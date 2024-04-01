SAMSUN SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.656
Toplam Seçmen : 1.038.991
Açılan Sandık : 3.656
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 833.690
Geçerli Oy : 784.049
Katılım Oranı : % 80,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT DOĞAN% 42,17330.636
CHPCEVAT ÖNCÜ% 27,01211.756
İYİ PARTİİMREN NİLAY TÜFEKCİ% 14,12110.692
YENİDEN REFAHADEM GÜNEY% 12,5398.280
ZAFER PARTİSİBOZKURT OĞUZ SINAR% 1,4911.664
BTPLİSAN YOLAY% 0,282.164
MEMLEKETSEYİT AHMET KOÇAK% 0,272.119
DEVA PARTİSİKEBİRE BİRER TÜRK% 0,252.003
BAĞIMSIZMUSTAFA DİRİM% 0,21.568
GELECEK PARTİSİMUSTAFA YEŞİLYURT% 0,191.503
YTPFURKAN FIRAT% 0,181.453
DSPMUSTAFA ARLI% 0,161.293
HÜDA PARKENAN ÇİL% 0,161.261
DPTİMUÇİN ÜK% 0,161.221
DEM PARTİİNCİ AYDIN% 0,141.088
VATAN PARTİSİHAYDAR ÇOLAK% 0,131.012
TKPİSA ŞAHİN% 0,11839
ANAPİBRAHİM GÜNAL% 0,1805
MİLLETŞAHİN ÇETİN% 0,1792
BAĞIMSIZÜMİT HEKİM% 0,08601
HKPREYCAN CANTAŞ ÇAKIR% 0,07528
HAK-PARNECATİ BAYRAM% 0,06453
TKHMEHMET GÖKTEPE% 0,04318
19 Mayıs

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN TOPALOĞLU% 44,487.357
YENİDEN REFAHŞABAN ŞENOCAK% 21,33.524
CHPYAKUP KONUŞ% 111.820
BAĞIMSIZHALİL AKYÜZ% 9,271.533
İYİ PARTİERDAL KOÇBIYIK% 5,97987
BÜYÜK BİRLİKHALİL TUNÇ% 4,34718
SAADETYUSUF YARIM% 1,67277
BTPSALİH KENDİRLİ% 1,35223
MİLLETAYKUT MELİH ÇELİK% 0,2338
DPFATİH MIRIK% 0,1626
DSPNİĞMET US% 0,1322
HÜDA PARŞAHADET ZEYDAN KARASU% 0,116
ALAÇAM

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAMAZAN ÖZDEMİR% 35,415.900
CHPZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ% 32,715.449
YENİDEN REFAHMUHAMMET ERGİN% 22,393.731
İYİ PARTİÖZKAN BOLAT% 4,24707
DPCEVAT PAK% 1,56260
SAADETEFKAN ALBAYRAK% 0,95158
BÜYÜK BİRLİKFERHAT SÜER% 0,68113
TKPÜMİT ŞENEL% 0,5591
ZAFER PARTİSİALPEREN ÇIRA% 0,583
BTPCAFER DURSUN% 0,3660
HKPUĞUR TOKMAK% 0,3457
HÜDA PARKEREM TETİK% 0,3151
ASARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERİF KILAĞUZ% 46,054.906
YENİDEN REFAHHİDAYET BELİK% 39,64.219
İYİ PARTİBARIŞ OYPAN% 8,97956
CHPALİ ALTUNDAL% 2,38254
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM KOCADAYI% 1,52162
SAADETÖMER FARUK KÖSEOĞLU% 0,7681
ZAFER PARTİSİZAFER GÖĞNE% 0,442
BTPMUSTAFA KURT% 0,221
DPABDULVAHAP BOZKIR% 0,1213
ATAKUM

