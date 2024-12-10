Şehit Teğmen Dut'un naaşı İzmir'de; kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu (2) - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit Teğmen Dut'un naaşı İzmir'de; kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu (2)

Şehit Teğmen Dut\'un naaşı İzmir\'de; kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu (2)

ŞEHİDİN DAYISI: VATAN SAĞ OLSUN BİZ ÇOK ASLAN YETİŞTİRİRİZIsparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24), Aydın Germencik'teki taziye evinde gözyaşları sel oldu.

10.12.2024 14:49  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞEHİDİN DAYISI: VATAN SAĞ OLSUN BİZ ÇOK ASLAN YETİŞTİRİRİZ

Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24), Aydın Germencik'teki taziye evinde gözyaşları sel oldu. Şehidin babaevine Türk bayrağı asılırken, sokağa da taziye çadırı kuruldu. Şehidin annesi Kübra Dut ve kız kardeşi Ecem Nur Dut'un yanı sıra yakınları gözyaşı döktü. Şehidin dayısı Serkan Nalbantoğlu, yeğeninin pilot olarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Nalbantoğlu, "5 yıl önce askere girdiğinde 'Asker olacağım, teğmen olacağım, pilot olacağım' demişti. Çok şükür hepsini başardı. Çok iyi niyetli, çok dürüsttü. Aslan gibiydi. Emellerine ulaştı ama devamını getiremedi. Vatan sağ olsun daha biz çok aslan yetiştiririz" dedi.

'PİLOT OLACAĞIM' DİYORDU VE OLDU'

Dedesi Bekir Nalbantoğlu ise "5 sene okudu. Harp okulunu bitirdi. 'Pilot olacağım' diyordu ve oldu. Helikopter için kursa gidecekti ama nasip olmadı. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Mustafa Atakan, Helikopter, Germencik, Isparta, Teğmen, Güncel, Aydın, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Teğmen Dut'un naaşı İzmir'de; kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu (2) - Son Dakika


15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
14:05 Netanyahu hakim karşısına çıktı Netanyahu hakim karşısına çıktı
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
13:03 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü
19:48 Atina’da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü
19:39 Beşiktaş’ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı
19:31 Fidan’dan Guterres’e Suriye Görüşmesi Fidan'dan Guterres'e Suriye Görüşmesi
19:25 Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu
19:20 İBB önünde ’azmanbüs’ protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor İBB önünde 'azmanbüs' protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor
19:02 NATO’dan Esad çıkışı: İran ve Rusya’yı suçladılar NATO'dan Esad çıkışı: İran ve Rusya'yı suçladılar
19:00 Suriye’de muhalifler, askerler için genel af ilan etti Suriye'de muhalifler, askerler için genel af ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 15:34:49. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Teğmen Dut'un naaşı İzmir'de; kardeşi, cenaze aracının peşinden koştu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.