEHMET SAMİ SAYILGAN
|% 0,37
|101
|ABP
|MUHAMMET YAŞAR KOÇ
|% 0,24
|65
|MİLLET
|İSMAİL BAYBARS SARUHAN
|% 0,22
|60
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|ŞENOL DİNÇ
|% 41,42
|20.155
|AK PARTİ
|RAHMİ ŞENGÜL
|% 35,4
|17.230
|CHP
|LEVENT ŞENER
|% 7,95
|3.869
|YENİDEN REFAH
|SELÇUK ÇİÇEK
|% 5,77
|2.810
|SAADET
|MUHAMMED EKŞİOĞLU
|% 3,13
|1.523
|İYİ PARTİ
|OĞUZ SAVTEKİN
|% 2,12
|1.031
|ZAFER PARTİSİ
|MELTEM İNCEYER
|% 1,64
|800
|DEM PARTİ
|SILA ÖZTÜRK
|% 1,07
|522
|BTP
|İLHAN AKIN
|% 0,39
|189
|DEVA PARTİSİ
|SEDAT ASLANBOĞA
|% 0,34
|165
|DİĞER
|% 0,17
|83
|DSP
|MURAT YILMAZ
|% 0,14
|68
|DP
|CİHAN NALBUROĞLU
|% 0,12
|60
|ABP
|MEHMET BALCI
|% 0,11
|52
|MİLLET
|BÜLENT ÇAĞLAR
|% 0,09
|45
|HÜDA PAR
|SEYİD MUHAMMED YUSUF İPTAŞ
|% 0,09
|43
|BAĞIMSIZ
|ÖZCAN BOL
|% 0,05
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MEHMET ATA
|% 43,93
|7.340
|AK PARTİ
|İSMAİL GÜNDOĞDU
|% 33,66
|5.624
|YENİDEN REFAH
|SERCAN EĞİN
|% 11
|1.838
|BÜYÜK BİRLİK
|İSMAİL KUDU
|% 4,03
|674
|CHP
|ÖNDER BAHAR
|% 3,81
|636
|SAADET
|ABDULLAH SATIR
|% 1,49
|249
|ZAFER PARTİSİ
|AYFER AYDIN
|% 0,98
|164
|DEVA PARTİSİ
|YAKUP KOTAMAN
|% 0,47
|79
|BTP
|OKAN TEZCAN
|% 0,22
|36
|BAĞIMSIZ
|YAŞAR KARAOSMANOĞLU
|% 0,13
|22
|DSP
|ÖZBAY ŞAHİN
|% 0,13
|21
|HÜDA PAR
|YUSUF YAVUZ
|% 0,1
|17
|MİLLET
|RASİM USTA
|% 0,05
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,37
|Katılım Oranı
|:
|% 88,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SELÇUK YILDIZ
|% 34,92
|11.347
|AK PARTİ
|METİN ATALAY
|% 34,09
|11.079
|CHP
|GÜRKAN KAR
|% 25,54
|8.299
|SAADET
|FİKRET ÖZER
|% 2
|651
|İYİ PARTİ
|YUSUF BARAN
|% 1,88
|611
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ MAYATUN
|% 0,63
|206
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ÇELİK
|% 0,4
|129
|BTP
|MUSTAFA YILMAZER
|% 0,19
|61
|MİLLET
|HÜSEYİN SARI
|% 0,13
|42
|DSP
|FİKRET İP
|% 0,12
|40
|HÜDA PAR
|YASİN AKÇA
|% 0,1
|34
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|İRFAN PÜSKÜLLÜ
|% 34,73
|18.229
|MHP
|TURGUT BABAOĞLU
|% 30,03
|15.761
|CHP
|NİHAT BAYRAKTAR
|% 19,96
|10.476
|YENİDEN REFAH
|MENDERES AYVAZ
|% 7,81
|4.101
|İYİ PARTİ
|FATİH BAYINDIR
|% 2,68
|1.408
|SAADET
|SERDAR BÜYÜKER
|% 1,57
|825
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL BEYAZKOÇ
|% 1,15
|605
|BTP
|KADİR HOLAT
|% 0,75
|391
|DEM PARTİ
|AZAT AYNA
|% 0,36
|187
|HKP
|CAFER AKAN
|% 0,23
|122
|DEVA PARTİSİ
|NESLİHAN ÖNAL
|% 0,23
|118
|HÜDA PAR
|HASAN HÜSEYİN IŞIK
|% 0,19
|100
|MİLLET
|ABDULLAH YUSUF ERGEZEN
|% 0,19
|97
|BAĞIMSIZ
|YAŞAR ALTINDAL
|% 0,06
|32
|DİĞER
|% 0,06
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET MURAT ÇORUHLU
|% 45,02
|3.857
|AK PARTİ
|ÜMİT BODUR
|% 44,43
|3.807
|CHP
|VOLKAN DOĞAN
|% 5,19
|445
|SAADET
|ORHAN BİLİCİ
|% 2,75
|236
|MİLLİ YOL
|MUHAMMET KÜRŞAT BİLGİLİ
|% 0,79
|68
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN YAYLA
|% 0,69
|59
|TKP
|HÜSEYİN KARAHASAN
|% 0,55
|47
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN TUNCAY KONUKÇU
|% 0,25
|21
|MİLLET
|İBRAHİM CAN SARUHAN
|% 0,14
|12
|BTP
|ÜMİT ÜREYEN
|% 0,11
|9
|HÜDA PAR
|RECEP ARSLANĞRAY
|% 0,08
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSHAK SARI
|% 44,45
|17.959
|YENİDEN REFAH
|RECEP ÖZDEMİR
|% 31,07
|12.553
|CHP
|UĞUR BÜYÜK
|% 12,82
|5.181
|İYİ PARTİ
|HASAN SARIOĞLU
|% 5,3
|2.141
|SAADET
|OĞUZHAN COŞKUN
|% 3,57
|1.442
|ZAFER PARTİSİ
|KEREM ÇİFTÇİ
|% 1,03
|418
|DEM PARTİ
|ŞAKİR ÇELİK
|% 0,66
|268
|BTP
|SİNAN ÖZDEMİR
|% 0,54
|217
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH ÇATALBAŞ
|% 0,26
|104
|HÜDA PAR
|ESEDULLAH KAYA
|% 0,11
|43
|MİLLET
|ŞAFAK KURU
|% 0,07
|29
|MİLLİ YOL
|ŞEFİK ARMAN
|% 0,06
|25
|BAĞIMSIZ
|ERCAN ERGELEN
|% 0,04
|17
|DİĞER
|% 0,02
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|KADİR YAZGAN
|% 49,01
|8.204
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÖZER
|% 44,52
|7.452
|SAADET
|MUSTAFA TAN
|% 2,81
|471
|CHP
|ERSAN CEYLAN
|% 2,34
|391
|ZAFER PARTİSİ
|AYKUT AKMAN
|% 0,6
|100
|DEVA PARTİSİ
|ÖNAL ÖZTURHAN
|% 0,45
|76
|BTP
|HAKAN KAÇAR
|% 0,12
|21
|MİLLET
|ABDULLAH TİRYAKİ
|% 0,1
|16
|HÜDA PAR
|İLHAN DEMİR
|% 0,05
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,73
|Katılım Oranı
|:
|% 85,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TURAN YÜZÜCÜ
|% 33,27
|5.769
|YENİDEN REFAH
|RECEP ERDOĞAN
|% 27,55
|4.777
|İYİ PARTİ
|YAVUZ SELİM DİN
|% 27,36
|4.745
|CHP
|MİTHAT SARI
|% 9,19
|1.594
|ZAFER PARTİSİ
|EMRAH ALTIOK
|% 0,86
|149
|BAĞIMSIZ
|BAHADIR MUSLU
|% 0,83
|143
|DEVA PARTİSİ
|GÖKHAN ÇATALBAŞ
|% 0,4
|70
|BTP
|SONER ERÖZ
|% 0,32
|56
|HÜDA PAR
|MUSTAFA NOĞAY
|% 0,09
|16
|MİLLİ YOL
|NAMIK KEMAL ERTAŞ
|% 0,08
|14
|MİLLET
|HAKAN BAL
|% 0,05
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH AKIN
|% 38,14
|7.355
|BÜYÜK BİRLİK
|YILMAZ İRİ
|% 29,88
|5.763
|CHP
|ECE SÖYLER
|% 20,02
|3.861
|SAADET
|AHMET ŞEN
|% 5,11
|986
|YENİDEN REFAH
|ÖNDER BİLALOĞLU
|% 2,65
|511
|BAĞIMSIZ
|CEVAT KESER
|% 1,66
|321
|DEVA PARTİSİ
|İRFAN METİN
|% 1,32
|255
|BTP
|SAMET KAPLAN
|% 0,52
|101
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE KAŞIK
|% 0,45
|86
|DSP
|RİTVAN YILDIZ
|% 0,1
|19
|MİLLET
|İBİL BEKTAŞ
|% 0,09
|17
|HÜDA PAR
|MEHMET HÜSEYİN YALÇİN
|% 0,06
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NİHAT ARDA ŞAHİN
|% 42,58
|11.111
|AK PARTİ
|RECAYİ ÇAPOĞLU
|% 39,38
|10.276
|İYİ PARTİ
|SENEM KILIÇ
|% 5,33
|1.391
|YENİDEN REFAH
|FATİH BEKİR
|% 4,62
