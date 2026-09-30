Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güllü\'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması, yarın (1 Eylül) Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Ünlü şarkıcıyı pencereden ittiği iddiasıyla hakkında "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 28 yaşındaki kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile "Yalan tanıklık" suçlamasıyla 4 yıl hapsi istenen arkadaşı Sultan Nur Ulu ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Yalova'da 26 Eylül 2025'te 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52) ölümüyle ilgili davanın görülmesine yarın başlanıyor. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, arkadaşı Sultan Nur Ulu (25) ise 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak

3 FARKLI İFADE VEREN KIZI TUTUKLANDI

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Daha önce alınan 3 ifadesinde de farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak

SORUŞTURMA 11 AY SONRA TAMAMLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianamede; bir numaralı sanık olarak yer alan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede; Güllü'nün, kızı Tuğyan'a ait odanın penceresinden düştüğü, 18 metre yükseklikten beton zemine çarptığı, kafatası ve omur kırıkları ile çok sayıda iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Toksikoloji incelemesinde; Gül Tut'un kanında 3.53 promil alkol tespit edildiği, kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı ifadesine de yer verildi.

Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak

SAVCILIK: GÜLLÜ'YÜ ODAYA GETİRMEK İÇİN EN SEVDİĞİ ŞARKI AÇILDI

Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği 'Malkata' isimli roman havasını açmasını istediği, şarkının Güllü banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirlendi. Müziği duyan Gül Tut'un, 'O ne lan?' diyerek kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi. Savcılık, şarkının özellikle Gül Tut'u olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu belirtti.

ANNESİNİ, "HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" DİYEREK PENCEREDEN ATTIĞI İDDİASI

İddianamede; olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi. Bilirkişi raporunda, düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla 'Hadi görüşürüz' denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. İddianamede, Gülter'in bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı belirtildi.

Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gül Tut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı belirtildi. Sultan Nur Ulu'nun, Gül Tut'un yüzü pencereye dönük halde bulunduğu sırada Tuğyan'ın annesini kalça altından iki eliyle kavradığını, ayaklarını yerden keserek aşağı attığını belirttiği ifadesi de iddianamede yer aldı. Tanığın avukatıyla yaptığı kayda alınmış telefon görüşmesinde de Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemediğini ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağını söylediği tespit edildi. Savcılık, bu ses kaydının tanığın sonradan verdiği ifadesini desteklediğini değerlendirdi.

Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak

"BİR GÜN CAMDAN ATIP ÖLDÜRECEĞİM"

İddianamede; Tuğyan Ülkem Gülter'in olaydan aylar önce annesinin ölmesini istediğini gösterdiği ileri sürülen çok sayıda mesaj ve tanık anlatımına yer verildi. Üç tanık, Tuğyan'ın kendilerine annesini 'Bir gün camdan atıp öldüreceğini' söylediğini iddia etti. Bir başka tanık ise Gülter'in annesi veya kendisinden birinin öleceği yönünde sözler sarf ettiğini anlattı. Gülter'in eski sevgilisi K.E. ile yakınlarına gönderdiği mesajlarda 'Bıktım bu annemden', 'Gebersin', 'Bu kadın ölsün', 'Ölmüyor, ne zaman?' ve 'Ona büyük bir şey yapacağım' şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak

"ZİHİNSEL OLARAK EYLEME HAZIRLANMIŞ"

Tuğyan'ın olaydan yaklaşık 2 ay önce eski erkek arkadaşı K.E.'ye, 'Annem birazdan kendini atıyor' şeklinde mesaj gönderdiği de iddianamede yer aldı. Savcılık, bu mesajı Gülter'ib eylemine ilişkin 'zihinsel hazırlık süreci'nin göstergelerinden biri olarak değerlendirdi.

