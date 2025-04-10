Selçuk Özdağ: "Katliamcı Trump'a Niye Dostum Trump Deniliyor?" - Son Dakika
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Selçuk Özdağ: "Katliamcı Trump'a Niye Dostum Trump Deniliyor?"

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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Trump, Gazze’de on binlerce insanı katleden, milyonlarcasını yaşadıkları yerden süren İsrail başbakanı Netanyahu’nun en büyük destekçisi. Yani bu katliamların ortağı ve arkasındaki adam değil mi? Peki bu Trump’ın Erdoğan sevgisi neyin nesi diye aklınıza herhangi bir şey gelmiyor mu? Katliamcı Trump’a niye dostum Trump deniliyor?" dedi.

10.04.2025 18:23  Güncelleme: 20:03
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(TBMM) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Trump, Gazze'de on binlerce insanı katleden, milyonlarcasını yaşadıkları yerden süren İsrail başbakanı Netanyahu'nun en büyük destekçisi. Yani bu katliamların ortağı ve arkasındaki adam değil mi? Peki bu Trump'ın Erdoğan sevgisi neyin nesi diye aklınıza herhangi bir şey gelmiyor mu? Katliamcı Trump'a niye dostum Trump deniliyor" dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de düzenlenen basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdağ konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkede her şafak vakti gazetecilere gözaltı, tutuklama, Belediye başkanlarına tutuklama, öğrencilere tutuklama, zıplayanlara soruşturma, iş insanlarına gözaltı, sendikacılara tutuklama... Bu sabah da gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı. Niye acaba? Bu gazetecilere ifade vermeleri için bugüne randevu veren savcı, gece yarısı muazzam bir delil mi buldu da kaçma ve delilleri karartma şüphesi ile bugün apar topar gözaltına aldırdı bu kişileri. Peki gazeteciler gözaltına alınıp tutuklanırken gazeteci kisvesi altında milletimizi tehdit eden, hedef gösteren tetikçilik yapanlara ne yapılıyor? Onlara da bir şey yapılıyor elbette, mesela ödüllendiriliyor, sarı zarflarla taltif ediliyor ve daha çok tehdit etmeleri, bölücülük yapmaları isteniyor. Ne güzel memleket değil mi? Sonra da Adalet bakanı çıkıyor: Türkiye bir hukuk devletidir diye gözümüzün içine bakarak mavra yapıyor.

Aslında ülkemiz, fiili bir olağan üstü hal ile post modern takrir-i sükun yönetimi altındadır. Bunu kamufle etmek için de iyi polis kötü polisi oynayan iktidar ortaklarının akla ziyan açıklama ve icraatları piyasaya sürülüyor. Bu arada, kendini unutturan zam bakanı Mehmet Şimşek ne yapıyor? Yarattıkları 'yerel krizler' yüzünden batırdıkları ülke ekonomisine pansuman yapmak için döviz rezervlerimizi yakıyor ve 'Rezervler bu günlerde kullanmak için biriktirilir' diyor. Aklımızla alay ediyor. Mehmet Şimşek, Nurettin Nebati'nin İngilizce bilen, Berat Albayrak'ın akraba olmayan versiyonudur. Bu kişinin ciddiye alınacak bir yanı da yoktur."

"Polislerimiz birilerinin reklam aparatı olmak istemiyor"

Özdağ, Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılına ilişkin ise şunları söyledi:

"Halkımıza her daim güven veren, kendi evladı ve yakını gibi gördüğü üstelik yılda bir gün ve bir de haftasını kutladığımız polislerimizi vatandaşın gözünden ve gönlünden soğutan kimdir. Bugün bu güzide teşkilatımız, mobingin, aşağılanmanın, maddi manevi her türlü baskının en çok yaşandığı kurumların başında gelmektedir. Aslında, ülkemizin hangi kurumunda ve toplumumuzun hangi kesiminde bir sorun yok ki polisimizin olmasın. Tüm bunlara sebep olan mevcut iktidarın bilinçli siyasetidir. Nedir o, yandaş ve biat edenlerden küçük, etkili ve ayrıcalıklı bir zümre yarat, gerisini bu ayrıcalıklı grupların eliyle idare et. AK Parti, iş dünyasından, medyaya, bürokrasiden siyasete ülkeyi bu anlayışla güya yönetmeye çalışmaktadır. Yapılan bir araştırmada en önemli sorunlarının ne olduğu polislerimize sorulmuş ve buna göre; fazla çalışma sorunu yüzde 58, sistematik mobbing yüzde 12, maaş yetersizliği yüzde 9, atama ve yer değiştirme yüzde 19. Polislerimiz insan gibi çalışmak ve ülkelerine hizmet etmek istiyor. Birilerinin reklam ve pr aparatı olmak istemiyor. Bu yüzden intihar eden aile düzeni bozulan polislerimizin haberlerini duymaktan bizar haldeyiz."

"Trump'ın Erdoğan sevgisi neyin nesi?"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Netenyahu görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı övgü dolu sözler için ise Özdağ şunları söyledi:

"Türkiye'nin Cumhurbaşkanı için güya bu övgü dolu sözleri söyleyen kişi kim? Bu övgüleri karşılıksız bırakmadığını beyan eden Sayın Erdoğan da unuttuysa ifade edeyim. Bu Trump, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına 'aptal olma mal varlıklarını araştırırım' diyen biri değil mi? Gazze'de on binlerce insanı katleden, milyonlarcasını yaşadıkları yerden süren İsrail başbakanı Netanyahu'nun en büyük destekçisi. Yani bu katliamların ortağı ve arkasındaki adam değil mi? Peki bu Trump'ın Erdoğan sevgisi neyin nesi diye aklınıza herhangi bir şey gelmiyor mu? Katliamcı Trump'a niye dostum Trump deniliyor? Bunun bir izahını yapacak kimse var mı? Sakın 'devlet işi bilmem ne' diyerek bizi aptal yerine koymayın.

Trump, İsrail'in katliam sever başbakanı Netanyahu ile birlikte iken yaptığı son Erdoğan övgüsünün amacı bellidir. İlki; işler ters gider ya da eski terörist yeni devlet başkanı Ahmet Eş Şara ve adamları plandan sapar ya da İsrail'in ve ABD'nin istekleri hilafına bir iş yaparsa, hamisi olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin başına ekşiyecekler. Diğeri de İran ile olası bir anlaşmazlıkta Türkiye'nin yanlarında olmasının yolunu yapıyorlar. Erdoğan ve ekibi hiç değilse bu sefer git-geller, çelişkiler ve ortaya karışık açık büfe siyaset anlayışı yerine ülkemizi odak alan bir yaklaşımla hareket ederler. Yoksa yine; Bade harab-ül basra demekten azade kalamayacağız."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selçuk Özdağ: 'Katliamcı Trump'a Niye Dostum Trump Deniliyor?' - Son Dakika

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