|1.204
|SAADET
|AVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU
|% 3,56
|930
|BÜYÜK BİRLİK
|UMUT ÖRSEL
|% 2,18
|569
|DEM PARTİ
|ÜMİT BAŞ
|% 0,88
|230
|ZAFER PARTİSİ
|HALİT MÜFTÜOĞLU
|% 0,88
|229
|DEVA PARTİSİ
|ASLI KAYMAKCI
|% 0,22
|58
|BTP
|TANJU BOZAN
|% 0,2
|53
|HÜDA PAR
|FURKAN ALTUNKAYNAK
|% 0,13
|34
|MİLLET
|AYKUT KAAN SARUHAN
|% 0,04
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,11
|Katılım Oranı
|:
|% 70,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN ÇELİK
|% 40,7
|29.356
|CHP
|AYDOĞAN ARSLAN
|% 39,27
|28.322
|YENİDEN REFAH
|EBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR
|% 9,65
|6.963
|SAADET
|MECİT PARA
|% 4,09
|2.948
|İYİ PARTİ
|SERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ
|% 3,41
|2.462
|DİĞER
|% 0,93
|669
|DEM PARTİ
|FELEK ZIRIĞ
|% 0,72
|519
|DEVA PARTİSİ
|MURAT DURAK
|% 0,34
|247
|DP
|TURGAY DEMİRGÖVDE
|% 0,17
|121
|TİP
|ELİF AYŞE ÖNCEL
|% 0,16
|112
|BTP
|VEDAT ARAPOĞLU
|% 0,14
|102
|HÜDA PAR
|MUHAMMED YÜCE
|% 0,14
|98
|MİLLET
|SEMİH ÖREN
|% 0,1
|75
|DSP
|SELAHATTİN DEMİR
|% 0,09
|62
|HKP
|MUZAFFER ŞARKAYA
|% 0,05
|36
|MİLLİ YOL
|MUSTAFA MURAT KARAHAN
|% 0,04
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SELÇUK KURT
|% 50,6
|5.179
|BÜYÜK BİRLİK
|KORAY OKTAY ÖZTEN
|% 25,31
|2.591
|CHP
|ERTEKİN SARI
|% 8,63
|883
|SAADET
|ÖZDEMİR ÖZCAN
|% 5,43
|556
|YENİDEN REFAH
|AHMET EMİN KURUOĞLU
|% 4,72
|483
|İYİ PARTİ
|VOLKAN DENİZ
|% 2,41
|247
|ZAFER PARTİSİ
|BAHADIR YETİM
|% 1,04
|106
|MİLLET
|MEHMET USTA
|% 0,59
|60
|BTP
|ÖZER ÇALIŞKANER
|% 0,47
|48
|DEVA PARTİSİ
|MURAT AKTÜRK
|% 0,46
|47
|DP
|ALİ KÖKEN
|% 0,21
|22
|HÜDA PAR
|MEHMET EMİN KÖLGE
|% 0,13
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,86
|Katılım Oranı
|:
|% 92,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM PİLAVCI
|% 39,78
|1.753
|BÜYÜK BİRLİK
|RUHİ AVDAN
|% 27,21
|1.199
|YENİDEN REFAH
|ERDAL ÖZEN
|% 18,88
|832
|BAĞIMSIZ
|TACETTİN ÖZKARAMAN
|% 6,88
|303
|CHP
|CEMAL DOĞAN
|% 2,34
|103
|İYİ PARTİ
|ŞAHİN AKI
|% 1,97
|87
|SAADET
|İSMAİL GÜVEN
|% 1,5
|66
|BTP
|MAHİR TOKAT
|% 0,5
|22
|DEVA PARTİSİ
|VEDAT ÖNAL
|% 0,45
|20
|ZAFER PARTİSİ
|EYÜP GÜZEL
|% 0,34
|15
|MİLLET
|YUSUF BEKTAŞ
|% 0,11
|5
|HÜDA PAR
|NİMETULLAH ARSLAN
|% 0,04
|2
Son Dakika › Güncel › SAKARYA SON - Son Dakika
Bayburt Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan AK Parti'li Mete Memiş, partililerle bir araya gelerek Bayburt'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını belirtti. Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan MHP'nin adayı Vedat Soner Başer ise vatandaşlara teşekkür ederek, Gümüşhane için çalışacaklarını söyledi.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?