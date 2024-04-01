SAMSUN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.656
|Toplam Seçmen
|:
|1.038.991
|Açılan Sandık
|:
|3.656
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|833.690
|Geçerli Oy
|:
|784.049
|Katılım Oranı
|:
|% 80,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİT DOĞAN
|% 42,17
|330.636
|CHP
|CEVAT ÖNCÜ
|% 27,01
|211.756
|İYİ PARTİ
|İMREN NİLAY TÜFEKCİ
|% 14,12
|110.692
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜNEY
|% 12,53
|98.280
|ZAFER PARTİSİ
|BOZKURT OĞUZ SINAR
|% 1,49
|11.664
|BTP
|LİSAN YOLAY
|% 0,28
|2.164
|MEMLEKET
|SEYİT AHMET KOÇAK
|% 0,27
|2.119
|DEVA PARTİSİ
|KEBİRE BİRER TÜRK
|% 0,25
|2.003
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DİRİM
|% 0,2
|1.568
|GELECEK PARTİSİ
|MUSTAFA YEŞİLYURT
|% 0,19
|1.503
|YTP
|FURKAN FIRAT
|% 0,18
|1.453
|DSP
|MUSTAFA ARLI
|% 0,16
|1.293
|HÜDA PAR
|KENAN ÇİL
|% 0,16
|1.261
|DP
|TİMUÇİN ÜK
|% 0,16
|1.221
|DEM PARTİ
|İNCİ AYDIN
|% 0,14
|1.088
|VATAN PARTİSİ
|HAYDAR ÇOLAK
|% 0,13
|1.012
|TKP
|İSA ŞAHİN
|% 0,11
|839
|ANAP
|İBRAHİM GÜNAL
|% 0,1
|805
|MİLLET
|ŞAHİN ÇETİN
|% 0,1
|792
|BAĞIMSIZ
|ÜMİT HEKİM
|% 0,08
|601
|HKP
|REYCAN CANTAŞ ÇAKIR
|% 0,07
|528
|HAK-PAR
|NECATİ BAYRAM
|% 0,06
|453
|TKH
|MEHMET GÖKTEPE
|% 0,04
|318
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN TOPALOĞLU
|% 44,48
|7.357
|YENİDEN REFAH
|ŞABAN ŞENOCAK
|% 21,3
|3.524
|CHP
|YAKUP KONUŞ
|% 11
|1.820
|BAĞIMSIZ
|HALİL AKYÜZ
|% 9,27
|1.533
|İYİ PARTİ
|ERDAL KOÇBIYIK
|% 5,97
|987
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL TUNÇ
|% 4,34
|718
|SAADET
|YUSUF YARIM
|% 1,67
|277
|BTP
|SALİH KENDİRLİ
|% 1,35
|223
|MİLLET
|AYKUT MELİH ÇELİK
|% 0,23
|38
|DP
|FATİH MIRIK
|% 0,16
|26
|DSP
|NİĞMET US
|% 0,13
|22
|HÜDA PAR
|ŞAHADET ZEYDAN KARASU
|% 0,1
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RAMAZAN ÖZDEMİR
|% 35,41
|5.900
|CHP
|ZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ
|% 32,71
|5.449
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ERGİN
|% 22,39
|3.731
|İYİ PARTİ
|ÖZKAN BOLAT
|% 4,24
|707
|DP
|CEVAT PAK
|% 1,56
|260
|SAADET
|EFKAN ALBAYRAK
|% 0,95
|158
|BÜYÜK BİRLİK
|FERHAT SÜER
|% 0,68
|113
|TKP
|ÜMİT ŞENEL
|% 0,55
|91
|ZAFER PARTİSİ
|ALPEREN ÇIRA
|% 0,5
|83
|BTP
|CAFER DURSUN
|% 0,36
|60
|HKP
|UĞUR TOKMAK
|% 0,34
|57
|HÜDA PAR
|KEREM TETİK
|% 0,31
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ŞERİF KILAĞUZ
|% 46,05