Evde bulunan kamera kayıtlarının ham halinde, Gül Tut'un yere düşmesinden önce kısa aralıklarla 3 farklı çarpma ve darbe sesinin duyulduğu tespit edildi. Bilirkişi değerlendirmesinde; ikinci ve üçüncü çarpma sesi arasındaki yaklaşık 1,9 saniyelik sürenin Gül Tut'un pencereden çıkışıyla beton zemine çarpması arasında geçen süreyle büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi. Gül Tut'un odada bulunan Tuğyan ve Sultan'a yaklaşık bir metre mesafede olduğu ancak ilk darbe sesinden sonra yaklaşık 7 saniye boyunca iki kişiden de herhangi bir bağırma veya kurtarma refleksi duyulmadığı aktarıldı. Savcılık, bu durumun Tuğyan ve Sultan'ın düşme olayını gördüklerine ve olayın anlatıldığı gibi ani bir kaza olmadığına işaret ettiğini kaydetti.

Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak

"DIŞ KUVVET VEYA TEMASIN BULUNMASI KAZA İHTİMALİNDEN YÜKSEK"

Olayın gerçekleştiği odanın zemininden alınan numunelerde; kayganlaştırıcı herhangi bir maddeye rastlanmadı. Gül Tut'un tıbbi kayıtlarında intihar düşüncesine ilişkin bir bulgu bulunmadığı, şarkıcının yükseklik korkusu olduğunun birçok tanık tarafından anlatıldığı belirtildi. Bilirkişi heyeti, Gül Tut'un vücut yapısı ve pencerenin yüksekliği dikkate alındığında geriye doğru düşmesi için dışarıdan bir kuvvet veya temas bulunmasının, kaza ihtimalinden daha mümkün olduğu yönünde görüş bildirdi. Adli Tıp Kurumu ise yüksekten düşmenin intihar, kaza veya başka bir kişinin etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin tıbben ayırt edilemeyeceğini ve olayın adli soruşturmayla aydınlatılması gerektiğini kaydetti.

MESAJLARI SİLDİRMEK İSTEMİŞ

İddianamede; Tuğyan Ülkem Gülter'in olaydan sonra eski erkek arkadaşı K.E.'den telefon ekranını paylaşmasını ve aralarındaki mesajları silmesini istediği belirtildi. Gülter'in K.E.'ye katıldığı canlı yayında susması, olay gecesinden ve annesiyle arasındaki sorunlardan bahsetmemesi yönünde baskı yaptığı, annesiyle ilişkisinin iyi olduğunu söylemesini istediği ifade edildi. Savcılık ayrıca Tuğyan'ın olayın tek görgü tanığı konumundaki Sultan Nur Ulu'yu sürekli yanında tutmaya çalıştığını, başka biriyle buluştuğu sırada takip ettiğini ve gerçekleri anlatmaması için tehdit ettiğini kaydetti.

Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak

"HAKKIMI HELAL ETMEM"

Tuğyan ve Sultan'ın olaydan sonra İstanbul'da kaldıkları bir otelde, yurt dışına nasıl çıkabilecekleri konusunda bir kişiyle telefon görüşmesi yaptıkları kaydedildi. Görüşmede; Sultan'a Tuğyan tarafından tehdit edilip edilmediğinin sorulduğu, Tuğyan'ın iaraya girerek, 'Tabii ki ediyorum. Birgün beni yalnız bırakırsa hakkımı helal etmem' dediği belirtildi. Gülter'in olayın ardından telefon değiştirdiği, cihazını fabrika ayarlarına döndürdüğü ve bazı mesajların silinmesini istediği de iddianamede destekleyici deliller arasında gösterildi.

"SERİ KATİL DAVASI" OYUNUNU İNCELEMİŞ

Tuğyan Ülkem Gülter'in dijital materyallerinde ise 'Uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir?', 'Kokain saçta ne zaman çıkar?' ve 'Saçta metamfetamin çıkar mı?' şeklinde internet aramaları yaptığı tespit edildi. Gülter'in ayrıca 'Çözülmemiş davalar, seri katil davası, dedektif oyunu, suçluyu bulma' isimli bir kutu oyununu internet üzerinden incelediği belirtildi. Buna karşın Tuğyan ve Sultan'dan alınan saç örneklerinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmedi. Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda da suç unsuruna rastlanmadı.

