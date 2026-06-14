Sarıyer’de iki çocuğun 84 km’lik hırsızlık turu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer’de iki çocuğun 84 km’lik hırsızlık turu

Sarıyer’de iki çocuğun 84 km’lik hırsızlık turu
14.06.2026 11:17  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer’de 13 ve 16 yaşındaki iki çocuk, makasla çalıştırdıkları iki minibüsle 84 km İstanbul turu yaptı. Polis dronuyla takip edilen şüpheliler yakalandı; toplam 17 suç kaydı bulunan çocuklar tutuklandı.

SARIYER'de F.H. (13), arkadaşı H.A. (16) ile birlikte bagajından girdikleri kapalı kasa minibüsü, kontağına makas sokarak çalıştırdı. İki çocuk daha sonra araçla yaklaşık 42 kilometre uzaklıktaki Arnavutköy'e gitti. İlk aracı burada bırakıp başka bir minibüsü de aynı yöntemle çalıştırıp çalan iki çocuk, 84 kilometrelik İstanbul turunun ardından yeniden Sarıyer'e döndü. Şüphelileri adım adım izleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, minibüsle dolaşan çocukları polis dronuyla takibe aldı. İki ayrı araçla seyir halindeyken önleri kesilen şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan ve toplamda 17 suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına, operasyon anları ise polis dronuna yansıdı.

Olay, 7 Haziran Pazar günü saat 23.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şahin S. (46), kapalı kasa minibüsünü sokağa park etti. Ertesi gün saat 08.00 sıralarında aracının yerinde olmadığını gören Şahin S., polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, minibüsün bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇALDIKLARI KAMYONETLE ARNAVUTKÖY'E GİTTİLER

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, 2 şüphelinin çaldıkları minibüsü kontak kısmına yerleştirdikleri küçük bir makasla çalıştırarak Büyükdere Caddesi'nden TEM Otoyolu'na bağlanıp Arnavutköy'e gittiklerini belirledi. Yapılan incelemelerde kamyonetin Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde bırakıldığı tespit edildi.

84 KİLOMETRELİK İSTANBUL TURU YAPTILAR

Çalışmaların devamında 2 şüphelinin aynı sokakta park halinde bulunan başka bir minibüsün kilidini bagaj kısmından açarak araca girdikleri belirlendi. Şüphelilerinin bu aracı da kontak kısmına yerleştirdikleri küçük bir makasla çalıştırarak sokaktan ayrıldıkları tespit edildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin ilk araçtan indikten sonra ikinci araç olan minibüsü çaldıkları anlar yer alıyor.

ARACA BAGAJ KAPAĞINI AÇARAK GİRDİLER

Şüpheliler Arnavutköy'de sokakta park halinde bulunan Serkan Mecit'e ait bagaj kapısını açtıkları araca girdi. Birkaç dakika içerisinde aracı çalıştıran 2 şüpheli, minibüse binerek sokaktan uzaklaştı. Komşularının durumu fark ederek haber vermesi üzerine aracının çalındığını öğrenen Serkan Mecit ise, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olayın ardından komşusuna ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Mecit, yaşları 18'den küçük 2 şüphelinin minibüsü çaldığı anları izledi.

'ARABAYI ANAHTARSIZ ÇALIŞTIRIYORLAR'

Mecit, "Burada kameralarımız var. Olaydan 10-15 dakika sonra komşularımız uyarıyor bizi. Buradaki kayıtlarla beraber polise başvurumuzu yaptık. Arabayı alıp götürüyorlar. Yüzleri belli arabayı düz kontak yapıp götürüyorlar. Anahtar bizde evde. Arabayı anahtarsız çalıştırıyorlar. Bir beyaz arabayla geliyorlar. buraya da Maslak'tan çaldıkları başka bir arabayla gelmişler. Cam kırma gibi birşey yok kapıyı açıp bir şekilde götürüyorlar aracı. 1 -1,5 dakika arasında çalıyorlar. Çok şaşkınım. 3-3,5 senedir araba bizde. Bugüne kadar bu mahallede böyle birşey görmedik. Bunlara ağır bir yaptırım olması lazım. Yüzleri herşey belli kamerada. Bu cesaret nereden geliyor onu da anlamadım." dedi.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, minibüsün izini sürerek çocukların yeniden Sarıyer'e geldiklerini belirledi. Çaldıkları minibüsle ilçede dolaşan çocuklar ekipler tarafından takibe alındı. Bir süre devam eden takipte şüphelileri dronla da izleyen polis ekipleri, iki ayrı araçla şüphelilerin önünü keserek minibüsü durdurdu. Reşitpaşa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda H.A. araçta yakalandı. Devam eden çalışmalarda sie F.H. Ayazağa Mahallesi'nde gözaltına alındı. Operasyon ve şüphelilerin yakalanma anları polis dronuyla havadan görüntülendi.

17 SUÇ KAYDI OLAN 2 ÇOCUK TUTUKLANDI

Yapılan incelemede H.A.'nın poliste daha önceden 'Oto hırsızlığı' ve 'Evden hırsızlık' suçlarının da aralarında bulunduğu 7 kaydı olduğu belirlendi. F.H.'nin ise çoğunluğu 'Oto hırsızlığı' olmak üzere 10 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve F.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Sarıyer, Güncel, Polis, Çocuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer’de iki çocuğun 84 km’lik hırsızlık turu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Dünya Kupası’nda bir ilk yaşandı VAR kararı futbol tarihine geçti Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz... İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
MİT’ten siber operasyon Kredi kartı şebekesi çökertildi MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi

11:28
Dünya Kupası’nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
11:24
Serdar Ali Çelikler maç sonu fena patladı: Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız
Serdar Ali Çelikler maç sonu fena patladı: Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
10:55
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı 4 kişi hayatını kaybetti
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
10:19
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:12
Dakikalarca izlettiler Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
09:53
Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin delikanlı oldu İşte son hali
Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali
09:39
Montella’dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
09:27
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca “Çalsaydınız açardım“ dedi
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca "Çalsaydınız açardım" dedi
09:22
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran’a milyarlarca dolar ödedi
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 11:41:47. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıyer’de iki çocuğun 84 km’lik hırsızlık turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.