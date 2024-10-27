Şenyaşar ve Yıldız Aileleri Arasında Husumet Sona Erdi.

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Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eski AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında çıkan ve dört kişinin ölümüyle başlayan husumet sona erdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti ve DEM Partili milletvekillerinin katılımıyla iki aile arasında barış töreni düzenlendi.

Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de, eski AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında seçim çalışması sırasında Şenyaşar ailesinin işyerinde başlayan ve hastaneye uzanan saldırı sonucu Hacı Esvet Şenyaşar (66), oğulları Adil (25) ve Celal Şenyaşar (45) ile İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi. Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam sekiz kişi yaralandı.

Saldırıda babası ve iki kardeşini kaybeden tutuklu Fadıl Şenyaşar, Enver Yıldız, Mekail Şimşek ve Celal Yıldız, önceki gün Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 6 yılın ardından şartlı tahliye edildi.

Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasında husumetin sona ermesi için girişim başlatıldı. İki aile arasında husumetin sonra ermesiyle Şanlıurfa Valiliği'nce barış töreni düzenlendi. Eyyubiye Millet Bahçesi'nde yapılan programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TBMM Başkanvekili AK Parti'li Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, TBMM Başkanvekili DEM Partili Sırrı Süreya Önder, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Partili ve DEM Partili milletvekilleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Şenyaşar ile Yıldız ailelerinin ileri gelenleri katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan barış töreninde, saldırıda yaşamlarını yitirenler için dua okundu.

'Acılar ne kadar büyük olursa olsun, gelecek nesiller miras bırakılmamalıdır'

Barış programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşanan acıları gelecek nesillere bırakılmaması için barışın önemine değindi. İnsani bir amaçla bugün bir araya geldiklerini ifade eden Yılmaz şunları söyledi:

"Tüm kimliklerimizin üzerinde ötesinde insan olarak ve çok insani bir amaçla bir araya geldik. Yıllarca önce Suruç'ta hepimizi derinden üzen acı bir hadise yaşandı. İki aile de bu hadiseden dolayı büyük acılar çekti, büyük üzüntüler yaşadı ve elbette hiç gerçekleşmemesini isterlerdi. Yaşanan acıları bir noktada hafifletmek, daha büyük acıların yaşanmasına engel olmak elbette ki mümkün. Bugün bu amaçla buradayız. Burada ortak bir sorumlulukla daha büyük acıların önüne geçmek ve aileler arasında husumetin sona ermesi için çok hayırlı bir iş için bir araya gelmiş bunuluyoruz. İnsanlığımız ve inancımızın gereği olarak bu buluşmaya, bu iki ailenin gösterdiği büyüklüğe şahitlik etmek üzere buradayız. Acılar ne kadar büyük olursa olsun, gelecek nesiller miras bırakılmamalıdır. Özellikle bu olaylarla hiçbir ilişkisi olmayan, çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin bu mirası devralmaması hepimiz için çok kıymetlidir. Acılar yaşamış iki aile büyüklük göstererek, husumetlerini sonlandırmak üzere bir araya geldiler. İki aile de gönülden tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum."

'Bu barışı yapan aileler büyüklük göstermiş, geçmişin zindanına hapsolma yerine geleceğe bakmayı başarmışlar'

Bu tablonun ortaya çıkması için çok sayıda sağduyulu insanın uzun zamandır çaba sarf ettiğini vurgulayan Yılmaz, Şenyaşar ile Yıldız aileleri arasında barışı sağlayan AK Partili ve DEM Partililere ayrıca teşekkür etti. Yılmaz şunları dilge getirdi:

"Bu çabaları sergileyen özellikle dört ismi huzurunuzda zikretmek istiyorum. TBMM Başkanvekillerimiz Sayın Bekir Bozdağ ve Sayın Sırrı Süreya Önder, Grup Başkanvekilimiz Sayın Abdulhamit Gül ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ahmet Türk. Bu dört isim gerçekte çok önemli gayret sarfettiler. Huzurunuzda her birine teşekkür ediyorum. Bu barışı yapan aileler büyüklük göstermiş, geçmişin zindanına hapsolma yerine geleceğe bakmayı başarmışlar. Bizim medeniyetimiz barış ve kardeşlik medeniyetidir. İnandığımız Allah, bağışlayan ve esirgeyendir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her iki aileye teşekkürlerini ve hayırlı olsun dileklerini iletiyorum. Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin hayatlarını kaybetmiş fertlerine bir kez daha rahmet diliyorum. Bu barışın, bu güzel hadisenin onların da ruhlarına ayan olmasını niyaz ediyorum. Barış yapmak şüphesiz çok önemli, çok kıymetlidir. Ancak en az bunun kadar kıymetli olan barışı sürdürmektir. İki aile arasındaki bu barış inanıyorum ki, kalıcı barış olacaktır. Elbette yaşanan hadise gönülleri yakmaya devam edecektir. Ancak inanıyoruz ki bugünden sonra birbirlerine karşı davranışları anlamında, hukukları anlamında, bu hadise yaşanmamış gibi barış, kardeşlik duygusu hakim olacaktır. Bu değerli barış diğer sorunlara, kavgalara, husumetlere örnek olmasını temenni ediyorum. Bu tür hadiselerin sona erdirilmesi, toplumda bu tür yaraların tamir edilmesi inanıyorum ki çok daha geniş alanda toplumumuzdaki barış, kardeşlik, birliğe, beraberliğe, huzura katkıda bulunacaktır. Bu barış sadece iki ailenin değil, toplumun da huzuru, birliği, dirliği için son derece anlamlıdır."

Yılmaz, konuşmasının ardından Şenyaşar ailesini temsilen DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar ile eski AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile birlikte sahneye çıkarak, el sıkarak aileler arasında barışı sağladı.

'Acıların yaşandığı bir süreçte barış acılara merhemdir'

Sahneye çıkanlar arasında yer alan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, barış iradesini ortaya koyan her iki aileye teşekkürlerini ileterek, "Bu barışın sağlanmasında büyük emeği olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a, Bekir Bozdağ'a, Abdulhamit Gül'e ve Sırrı Süreya Önder'e teşekkür ediyoruz. Tabii ki acıların yaşandığı bir süreçte barış acılara merhemdir. İnanıyorum ki, iki aile de barışı değerli bilecek bir anlayışla yaklaşırlar. Şunu da söylemek istiyorum, barışa, barışa yapanlara sorumluluk düşüyor" şeklinde konuştu.

Konuşların ardından barış töreni, katılımcılara sunulan yemeğin ardından sona erdi.