YAŞADIĞI PANİK KAMERAYA YANSIDI

Olay gecesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; Güllü'nün düşmesinin ardından Tuğyan'ın bina girişinde polis ekipleriyle konuştuğu, daha sonra daireye çıktığı görüldü. Tuğyan'ın olay sonrasında panik yaşadığı ve polis ekiplerine, "Annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?" dediği görüntülere yansıdı.

Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak

O ANLARI UYGULAMALARI OLARAK ANLATTI

Öte yandan Sultan Nur Ulu'nun, savcılıkta verdiği ifade sırasında olay anını canlandırdığı öğrenildi. Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine arkadan yaklaşarak kalçasının altından kavradığını ve ardından pencereden aşağı attığını öne süren Ulu'nun o anları uygulamalı olarak anlattığı görüntüler dava dosyasına girdi. Ulu, savcılık ifadesinde de Tuğyan'ın annesini arkadan tuttuğunu, ardından yukarı doğru çektiğini gördüğünü iddia etti. Sultan Nur Ulu, Güllü'nün bu olayın ardından pencereden düştüğünü iddia ederek, Tuğyan'ın daha sonra "Koş" diye bağırarak aşağıya doğru gittiğini söyledi. Ulu, ifadesinin devamında kendisinin de Tuğyan'ın peşinden gittiğini anlattı.

Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak

BAŞSAVCILIK: ÖNCEDEN TASARLAMIŞ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, mesaj kayıtları, tanık anlatımları, ses çözümleri, bilirkişi raporları ve olay sonrasındaki davranışlarını birlikte değerlendirerek Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini önceden tasarlayarak öldürdüğünü kaydetti. İddianamede, tutuklu Gülter'in, 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, ikinci sanık olarak yer alan ve ev hapsi kararı daha sonra kaldırılan Ulu'nun ise 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi. Sanıkların yargılanmasına, 1 Ekim Perşembe günü Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: DHA
MagazinGüncelYalovaHakimEylülGüllüSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Araç sahipleri dikkat Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Vinicius Junior öldürüldü mü Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
Televizyon dünyasında deprem Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu Televizyon dünyasında deprem! Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
Montella’nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
61 yaşındaki adam kadın iç çamaşırlarıyla apartmanda yakalandı 61 yaşındaki adam kadın iç çamaşırlarıyla apartmanda yakalandı
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi 180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
İddia hayli vahim İşte “Kaçırıldı“ denilen uçaktan kan donduran görüntüler İddia hayli vahim! İşte "Kaçırıldı" denilen uçaktan kan donduran görüntüler
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
11:38
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları Savcılara yeni yetki gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:53
İsrail’de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı Pilotlar kokpitte kavga etmiş
İsrail'de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı! Pilotlar kokpitte kavga etmiş
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
10:38
Montella’nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda
Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!
10:22
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
10:18
Sahalarda görülmemiş olay Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
10:01
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
09:43
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
09:33
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım’ın sözleri yeniden gündemde
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde
09:08
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
08:54
İstanbul’da kötü koku alarmı Belediye ve polis sorumluları arıyor
İstanbul'da kötü koku alarmı! Belediye ve polis sorumluları arıyor
08:32
Vinicius Junior öldürüldü mü Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
08:30
Araç sahipleri dikkat Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
08:26
30 yıllık sır çözüldü Eşi Nigar Bilgin’i katledip mağarada yaşamaya başlamış
30 yıllık sır çözüldü! Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış
08:10
Neler oldu neler İşte UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları
Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:02
Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
07:41
Göçmenden skandal tecavüz yorumu Kısa etek giyen kadınları suçladı
Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı
07:30
İsrail’den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
07:08
Irak’ta 12 yıllık dönem sona erdi ABD askerleri çekiliyor
Irak'ta 12 yıllık dönem sona erdi! ABD askerleri çekiliyor
06:40
İstanbul’da tramvayda taciz Genç doktor sessiz kalmadı
İstanbul'da tramvayda taciz! Genç doktor sessiz kalmadı
06:24
Resmi Gazete’de yayımlandı Süresiz nafaka kaldırıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Süresiz nafaka kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 12:13:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei