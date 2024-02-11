Samsun\'da eski tütün depolarında kurulan fabrikalardan 18\'i 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan eski tütün depolarında kurulan 26 firmadan 18'i, geçen yıl 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Tekel Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünce 1978 yılında kullanılmaya başlanan depolar, sigara fabrikasının özelleştirilmesinin ardından 2012'de atıl durumda kaldı.
Burada bulunan 1000'er metrekarelik 36 depoyu 2021'de satın alan Asım Celal Usta, Elifli Sanayi Sitesi'ni oluşturdu.
Sitede fabrika kuran 26 firmada 530 kişi istihdam ediliyor. Firmalardan ihracat yapan 18'i, yurt dışına geçen yıl yaklaşık 10 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.
Elifli Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Asım Celal Usta, AA muhabirine, Elifli Mahallesi'ndeki depolarda İzmir'den gelen ve bölgede yetişen tütünlerin karıştırılarak işlendiğini ve depolandığını anlattı.
Depoların 2012'de kapandığını, 2021'e kadar da atıl durumda kaldığını belirten Usta, "2021'de özelleştirme ile depoları satın aldık. İhracat odaklı sanayi sitesi kurmaya çalıştık. Bölgeden ve şehir dışından firmalar geldi. Tütün depolarında bulunan 26 firmamızdan 18'i ihracat yapmaya başladı." dedi.
Sanayi sitesinde bulunan firmaların çok farklı alanlarda üretim yaptığını ancak yoğunlukla kalıp plastik ve boru yapımı ile tarım ve inşaat sektörüyle ilgili makine üretildiğini ifade eden Usta, Türk cumhuriyetlerinin yanı sıra Avrupa ülkeleri, İran, Irak, Mısır, Fas, Cezayir ve Filistin gibi 30'a yakın ülkeye ürün satıldığını dile getirdi.
Elifli Sanayi Sitesi'nde fabrikası bulunan Mehmet Serim de plastik sektöründe 47 yıldır faaliyet gösterdiğine işaret ederek, "Bafra'ya geldiğimizden bugüne kadar 25 ülke ile çalıştık. Filistin de dahil olmak üzere makine yapıp, sattık. Şimdi Azerbaycan'a makine yapıyoruz. Bir ay önce Cezayir'e spiral makinesi teslim ettik. Makinelerimizin yüzde 85'i ihracata çalışmaktadır. Çok nadir de olsa iç piyasadaki büyük firmalara yardımcı oluyoruz." diye konuştu.
Genel olarak Türk cumhuriyetleri ile Rusya, İran ve Irak'a makine gönderdiklerini vurgulayan Serim, "Cezayir, Ürdün, Mısır, Fas gibi ülkelere de gönderiyoruz. Şu anda yapımı tamamlanan makineleri son kontrollerin ardından Azerbaycan'a göndereceğiz." dedi.
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