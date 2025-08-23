Şam Havalimanı İhalesi Türk Şirketlerine!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'da düzenlenen Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreninde yaptığı konuşmada, Zengezur Koridoru'nun bölge için stratejik önemine dikkat çekti.

"TÜRK DÜNYASINA EN KESTİRME BAĞLANTI"

Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun sadece nakliye değil, aynı zamanda stratejik bir yatırım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Zengezur Koridoru, Türk dünyasına, Türk cumhuriyetlerine ve Uzak Doğu'ya bağlanacak en kestirme yol olacak. Bu koridorda 15 milyon ton yük taşıma kapasitesini ortaya koyacağız. 30 yıllık projeksiyonda 135 milyar lira işletme geliri, 3 milyar lira kaza, 2,1 milyar lira iklim, 3,5 milyar lira zaman ve 4 milyar lira kara yolu bakım kazancı elde edeceğiz. Böylece toplamda 147,6 milyar lira kazanç sağlayacağımızı öngörüyoruz."

ORTA KORİDOR'A DESTEK

Koridorun, Orta Koridor'u da güçlendireceğini vurgulayan Uraloğlu, demir yoluyla yapılacak ticaretin deniz yoluna kıyasla ciddi zaman tasarrufu sağlayacağını kaydetti. "Yatırımlarımız belirli bir süre içinde geri dönecek" diyen Bakan, Anadolu'da yeni sanayi tesislerinin de bu projeyle birlikte kolayca kurulabileceğini belirtti.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ

Bakan Uraloğlu ayrıca, Suriye ve Ürdün'le lojistik alanında yürütülen görüşmelerin sürdüğünü hatırlattı. Türkiye'nin Gaziantep-Halep demir yolu hattını ayağa kaldırmayı hedeflediğini belirten Uraloğlu, bölgesel iş birliklerinin Zengezur Koridoru'nun etkinliğini artıracağını ifade etti.

ZENGEZUR KORİDORU HAKKINDA

Coğrafi konum ve güzergah

Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında doğrudan kara bağlantısı sağlamayı amaçlıyor.

Güzergâh, Ermenistan'ın Sünik (Zengezur) bölgesinden geçiyor.

Koridor tamamlandığında Azerbaycan, Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye ve oradan Avrupa'ya bağlanacak.

Stratejik Önemi

Türk dünyasının doğrudan kara bağlantısı için kritik. Türkiye, Azerbaycan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Çin'e kadar uzanan Orta Koridor için kilit bir hat olacak.

Rusya ve İran'ı by-pass eden bir güzergâh olması nedeniyle jeopolitik dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyor.

Çin'in "Kuşak ve Yol Projesi" ile de bağlantılı, böylece Avrupa-Asya ticaretinde önemli bir alternatif güzergâh haline gelecek.

Ekonomik Katkılar