Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, "Siyasi Partiler Kanunu'nu çok hızlı şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Bu milletvekilleri muhalefetten kalkıp iktidara gidemezler. Doksan bin oyu buraya götüremez bir milletvekili. Hangi milletvekilleri doksan bin oy alır? Alamaz ki. Bir Siyasi Partiler Kanunu'na acil ihtiyacımız var. Milletvekili istifa edip bağımsız kalabilir. Ama istifa ettikten sonra başka partiye gidiyorsa milletvekilinin düşmesi gerekmektedir" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Muğla'nın Menteşe ilçesinde görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özdağ, Yeni Yol Grubu ile ilgili şunları söyledi:

"Sayın Davutoğlu'nun partiyi feshettirme ve feshetme gibi çabaları, ki kısmi istişarelerle yangından mal kaçırırcasına partiyi kapatmış olması sonucunda da bir arkadaş daha Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Yine grubumuz düşmüştü, bu sefer eskiden Ali Fazıl Kasap bizimle beraberdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Yine grubumuza geldi, devam ettirdi grubumuzu. Daha sonra da yine bir arkadaş istifa etti. Şu an o bağımsız, büyük bir ihtimalle DEM Parti'ye katılacağı söyleniyor. ve ardından da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı'yla görüşmeler yapmıştık. Fatih Erbakan Bey'le. Yine grubumuzu yaşattık. Grup demek araştırma önergesi vermek demek. Grup demek genel görüşme taleplerinde bulunmak demek. Grup demek grup önerileri demek. ve bütün partilerin gruplarında grup önerilerinde de konuşabilme demektir. ve Parlamento'da hemen hemen her gün Türkiye gündemini tartıştırmak demektir. Önemliydi. O önemi devam ettiriyoruz."

"TÜRKİYE EKONOMİDE, HUKUKTA VE DIŞ POLİTİKADA SINIFTA KALDI"

Türkiye'nin hem ekonomide hem hukukta hem de dış politikada ciddi şekilde sınıfta kaldığını savunan Özdağ, "Hukuk bugün çifte standartlıdır. Hukuk bazı davalarda ya korkutuluyor ya korkuyor veyahut da durumdan vazife çıkartıyorlar" dedi. Selçuk Özdağ, hukukun bazı davalarda gözlerini kapatmadığını, terazisinin de doğruyu tartmadığını savundu.

Selçuk Özdağ, son zamanlarda faili meçhuller üzerine giden bir Adalet Bakanı'yla karşı karşıya olunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"'Alo Adalet Bakanı' var. ve bu Bakan çeşitli davalarda 'faili meçhulleri aydınlatıyoruz' diye çıktı. Bireysel davalarda, bireysel suçlarda bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Evet, doğrudur. Adam cinayet işlemiş, örtbas edilmiş veyahut da iyi incelenmemiş, şimdi bu cinayetler ortaya çıkartılıyor. Bu sırada bazı faili meçhuller de ortaya çıkıyor. Ne gibi? Muhsin Yazıcıoğlu davası gibi. Bu faili meçhul değil. Bu faili meşhur. Üniversitenin açılışında ilk milletvekili olduğumda, 2011 yılında, o zaman söylemiştim gazetecilere. Muhsin Yavuz Yazıcıoğlu'nun helikopter üzerinden F-16'lar geçti. Bu F-16'ların milliyeti belirsiz uçaklar olarak gözüküyor. Türkiye'nin radarları o bölgede arızalı gözüküyor, altı dakika. Neden arızalı? Bu helikopter üzerinden geçen F-16'lar hangi ülkeye ait diyerek. Yeni çıkıyor ortaya FETÖ'cüler tarafından kullanılan F-16'lar, F-4'ler…

Ben buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Lütfen çok hızlı bir şekilde gerek Kaşif Kozanoğlu davasında, gerek Süleymancılar davasında, gerek Muhsin Yazıcıoğlu davasında burada bazı faili meçhuller olduğu söyleniyor, bunlarla iddianameler çok hızlı hazırlanmalıdır. Kamuoyu da anbean aydınlatılmalıdır. İktidar partisine aitseniz sizin suçlarınızı görmemezlikten geliyor, görüyorlar. Ama iktidar partisine ait değilseniz, suçunuz yoksa dahi suçlar ortaya çıkartabiliyor ve gereğini yapabiliyorlar."

"TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK ÇOĞALDI"

Özdağ, Türkiye'de işsizliğin azalmadığını, çoğaldığını, enflasyonun yükselmeye devam ettiğini ifade ederek, "TÜİK gibi bir muvazalı kuruluşa rağmen ki ben onu teklif ettim, dedim ki TÜİK çok hızlı bir şekilde RTÜK gibi olmalıdır. Her partinin bir temsili bulunmalıdır. Enflasyon sepetini açıklamayan bir TÜİK'le karşı karşıyayız, iktidarla karşı karşıyayız. TÜİK iktidarın parçası ve enflasyonu her zaman iki puan, üç puan, dört puan aşağı çekerek milletin cebindeki paralar boşaltılıyor. Milletin cebine girmesi gereken paralar da maalesef girmiyor ve millet yoksulluğa mahkum ediliyor" ifadelerini kullandı.

Siyasi Partiler Kanunu'nun değiştirilmesi gerektiğini savunan Özdağ, şunları söyledi:

"Bu iktidar anayasayı değiştiremez. Değiştirmemesi gerekiyor. Muhalefetin de uyanık olması gerekiyor. Siyasi Partiler Kanunu'nu çok hızlı şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Bu milletvekilleri buradan kalkıp muhalefetten kalkıp iktidara gidemezler. Doksan bin oyu buraya götüremez bir milletvekili. Hangi milletvekilleri doksan bin oy alır? Alamaz ki. Bir Siyasi Partiler Kanunu'na acil ihtiyacımız var. Milletvekili istifa edip bağımsız kalabilir. Ama istifa ettikten sonra başka partiye gidiyorsa milletvekilinin düşmesi gerekmektedir. Hele ki iktidar partisine gidiyorsa, muhalefet muhalefette kalabilir. Ama iktidar ile muhalefet arasında seçimlerde dağlar kadar fark vardı. Birisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni istiyordu. Diğeri ise parlamenter sistemi istiyordu."

Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris ziyaretinde yaşanan diyaloğu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Marmaris'e geliyor. Marmaris Belediye Başkanı nezaketen karşılıyor kendisini. 'Kapılarımız size de açık' ifadesini kullanıyor. Bu da şık değil. Bir Cumhurbaşkanı eğer Marmaris Belediye Başkanı'na Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ihtiyacı düşmüşse, vay, çok üzüldüm. Eğer milletvekillerine transferlerle ihtiyacınız varsa, iktidara da sesleniyorum, enflasyonu indirin, paramızı değerli kılın, herkesin cebine pasaport koyun ve pasaport koyduğunuz gibi de her ülkeyle, Avrupa ülkeleri dahi, insanları rahat dolaştırabilecek hale getirin. Vallahi ben de dahi size oy vereceğim."

"AHMET ARAS'I BAŞARILI BULUYORUM"

Belediye başkanlarının başka partilere transferlerini de eleştiren Özdağ, "CHP'den seçilenler ya Yeni Parti'de olacaklar ya CHP'ye devam edecekler. AK Parti'ye gitmek gibi bir şeyi akıllarına düşürmesinler. O doğru değil. O şık bir şey değil. Bu, bu kadar seçmene büyük bir saygısızlık olur" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı başarılı bir belediye başkanı olarak gördüğünü dile getiren Özdağ, "Şu ana kadar her türlü iktidarın zorluğuna rağmen, iktidarın baskılarına rağmen, kolay değil, Muğla göz önünde bir şehir. Türkiye'nin 6 ay başkentliğini yapıyor. 6 ay Ankara yapıyor. 6 ay da burası başkentlik yapıyor. Çünkü bütün bürokratlar, bütün siyasetçiler Muğla'da tatil yapıyorlar" diye konuştu.

Ahmet Aras'ın, dün Fethiye'deki konuşmasında, bazı konularda iktidarın kendisine yardımcı olduğunu söylediğini aktaran Selçuk Özdağ, "Yardımcı olunduğu zaman da hakikati temsil söylemek doğru bir şey. Eğer bunlar yapıldıysa, marifet iltifata tabidir, yapılanları söylemek gerekiyor. Burası bizim iktidarımız. Özne Muğla olmalıdır" ifadelerini kullandı.