Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini telefonda hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak özellikle öğretmenleri dolandırdığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Antalya, Ankara, Gaziantep, Van ve Ağrı'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü,