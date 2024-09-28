Seçim Vurgusu: Yavaş ve Seçer Mersin\'de Bir Araya Geldi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ağırladı. Türkiye'ye örnek olan hizmetlerinin iktidarın yolunu açacağını belirten Seçer, "Türkiye'yi yönetmek istiyoruz. Biz her an seçime gidecek şekilde belediye hizmetlerimizin partimizin oyuna tahvil edilmesi için en ciddi, disiplinli çalışmaları sürdüreceğiz" dedi. Yavaş ise "En kısa zamanda yapılacak seçimler sonucu artık Türkiye'nin o korku siyasetine hakim olmayacağına ve bir değişimi gerçekleştireceğine inanıyorum" diye konuştu.

Başkan Yavaş, Mersin temasları kapsamında Başkent'te görev yapan CHP'li İlçe Belediye Başkanları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i makamında ziyaret etti.

Halkın takdirini alarak Başkan Yavaş ve kendisinin ikinci kez seçildiklerini hatırlatan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"En kısa süre içerisinde yapılacak seçimlerde de Türkiye'yi yöneteceğiz"

"Mersin'in sosyolojik yapısından kaynaklı gelir dağılımındaki uçurum, bizi yönetime gelir gelmez sosyal politikalara sevk etti. Artık vatandaşlar belediye başkanlarına bakarken bizim parti kimliğimizi görmez oldu. Bizden aldığı hizmete bakıyor, 'Bu insanlar ayrımcılık yapmıyor, ötekileştirmiyor, hizmeti eşit getiriyor, adaleti getiriyor' diyor. Türkiye'yi yönetmek istiyoruz. İktidar metal yorgunluğu içerisindedir. Doğal olarak bir değişiklik Türkiye'ye iyi gelecektir. Anayasal olarak seçim tarihi belli ama Parlamento'nun ya da Cumhurbaşkanı'nın bir kararı doğrultusunda süreç farklı bir boyuta evirilebilir. Biz her an seçime gidecek şekilde belediye hizmetlerimizin partimizin oyuna tahvil edilmesi için en ciddi, disiplinli çalışmaları sürdüreceğiz. Şu anda içinde bulunduğunuz kent, 'Atatürk kenti' diye anılır. Yani buraya biz Mustafa Kemal'in kenti deriz. Atatürkçü nüfusun yoğun olduğu, insanların farklı etnik yapılara, farklı renklere rağmen kardeşçe bir arada yaşadığı bir kent. Kardeşliği, birliği, beraberliği tahkim etmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bizim için önce huzurdur, sonra hizmeti zaten yaparız. Burada sağcısı da, solcusu da, milliyetçisi de, muhafazakarı da, Atatürkçüsü de var. Hepsi bizim başımızın tacıdır. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. En kısa süre içerisinde yapılacak seçimlerde de Türkiye'yi yöneteceğiz, yine bu huzuru Türkiye'ye getireceğiz."

Kendisinin 2019 seçimlerinde 'bereket' ve 'huzur' kavramlarını slogan olarak kullandığını hatırlatan ve seçildikten sonra da bu anlayış ile Başkentlilere hizmet sunduğunu belirten Başkan Yavaş ise şunları söyledi:

"5 yıl boyunca hiç kimseyi ayırmadan çalıştık"

"Bizler de 5 yıl boyunca hiç kimseyi ayırmadan çalıştık. Bu yaptığımız çalışmalar sonucunda ben de en kısa zamanda yapılacak seçimler sonucu artık Türkiye'nin o korku siyasetine hakim olmayacağı ve belediyelerdeki yapılan bu çalışmalar nedeniyle 'Biz boşuna korkmuşuz, bakın belediyeyi değiştirdik, hem huzur geldi hem rahatladık ve hizmet gördük. Devletin sosyal devlet olduğunu yeniden hatırladık. Aslında olması gereken buydu' deyip bir değişimi gerçekleştireceğine inanıyorum. Bizler bunun sadece yolcusuyuz ya da yol gösterenleriyiz. Türkiye'de iktidar değişikliği olduğu zaman da inşallah sistemin de tabii değişmesiyle, Türkiye'ye tekrar huzur içerisinde güzel günleri gelir. Hesap veren şeffaf bir iktidar ortaya çıkarsa işte o zaman da aradaki farkı, bu belediyelerde yaptığı kıyas gibi yapma imkanları bulacaklar. Bize kıyas yapacakları bir imkan tanıdıklarında aradaki farkı mutlaka görecekler ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönetiminde olan her yerdeki mutlu olan vatandaş, Türkiye'de de tümüyle mutlu olan vatandaş haline gelecektir. Bunu başaracağımıza inanıyorum."

Başkan Yavaş, seçimlerde elde ettiği başarı dolayısıyla Başkan Seçer'i tebrik ederek, "Ben sizi ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü bunu her yerde de söylüyorum; beni her ne kadar rekortmen olarak ilan etmişlerse de oy oranına baktığınız zaman Mersin'deki artan oy oranı Ankara'nın da üzerinde. Bu çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.