|4.906
|YENİDEN REFAH
|HİDAYET BELİK
|% 39,6
|4.219
|İYİ PARTİ
|BARIŞ OYPAN
|% 8,97
|956
|CHP
|ALİ ALTUNDAL
|% 2,38
|254
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYRAM KOCADAYI
|% 1,52
|162
|SAADET
|ÖMER FARUK KÖSEOĞLU
|% 0,76
|81
|ZAFER PARTİSİ
|ZAFER GÖĞNE
|% 0,4
|42
|BTP
|MUSTAFA KURT
|% 0,2
|21
|DP
|ABDULVAHAP BOZKIR
|% 0,12
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SERHAT TÜRKEL
|% 46,5
|58.578
|AK PARTİ
|ÖZLEM MARAŞ
|% 28,96
|36.487
|İYİ PARTİ
|ADEM BEKTAŞ
|% 14,19
|17.878
|YENİDEN REFAH
|OKAN KESKİN
|% 3,94
|4.969
|ZAFER PARTİSİ
|TUGAY BAŞSAN
|% 2,71
|3.408
|TİP
|AYŞEGÜL CİVİL
|% 0,72
|909
|SAADET
|SERDAR ŞEN
|% 0,65
|823
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ÇAKIR
|% 0,59
|737
|MEMLEKET
|HASAN MARAZ
|% 0,38
|473
|DEVA PARTİSİ
|EROL TAŞKARA
|% 0,31
|394
|GELECEK PARTİSİ
|GÜNGÖR SOMUNCU
|% 0,31
|385
|TKP
|TOLGA YENİGÜN
|% 0,28
|351
|BTP
|HÜSNÜYE KÖMÜRLÜ
|% 0,14
|181
|DP
|ÇAĞDAŞ BAŞ
|% 0,13
|163
|ANAP
|YASİN ÇAM
|% 0,08
|100
|MİLLİ YOL
|SEVDA GÜL
|% 0,07
|86
|DSP
|MEHMET KOÇ
|% 0,04
|52
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|REFAHİTTİN ŞENCAN
|% 47,56
|6.335
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KESKİN
|% 45,27
|6.031
|CHP
|ZEYNEP TÖRE
|% 3,06
|408
|İYİ PARTİ
|İSMET ÇAPAŞ
|% 1,21
|161
|BAĞIMSIZ
|HAKAN AVCI
|% 1,07
|142
|SAADET
|MUSTAFA ALTUNTAŞ
|% 0,85
|113
|ZAFER PARTİSİ
|ESER KILIÇ
|% 0,71
|94
|BTP
|MEHMET AKİF YALÇIN
|% 0,17
|23
|DP
|SİNAN YILDIZOĞLU
|% 0,1
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAMİT KILIÇ
|% 38,84
|33.163
|İYİ PARTİ
|HAMDİ YILDIZ
|% 22,98
|19.617
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ NEİŞ
|% 22,85
|19.504
|CHP
|ÖZGÜR ÖNDER
|% 11,31
|9.659
|ZAFER PARTİSİ
|SELMA ERSİN SİPER
|% 1,28
|1.094
|SAADET
|ŞÜKRÜ ARSLAN
|% 1,09
|930
|BTP
|NURAN BALAKÇI
|% 0,34
|289
|DEVA PARTİSİ
|ERDİNÇ ÇAĞLAR
|% 0,3
|253
|DSP
|MURAT ARABACI
|% 0,2
|173
|DP
|AYDIN ALKAN
|% 0,16
|134
|DEM PARTİ
|SEVDA ÜNGÖR
|% 0,16
|133
|HÜDA PAR
|NAZİF AYDIN
|% 0,15
|131
|BAĞIMSIZ
|NASUH YARAR
|% 0,15
|131
|MİLLET
|YUNUS EMRE ÇELİK
|% 0,1
|86
|HKP
|ESMA ÖZKAHRAMAN
|% 0,09
|77
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM SANDIKÇI
|% 39,48
|20.433
|YENİDEN REFAH
|YILMAZ HOCAOĞLU
|% 20,84
|10.787
|CHP
|ÖZLER YILMAZ
|% 17,44
|9.025
|İYİ PARTİ
|TURGAY ULUSOY
|% 10,71
|5.544
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNİS EKER
|% 6
|3.107
|ZAFER PARTİSİ
|MİTAT OYTUN
|% 1,86
|965
|SAADET
|AHMET KESER
|% 1,26
|651
|MEMLEKET