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERHAT TÜRKEL% 46,558.578
AK PARTİÖZLEM MARAŞ% 28,9636.487
İYİ PARTİADEM BEKTAŞ% 14,1917.878
YENİDEN REFAHOKAN KESKİN% 3,944.969
ZAFER PARTİSİTUGAY BAŞSAN% 2,713.408
TİPAYŞEGÜL CİVİL% 0,72909
SAADETSERDAR ŞEN% 0,65823
BÜYÜK BİRLİKRECEP ÇAKIR% 0,59737
MEMLEKETHASAN MARAZ% 0,38473
DEVA PARTİSİEROL TAŞKARA% 0,31394
GELECEK PARTİSİGÜNGÖR SOMUNCU% 0,31385
TKPTOLGA YENİGÜN% 0,28351
BTPHÜSNÜYE KÖMÜRLÜ% 0,14181
DPÇAĞDAŞ BAŞ% 0,13163
ANAPYASİN ÇAM% 0,08100
MİLLİ YOLSEVDA GÜL% 0,0786
DSPMEHMET KOÇ% 0,0452
AYVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHREFAHİTTİN ŞENCAN% 47,566.335
AK PARTİHÜSEYİN KESKİN% 45,276.031
CHPZEYNEP TÖRE% 3,06408
İYİ PARTİİSMET ÇAPAŞ% 1,21161
BAĞIMSIZHAKAN AVCI% 1,07142
SAADETMUSTAFA ALTUNTAŞ% 0,85113
ZAFER PARTİSİESER KILIÇ% 0,7194
BTPMEHMET AKİF YALÇIN% 0,1723
DPSİNAN YILDIZOĞLU% 0,114
BAFRA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAMİT KILIÇ% 38,8433.163
İYİ PARTİHAMDİ YILDIZ% 22,9819.617
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ NEİŞ% 22,8519.504
CHPÖZGÜR ÖNDER% 11,319.659
ZAFER PARTİSİSELMA ERSİN SİPER% 1,281.094
SAADETŞÜKRÜ ARSLAN% 1,09930
BTPNURAN BALAKÇI% 0,34289
DEVA PARTİSİERDİNÇ ÇAĞLAR% 0,3253
DSPMURAT ARABACI% 0,2173
DPAYDIN ALKAN% 0,16134
DEM PARTİSEVDA ÜNGÖR% 0,16133
HÜDA PARNAZİF AYDIN% 0,15131
BAĞIMSIZNASUH YARAR% 0,15131
MİLLETYUNUS EMRE ÇELİK% 0,186
HKPESMA ÖZKAHRAMAN% 0,0977
CANİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM SANDIKÇI% 39,4820.433
YENİDEN REFAHYILMAZ HOCAOĞLU% 20,8410.787
CHPÖZLER YILMAZ% 17,449.025
İYİ PARTİTURGAY ULUSOY% 10,715.544
BÜYÜK BİRLİKYUNİS EKER% 63.107
ZAFER PARTİSİMİTAT OYTUN% 1,86965
SAADETAHMET KESER% 1,26651
MEMLEKETFURKAN GÜLER% 0,82422
DEVA PARTİSİRIDVAN KUDU% 0,53275
BTPMURAT DOLU% 0,21109
GELECEK PARTİSİMEHMET AKKAYA% 0,2101
DEM PARTİMETİN BAYHAR% 0,1996
DPMEHMET ÇİMEN% 0,1578
DSPSERDAR FALCIOĞLU% 0,1159
ANAPŞUAYİP UYMAK% 0,1155
HKPEDA GÜL ALSANCAK% 0,0947
ÇARŞAMBA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZHÜSEYİN DÜNDAR% 42,9635.440
AK PARTİENDER GÜR% 35,4829.267
CHPİLHAN YÜRÜKCÜ% 9,497.824
YENİDEN REFAHNECATTİN ARPACI% 4,393.620
BTPBEKİR USLUCAN% 2,562.111
İYİ PARTİHÜSEYİN KÖZ% 2,261.868
SAADETZEKAİ SAPANCI% 1,511.246
ZAFER PARTİSİMEHMET ÇOLAK% 0,59485
DPSERHAT AYDIN% 0,2166
HKPESRA YILMAZ% 0,16132
MİLLETMUSA DEMİREL% 0,1192
MİLLİ YOLYÜKSEL YİĞİT% 0,183
DEM PARTİHELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU% 0,181
DSPALİ AK% 0,0975
HAVZA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT İKİZ% 40,969.991
CHPERTAŞ ÇOBAN% 29,767.259
YENİDEN REFAHENGİN TOPRAK% 10,412.540
İYİ PARTİSAFİ GÖKÇE% 8,812.148
BÜYÜK BİRLİKFERHAT GÜLTEKİN% 7,481.824
SAADETALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU% 0,86211
ZAFER PARTİSİFURKAN DANIŞMAZ% 0,69169
DPZÜHAL KATKAT% 0,3380
BTPHAYRİ AYAN% 0,3176
DSPMUHARREM UĞUR YAVUZ% 0,2151
HKPEMİN MUTLU CAN ALIÇLI% 0,1844
İLKADIM

