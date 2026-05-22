Sanayi Bakanı Kacır\'dan İhracat ve Üretim Vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayinin Dönüşümü ve Teşvikler Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Kacır, "Yerleşik ezberlerin bozulduğu; üretim süreçlerinin, ekonomik güç dengelerinin ve toplumsal yaşam biçimlerinin yeniden tanımlandığı bir dönemdeyiz. Liberal ticaret yaklaşımının terk edildiği bu süreçte; korumacılık tedbirleri, gümrük duvarları, ticaret engellemeleri, yerinde üretim, dostlardan tedarik yaklaşımları yükseliyor. Evvelden çok daha sınırlı sayıda ürün ve sektöre yönelik olan engellemeler, artık pek çok alanda olağan görünüyor. Kritik ham madde ya da teknoloji ihracatının kısıtlanması yaygınlaşıyor. Küresel ekonominin ağırlık merkezi batıdan doğuya kayıyor. Planlı sanayileşmeyi destekleyerek, katma değerli üretimi önceleyerek, Ar-Ge kültürünün özel sektör firmalarımız tarafından benimsenmesini sağlayarak, nitelikli insan kaynağına yatırım yaparak sanayi ve teknolojide asırlık kazanımlara imza attık. İmalat sanayi katma değerimizi 23 yılda 41 milyar dolardan 246 milyar dolara taşıdık. İmalat sanayii katma değerinde dünyadaki payımızı ikiye katladık" dedi.

'ASKERİ İNSANSIZ HAVA ARACI ÜRETİMİNDE DÜNYADA LİDERİZ'

Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Kurguladığımız sağlam altyapı ve kabiliyetlerimizle bugün; askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada; ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri ve çelik üretiminde Avrupa'da lideriz. Alüminyum, düz cam, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar rüzgar türbini, kule ve komponentlerinde Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasındayız. İhracat tarafında da büyümemizi sürdürüyoruz. Yıllık ihracatımız 276 milyar dolara ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, verimliliği merkeze alan, teknolojiyi üretimle buluşturan, yerli ve milli kapasiteyi güçlendiren bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Bölgesinde güvenin ve istikrarın adresi haline gelen ülkemiz, küresel ve bölgesel meydan okumalara rağmen; yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğuna emin adımlarla ilerliyor. Kuşkusuz ulaştığımız seviyeyi, nihai bir varış noktası değil; Türkiye Yüzyılı hedeflerimize uzanan yürüyüşte önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Hedefimiz; Türkiye Yüzyılı'nda katma değerli üretim altyapısıyla, teknoloji geliştirme ve üretmede oluşturduğumuz muazzam kapasiteyle ülkemizi dünyada hak ettiği konuma taşımaktır. Bu doğrultuda; yeni nesil destek ve teşvik programlarımızı devreye alıyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programımız ile yüksek teknoloji odaklı kritik ve stratejik sektörlerde gerçekleşecek yatırımlara ayrıcalıklı finansman sunuyoruz. Merkez Bankası ile birlikte yürüttüğümüz programla milli ekonomimizin yükselişini destekleyecek toplam 406 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 77 projeyi hızlandırdık. Ülkemizi daha fazla yeni teknoloji yatırımının adresi haline getirmek üzere diğer önemli bir adım, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programıdır. Programda; ölçeği, niteliği ve küresel değer zincirlerinde oluşturacağı etki itibarıyla ülkemize teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetinde önemli kazanımlar sağlayacak yatırımlar için cazip koşullarda finansman ve uygun yatırım alanları sunuyoruz. Program kapsamında bugüne kadar mobilite, güneş enerjisi, sağlık teknolojisi gibi çeşitli alanlarda yatırımların önünü açtık. Geçtiğimiz yıl 4,4 milyar dolar destek imkanıyla; veri merkezi, yapay zeka, kuantum altyapısı ve endüstriyel robot yatırımlarına yönelik çağrılar başlattık" diye konuştu.

'KÜRESEL DÜZEYDEKİ GELİŞMELER; SANAYİ POLİTİKALARININ YENİDEN ŞEKİLLENDİĞİ YENİ BİR DÖNEME GİRDİĞİMİZİ GÖSTERİYOR'

Bakan Kacır, "Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi', 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi' ve 'Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi' ile 1 milyar doların üzerinde finansmanı sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduk. 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'yla, sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlama yolunda önemli bir adım attık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğinde, 300 milyon avro finansman desteğini KOBİ'lerimizin gerçekleştireceği dijital dönüşüm projelerine sağlıyoruz. Üyesi olduğumuz Dijital Avrupa Programıyla; sanayicilerimize, girişimcilerimize ve üniversitelerimize Avrupa'nın kritik dijital altyapılarına erişim imkanı sunduk. Dijital Avrupa Programı'nın en önemli mekanizmalarından, ülkemiz sanayisinin, KOBİ'lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümündeki önemli aktörlerden biri olacak 8 konsorsiyum 'Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri' ağına dahil oldu. Bu vesileyle, imalat sanayimizin yapay zeka teknolojileri odağında dijital dönüşüm süreçlerine entegrasyonunda önemli rol üstlenen AI EDIH Türkiye konsorsiyumuna liderlik ettiği için MESS'i tekrar tebrik ediyorum. Küresel düzeyde yaşanan gelişmeler; sanayi politikalarının, üretim kabiliyetlerinin ve yatırım kararlarının yeniden şekillendiği yepyeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Bu dönemde Türkiye'nin üretim altyapısını koruyan, güçlendiren ve yeni yatırımlarla daha da genişleten bir sanayi atılımını kararlılıkla hayata geçirmek arzusundayız" dedi.