|FURKAN GÜLER
|% 0,82
|422
|DEVA PARTİSİ
|RIDVAN KUDU
|% 0,53
|275
|BTP
|MURAT DOLU
|% 0,21
|109
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET AKKAYA
|% 0,2
|101
|DEM PARTİ
|METİN BAYHAR
|% 0,19
|96
|DP
|MEHMET ÇİMEN
|% 0,15
|78
|DSP
|SERDAR FALCIOĞLU
|% 0,11
|59
|ANAP
|ŞUAYİP UYMAK
|% 0,11
|55
|HKP
|EDA GÜL ALSANCAK
|% 0,09
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN DÜNDAR
|% 42,96
|35.440
|AK PARTİ
|ENDER GÜR
|% 35,48
|29.267
|CHP
|İLHAN YÜRÜKCÜ
|% 9,49
|7.824
|YENİDEN REFAH
|NECATTİN ARPACI
|% 4,39
|3.620
|BTP
|BEKİR USLUCAN
|% 2,56
|2.111
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN KÖZ
|% 2,26
|1.868
|SAADET
|ZEKAİ SAPANCI
|% 1,51
|1.246
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÇOLAK
|% 0,59
|485
|DP
|SERHAT AYDIN
|% 0,2
|166
|HKP
|ESRA YILMAZ
|% 0,16
|132
|MİLLET
|MUSA DEMİREL
|% 0,11
|92
|MİLLİ YOL
|YÜKSEL YİĞİT
|% 0,1
|83
|DEM PARTİ
|HELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU
|% 0,1
|81
|DSP
|ALİ AK
|% 0,09
|75
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT İKİZ
|% 40,96
|9.991
|CHP
|ERTAŞ ÇOBAN
|% 29,76
|7.259
|YENİDEN REFAH
|ENGİN TOPRAK
|% 10,41
|2.540
|İYİ PARTİ
|SAFİ GÖKÇE
|% 8,81
|2.148
|BÜYÜK BİRLİK
|FERHAT GÜLTEKİN
|% 7,48
|1.824
|SAADET
|ALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU
|% 0,86
|211
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN DANIŞMAZ
|% 0,69
|169
|DP
|ZÜHAL KATKAT
|% 0,33
|80
|BTP
|HAYRİ AYAN
|% 0,31
|76
|DSP
|MUHARREM UĞUR YAVUZ
|% 0,21
|51
|HKP
|EMİN MUTLU CAN ALIÇLI
|% 0,18
|44
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN KURNAZ
|% 32,51
|55.341
|İYİ PARTİ
|NECATTİN DEMİRTAŞ
|% 26,57
|45.232
|CHP
|MURAT ŞENEL
|% 25,06
|42.669
|YENİDEN REFAH
|KEMALETTİN TANGAL
|% 9,79
|16.671
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKNUR GÖĞNE
|% 2,01
|3.416
|SAADET
|MOHAMMED OKUTAN
|% 1,28
|2.175
|BÜYÜK BİRLİK
|SONER KÜÇÜK
|% 0,84
|1.437
|MEMLEKET
|YEŞİM EMRİYE KADIOĞLU
|% 0,34
|580
|GELECEK PARTİSİ
|YAŞAR GÜNGÖR
|% 0,32
|551
|DEVA PARTİSİ
|SAMET MENTEŞOĞLU
|% 0,25
|431
|BTP
|ŞUAYİP USLUCAN
|% 0,18
|315
|DP
|REMZİ DÜZGÜN
|% 0,17
|299
|MİLLİ YOL
|GÖKHAN CIGALI
|% 0,15
|249
|DEM PARTİ
|AHMET ŞAKAR
|% 0,14
|242
|DSP
|MURAT FALCIOĞLU
|% 0,1
|167
|ANAP
|SONER BAKIR
|% 0,1
|164
|BAĞIMSIZ
|ZAHİDE SOYSAL
|% 0,07
|113
|MİLLET
|MEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU
|% 0,06
|101
|HKP
|ZEYNEP KIVILCIM ASLAN
|% 0,06
|96
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ŞERİF ÜN
|% 41,54
|7.020
|AK PARTİ
|İBRAHİM SARICAOĞLU
|% 31,09
|5.255
|İYİ PARTİ
|AHMET İÇLİ
|% 19,43
|3.284
|CHP
|MEHMET OZAN ASAR
|% 4,36
|736
|SAADET
|ENVER YILMAZ
|% 1,38
|233
|ZAFER PARTİSİ
|EFECAN ÖZTÜRK
|% 0,81
|137
|BÜYÜK BİRLİK
|YILMAZ AKKUŞ
|% 0,62
|105
|BTP
|SEYDİ AHMET ERAT
|% 0,33
|56
|DSP
|BÜNYAMİN DİKSOY
|% 0,27
|46
|DP
|NURCAN ATİK
|% 0,17
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ADNAN TOPAL
|% 41,89
|4.682
|AK PARTİ
|GÜRKAN ÖZEL
|% 35,2
|3.934
|CHP
|ÖZGÜR AY
|% 14,1
|1.576
|İYİ PARTİ
|SEYDAHMET SANCAK
|% 5,77
|645
|SAADET
|FATİH ÖNDER
|% 1,58
|176
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET DEVLETHAN
|% 0,72
|80
|BÜYÜK BİRLİK
|ERSAN GÖRGÜN
|% 0,42
|47
|BTP
|SÜLEYMAN KÖKSALAN
|% 0,17
|19
|DP
|AHMET KUMBASAR
|% 0,15
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|REFAETTİN KARACA
|% 34,37
|5.047
|MHP
|OSMAN YÜKSEL
|% 33,34
|4.897
|YENİDEN REFAH
|ALİM ÇAKIR
|% 17,02
|2.499
|CHP
|AYHAN YAZAR
|% 7,29
|1.071
|İYİ PARTİ
|İSMAİL KAHRAMANOĞLU
|% 4,73
|695
|SAADET
|AHMET GÜR
|% 1,19
|175
|BTP
|AYDIN BİRCAN
|% 0,87
|128
|DP
|ÖMER KARAKUŞ
|% 0,72
|105
|HKP
|ERCAN GÜMÜŞ
|% 0,47
|69
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA CANDAL
|% 52,18
|19.354
|YENİDEN REFAH
|HASAN TOGAR
|% 37,38
|13.865
|CHP
|ÖZCAN BÜYÜK
|% 5,18
|1.921
|İYİ PARTİ
|EYÜP ELMAS
|% 1,98
|733
|SAADET
|KÜBRA KÖSE
|% 1,52
|564
|ZAFER PARTİSİ
|UMİT KILIÇ
|% 0,85
|316
|BÜYÜK BİRLİK
|İSA ŞÜKÜR
|% 0,26
|98
|BTP
|CEMAL PALA
|% 0,26
|95
|DSP
|EMİNE YÜRÜKCÜ
|% 0,13
|49
|HKP
|FATİH KILIÇ
|% 0,09
|34
|ANAP
|MERVE ÇAM
|% 0,09
|32
|DP
|İSMAİL KARADEMİR
|% 0,08
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞENOL KUL
|% 49,79
|22.879
|CHP
|İBRAHİM YAVUZ
|% 35,57
|16.347
|YENİDEN REFAH
|BERAT ÇETİN
|% 6,75
|3.100
|İYİ PARTİ
|ZİKRİ OĞUZ PAMUK
|% 2,98
|1.368
|SAADET
|AHMET KÖNEÇOĞLU
|% 1,9
|875
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH ÖZEN
|% 0,66
|301
|DSP
|HÜSEYİN BOZ
|% 0,57
|261
|ZAFER PARTİSİ
|ERGİN GÜLLÜKAYA
|% 0,56
|258
|GELECEK PARTİSİ
|HACI BİLAL ASLAN
|% 0,45
|209
|MEMLEKET
|FATİH KANCA
|% 0,35
|162
|DP
|NURİ KABAOĞLU
|% 0,19
|87
|HKP
|SİMGE SERAY GENÇ
|% 0,13
|62
|BTP
|AHMET FENER
|% 0,1
|45
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT GÜL
|% 43,3
|22.860
|YENİDEN REFAH
|HAVVA ŞEN SAYGIN
|% 38,79
|20.476
|CHP
|CEMAL TÜRKOĞLU
|% 7,15
|3.777
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ASLAN
|% 3,39
|1.790
|İYİ PARTİ
|HASAN BUDAK
|% 2,84
|1.499
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA ÇOBAN
|% 2,2
|1.160
|SAADET
|İBRAHİM DURMAZ
|% 1,34
|705
|BTP
|SEZAİ ŞAHİN
|% 0,3
|160
|DP
|MUSTAFA KIRICI
|% 0,3
|156
|DSP
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
|% 0,2
|108
|HKP
|FATİH AKTAŞ
|% 0,19
|102
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ŞERAFETTİN AYDOĞDU
|% 50,44
|3.006
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KIYMA
|% 35,64
|2.124
|CHP
|BURHAN BAYRAKDAR
|% 12,03
|717
|YENİDEN REFAH
|MURAT MARAP
|% 0,89
|53
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ DİLSİZ
|% 0,37
|22
|BTP
|BÜLENT KÜÇÜKÇAKIR
|% 0,28
|17
|BÜYÜK BİRLİK
|YASİN SELVİ
|% 0,22
|13
|DP
|SONER ORAN
|% 0,13
|8
Son Dakika › Güncel › SAMSUN SON - Son Dakika
Çorum'da bir kişi, yolda yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Çin'de hidrojen hibrit güç kaynağı sistemine uyumlu hale getirilen endüstriyel sınıf bir insansız hava aracı (İHA), başarılı test uçuşları gerçekleştirdi. Dalian kentinde geliştirilen bu İHA, yüksek verimlilik, güvenilirlik ve uzun batarya ömrü sunmaktadır. Uzmanlar, bu güç kaynağı sisteminin İHA'ların dayanıklılığını iki saate kadar çıkarabileceğini belirtmektedir.
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nden çekildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, kuşatma sırasında 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in saldırıları sonucu hastanede geniş çaplı hasar oluştuğu, tıbbi cihazların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Kastamonu'nun Daday ilçesi, Belçika'nın Damme şehrinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'den Cittaslow ağına katılan yirmi 24'üncü şehir olarak ilan edildi. Daday'ın Sakin Şehirler Ağına katılımı, turizmin teşvik edilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla önemli bir fırsat sunuyor.
Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.
Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'ten iki bisikletçi, "Skopje to Mekkah 2024" adını verdikleri yolculuklarıyla hacca gitmek için yola çıktı. 57 yaşındaki Qamuran Hirda ve 60 yaşındaki Adem Aljic, 4 bin kilometrelik rotalarında Balkanları, Türkiye'yi ve Ürdün'ü ziyaret edecekler. Yolculukları 2 ay sürecek ve çevre bilincine dikkat çekmeyi hedefliyorlar.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, hırsızlık şüphelisi apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü ve hayatını kaybetti. Şüphelinin yanında ziynet eşyası bulunduğu ve hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?