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN KURNAZ% 32,5155.341
İYİ PARTİNECATTİN DEMİRTAŞ% 26,5745.232
CHPMURAT ŞENEL% 25,0642.669
YENİDEN REFAHKEMALETTİN TANGAL% 9,7916.671
ZAFER PARTİSİGÖKNUR GÖĞNE% 2,013.416
SAADETMOHAMMED OKUTAN% 1,282.175
BÜYÜK BİRLİKSONER KÜÇÜK% 0,841.437
MEMLEKETYEŞİM EMRİYE KADIOĞLU% 0,34580
GELECEK PARTİSİYAŞAR GÜNGÖR% 0,32551
DEVA PARTİSİSAMET MENTEŞOĞLU% 0,25431
BTPŞUAYİP USLUCAN% 0,18315
DPREMZİ DÜZGÜN% 0,17299
MİLLİ YOLGÖKHAN CIGALI% 0,15249
DEM PARTİAHMET ŞAKAR% 0,14242
DSPMURAT FALCIOĞLU% 0,1167
ANAPSONER BAKIR% 0,1164
BAĞIMSIZZAHİDE SOYSAL% 0,07113
MİLLETMEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU% 0,06101
HKPZEYNEP KIVILCIM ASLAN% 0,0696
KAVAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHŞERİF ÜN% 41,547.020
AK PARTİİBRAHİM SARICAOĞLU% 31,095.255
İYİ PARTİAHMET İÇLİ% 19,433.284
CHPMEHMET OZAN ASAR% 4,36736
SAADETENVER YILMAZ% 1,38233
ZAFER PARTİSİEFECAN ÖZTÜRK% 0,81137
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ AKKUŞ% 0,62105
BTPSEYDİ AHMET ERAT% 0,3356
DSPBÜNYAMİN DİKSOY% 0,2746
DPNURCAN ATİK% 0,1728
LADİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHADNAN TOPAL% 41,894.682
AK PARTİGÜRKAN ÖZEL% 35,23.934
CHPÖZGÜR AY% 14,11.576
İYİ PARTİSEYDAHMET SANCAK% 5,77645
SAADETFATİH ÖNDER% 1,58176
ZAFER PARTİSİAHMET DEVLETHAN% 0,7280
BÜYÜK BİRLİKERSAN GÖRGÜN% 0,4247
BTPSÜLEYMAN KÖKSALAN% 0,1719
DPAHMET KUMBASAR% 0,1517
SALIPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKREFAETTİN KARACA% 34,375.047
MHPOSMAN YÜKSEL% 33,344.897
YENİDEN REFAHALİM ÇAKIR% 17,022.499
CHPAYHAN YAZAR% 7,291.071
İYİ PARTİİSMAİL KAHRAMANOĞLU% 4,73695
SAADETAHMET GÜR% 1,19175
BTPAYDIN BİRCAN% 0,87128
DPÖMER KARAKUŞ% 0,72105
HKPERCAN GÜMÜŞ% 0,4769
TEKKEKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA CANDAL% 52,1819.354
YENİDEN REFAHHASAN TOGAR% 37,3813.865
CHPÖZCAN BÜYÜK% 5,181.921
İYİ PARTİEYÜP ELMAS% 1,98733
SAADETKÜBRA KÖSE% 1,52564
ZAFER PARTİSİUMİT KILIÇ% 0,85316
BÜYÜK BİRLİKİSA ŞÜKÜR% 0,2698
BTPCEMAL PALA% 0,2695
DSPEMİNE YÜRÜKCÜ% 0,1349
HKPFATİH KILIÇ% 0,0934
ANAPMERVE ÇAM% 0,0932
DPİSMAİL KARADEMİR% 0,0829
TERME

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENOL KUL% 49,7922.879
CHPİBRAHİM YAVUZ% 35,5716.347
YENİDEN REFAHBERAT ÇETİN% 6,753.100
İYİ PARTİZİKRİ OĞUZ PAMUK% 2,981.368
SAADETAHMET KÖNEÇOĞLU% 1,9875
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖZEN% 0,66301
DSPHÜSEYİN BOZ% 0,57261
ZAFER PARTİSİERGİN GÜLLÜKAYA% 0,56258
GELECEK PARTİSİHACI BİLAL ASLAN% 0,45209
MEMLEKETFATİH KANCA% 0,35162
DPNURİ KABAOĞLU% 0,1987
HKPSİMGE SERAY GENÇ% 0,1362
BTPAHMET FENER% 0,145
VEZİRKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT GÜL% 43,322.860
YENİDEN REFAHHAVVA ŞEN SAYGIN% 38,7920.476
CHPCEMAL TÜRKOĞLU% 7,153.777
BÜYÜK BİRLİKRECEP ASLAN% 3,391.790
İYİ PARTİHASAN BUDAK% 2,841.499
BAĞIMSIZMUSTAFA ÇOBAN% 2,21.160
SAADETİBRAHİM DURMAZ% 1,34705
BTPSEZAİ ŞAHİN% 0,3160
DPMUSTAFA KIRICI% 0,3156
DSPMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,2108
HKPFATİH AKTAŞ% 0,19102
YAKAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİŞERAFETTİN AYDOĞDU% 50,443.006
AK PARTİHÜSEYİN KIYMA% 35,642.124
CHPBURHAN BAYRAKDAR% 12,03717
YENİDEN REFAHMURAT MARAP% 0,8953
ZAFER PARTİSİALİ DİLSİZ% 0,3722
BTPBÜLENT KÜÇÜKÇAKIR% 0,2817
BÜYÜK BİRLİKYASİN SELVİ% 0,2213
DPSONER ORAN% 0,138

Kaynak: AA

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