'6 TRİLYON LİRA YATIRIMLA, 1 MİLYON 600 BİN KİŞİNİN İSTİHDAMI GERÇEKLEŞMİŞ OLDU'

Bakan Fatih Kacır, "Devreye alınan 6 trilyon lira yatırımla, 1 milyon 600 bin kişinin istihdamı gerçekleşmiş oldu. Ancak küresel tablo ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz, sanayimizin dönüşümünü hızlandıran, teknoloji kapasitemizi derinleştiren ve stratejik alanlarda üretim gücümüzü tahkim eden yeni bir teşvik yaklaşımını zorunlu kıldı. Hazırlık sürecinin her aşamasında kapsayıcı ve kuşatıcı bir istişare süreci yürüterek; karmaşıklıktan uzak, hedef odaklı, seçici ve yatırımcılarımızın beklentilerini karşılayacak yeni bir teşvik sistemi kurguladık. Yeni teşvik sistemi geçtiğimiz yıl sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe girdi. Sistemin omurgasını oluşturan Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki 3 programla; Milli Teknoloji Hamlesini ve bölgesel kalkınmayı hızlandıracak yatırımlara en güçlü destekleri sunuyoruz. Bunlardan ilki olan Teknoloji Hamlesi Programı'yla teknoloji seviyesi yüksek ve katma değerli yatırımları Ar-Ge'den seri üretime uçtan uca destekliyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi Programımızla; atıl kaynakları üretime kazandırmayı, yerel ihtiyaçlara yanıt vermeyi, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyini geliştirmeyi ve bölgesel rekabetçiliği artırmayı hedefledik. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesinin üçüncü programı Stratejik Hamle kapsamında; dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlar ile dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler sunuyoruz. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programlarında; yatırım kredilerinde 14,8 puana kadar desteği sağlıyoruz. Finansman kullanmayan firmaların hibe desteklerini makine-teçhizat desteği şeklinde almalarına imkan tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

'KALKINMA VE REFAHI TÜM ÜLKEYE YAYMAYI AMAÇLADIK'

Bakan kacır, "Genel Teşvik Sistemini sonlandırdık. İstihdam teşviklerimizi, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre altı kademede uyguluyoruz. 6. Bölge illeri, Cazibe Merkezleri Programındaki iller ve depremden çok yoğun etkilenen 65 ilçedeki yatırımlara istihdam desteklerimizin süresini 14 yıla kadar uzattık. İl merkezleriyle gelişmişlik farkı yüksek 289 ilçeye bir ileri kademe teşviki sunarak, kalkınma ve refahı tüm ülkeye yaymayı amaçladık. 1. Bölgeden 4., 5. veya 6. Bölgeye taşınan yatırımları da istihdam teşvikleri kapsamına aldık. Hedefimiz 2030 yılına geldiğimizde planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 160 bin hektardan 350 bin hektara yükseltmektir. Bir diğer önceliğimiz; sanayi tesislerimizin yoğunluğunu Marmara'dan Anadolu'nun dört bir yanına dengeli biçimde yayarak bölgesel sıkışmayı ortadan kaldırmak ve üretim gücümüzü ülke sathına yayılan sağlam bir yapıya kavuşturmaktır" dedi.

'TÜM İMALAT SANAYİ FİRMALARIMIZIN YARARLANMASI İÇİN 100 MİLYAR LİRA BÜYÜKLÜĞÜNDE FİNANSMAN PROGRAMI OLUŞTURDUK'

Bakan Kacır, "Sanayimizin gelecek 30 yılına ışık tutacak Sanayi Alanları Master Planı'nı hazırladık. Master Planın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Mersin hattında 13 ilde 17 yeni yatırım alanı belirledik. Mega endüstriyel bölgeler olarak kurguladığımız bu yatırım alanlarını altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üsleri yatırımcımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca gerçekleştireceğimiz demiryolu, liman ve otoyol bağlantılarıyla, bu alanları üreticimize lojistik maliyet avantajı sunan, stratejik merkezler haline getireceğiz. Mevcut OSB'lerimiz ile Endüstri Bölgelerimizin demiryolları ve limanlara bağlantısını hızlandıracak altyapı projeleriyle de rekabet gücümüzü yükselteceğiz. Master Planın ikinci fazında, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile hayata geçirilecek Kalkınma Yolu Projesi güzergahında, özellikle Güneydoğu Anadolu'da yeni bir sanayi hattı kurmayı öngörüyoruz. Mersin-Şırnak ve Trabzon-Şırnak Sanayi Gelişim Koridorları bu hatla entegre olacak. Ardından Orta Koridor ve Zengezur koridoru üzerinde yeni sanayi alanları oluşturmak üzere çalışacağız. Sivas-Iğdır Sanayi Gelişim Koridorunun hedefi bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat müjdesini verdiği İmalat Sanayi için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programıyla; tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelerimize sunduğumuz çalışan başına destek tutarını 3 bin 500 liraya çıkardık ve programımıza büyük ölçekli firmaları dahil ettik. Tüm imalat sanayi firmalarımızın yararlanması için 100 milyar lira büyüklüğünde finansman programı oluşturduk" ifadeleini kullandı.