Savunma Sanayi İhracatı Artıyor

SAVUNMA sanayi alanındaki girişimleri destekleyeceklerini söyleyen Ruha Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsa İshakoğlu, 22-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen IDEF 2025 (International Defence Industry Fair) ile ülke gündeminde savunma sanayinin üst sıralara yükselmeye başladığını belirtti.

Savunma Sanayi Başkanlığı verilerine göre, 3 bin 500'ün üzerinde şirket ve 100 bin kişiden oluşan ekosistem, savunma ve havacılık alanında 18 milyar USD'nin üzerinde bir ciro elde ederken 7,1 milyar USD'lik ihracat gerçekleştirdi. İmzalanan sözleşmeler ve yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen cirolar göz önüne alındığında, 2025 yıl sonu ihracatının 8-8,5 milyar USD olmasının beklendiği aktarıldı. Ruha Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsa İshakoğlu, ihracatın 2030'lu yıllarda 20 milyar USD'nin üzerini rahatlıkla görebileceğini belirtti.

İshakoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Savunma ve havacılık ihracatımızın hızlıca artmasını öngörmemizin nedenleri arasında yaşadığımız jeopolitik gelişmeler var. Rusya- Ukrayna savaşı, İsrail'in İran ile birlikte bölgede birden fazla ülkeye yönelik saldırgan tavırları, Uzak Doğu'da yaşanan restleşmeler, her ülkenin savunma harcamasını gözden geçirmesine yol açıyor. Türkiye 2030'a girerken tüm son platformlarını tamamlamış bir savunma sanayi ihracatçısı olacak: saldırı ve lojistik helikopterleri, savaş ve eğitim uçakları, korvet, destroyer ve benzeri yüzer platformlar… NATO'nun tüm üye ülkeleri savunma harcamalarında gayrisafi yurt içi hasılanın önce yüzde 3,5, sonra yüzde 5'e çıkarılması planı var. Büyüyen ve karlı bir sektörde yatırımcı olanların uzun vadede iyi getiriler elde edebileceğini düşünüyoruz."

'SSB'NİN YOL HARİTASI, YATIRIMCILAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

İshakoğlu, "Savunma sanayi ihracatının 3,1 milyar USD'lik kısmının NATO ve Avrupa ülkelerine yapılması, sürdürülebilirlik anlamında önemli bir çıpa olarak görülüyor. NATO ve Avrupa ülkeleri dışında kalan ülkeler ise savunma sanayi ihracatımız açısından büyüme potansiyeli olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte, savunma sanayi ihracatına katılan il sayısının 51 olması, farklı alanlarda ve farklı şehirlerde yer alan şirketlere yatırım için büyük bir potansiyel oluşturuyor" dedi.

Bu potansiyeli değerlendirmek istediklerini belirten İsa İshakoğlu, yatırımcılara karar verirken sektörde organizatör rolünde olan Savunma Sanayi Başkanlığı'nı dikkate almalarını söyledi.

İshakoğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Hava, kara, deniz ve uzay araçları, yenilikçi teknolojiler, kamu-özel sektör iş birlikleri, araştırma ve geliştirme projeleri, üniversite araştırmaları, binlerce şirket ve on binlerce çalışan. Bütün bunları organize eden ve her bir alt konuda uzmanlaşmış 1.000'in üzerinde çalışanı ile Savunma Sanayi Başkanlığı, bu sektörün son yıllarda yaşadığı başarıda en büyük pay sahibi. SSB sadece sektörü yönetmekle kalmıyor, sürdürülebilirlik ve büyüme için devrim niteliğinde kararlar alıyor. Büyük sözleşmelerde minimum yüzde 20 KOBİ payı ve yüzde 2 yerlileştirme yahut millileştirme zorunlulukları, hem sektörde alt yüklenicileri destekleyip insan kaynağının oluşmasını sağlıyor hem de AR-GE projelerinin fonlanmasına katkı veriyor. Bu sayede, örnek olarak hava savunma projelerinde 600 alt yüklenici yer alırken hem ÜR-GE hem de AR-GE yapabiliyorlar. Diğer bir önemli konu ise Savunma Sanayi Başkanlığı'nın kendine özgü yasası ve Savunma Sanayi Destekleme Fonu. Sektör için hızlı karar alma ve önemli projeleri fonlamada bu iki konunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden yatırım kararı alırken savunma sanayinin bu özel durumunun da hesaplamaya katılması gerektiğini düşünüyoruz."

'SAVUNMA SANAYİ ALANINDA TÜRKİYE VE GÜNEY KORE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRABİLİR'

İshakoğlu son olarak şunları söyledi:

"Ruha Grup, ana iş kolu olarak Güney Koreli dünya devi Hyundai ile yakın ilişkilere sahip. Güney Kore, savunma sanayi ihracatı konusunda Türkiye ile birlikte dünyanın yükselen yıldızı olarak görülüyor. Bu ilişki yönetimi ile Ruha Grup olarak savunma sanayi yatırımlarında iş birlikleri yaratılabileceğini düşünüyoruz.

"Enerji sektörü odaklı bir grup olarak, savunma sanayi ve sivil alanda kullanımı dolayısıyla küçük modüler reaktörler konusu ilgimizi çekiyor. Güney Kore bu alanda tecrübesi olan ve AR-GE yapmaya devam eden bir ülke. Güney Kore ve Türkiye arasında iş birliği yaratabilecek konularda yatırımcı olarak katkı sunmayı amaçlıyoruz. İkinci ilgilendiğimiz konu ise uzay. Güney Kore, uzay taşımacılığı alanında farklı girişimlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de bu konuda çalışan hem kamu kurumları hem de özel sektör şirketleri var. İş birliği fırsatlarını aktif bir şekilde araştırıyoruz. İki kardeş ülkenin yüksek teknoloji alanında yapacakları ortaklıklarda Ruha Grup olarak yer alacağız."