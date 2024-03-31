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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 22:09  Güncelleme: 22:12
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MERKEZ

Toplam Sandık : 326
Toplam Seçmen : 107.821
Açılan Sandık : 280
Açılan Sandık Oranı : % 85,89
Kullanılan Oy : 66.495
Geçerli Oy : 63.266
Katılım Oranı : % 71,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSOFYA ALAĞAŞ% 50,3531.855
AK PARTİEKREM OLĞAÇ% 37,4523.696
YENİDEN REFAHUMUT BARDAK% 1,971.246
HÜDA PARABDURRAHMAN ÖZCAN% 1,951.231
DİĞER% 1,851.172
CHPZAKİR EKİNCİ% 1,681.061
ZAFER PARTİSİENES BALAMAN% 1,28808
BAĞIMSIZEDİP EKER% 0,91577
İYİ PARTİOSMAN AYDAR% 0,69437
DEVA PARTİSİRIDVAN ÇELİK% 0,66420
SAADETTAHSİN BAYAR% 0,46288
BTPEMİR KAPLAN% 0,25161
DPMURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK% 0,22141
HAK-PARMEHMET ZEKİ SARI% 0,0849
TKHSELİN AKSOY DURU% 0,0747
AB PARTİKEMAL TAYLAN% 0,0742
MİLLETMERYEM SEBAT TAŞDELEN% 0,0635
BAYKAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 97,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM ERDEM% 26,081.050
MHPZEKİ GÖKTAŞ% 20,99845
DİĞER% 18,88760
DEM PARTİŞEFİK GÜNEL% 17,71713
YENİDEN REFAHFARUK OKULEVİ% 16,22653
CHPKADİR TAŞKIN% 0,052
SAADETMEHMET EMİN CAN% 0,052
İYİ PARTİMETİN SÖYÜNCÜ% 0,021
ERUH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEVHER ÇİFTÇİ% 54,122.857
DEM PARTİHÜSEYİN OKTAYI% 40,252.125
CHPSEYİTĞAN ALP% 1,93102
DİĞER% 1,7894
HÜDA PAREMİN TETİK% 0,7640
İYİ PARTİLOKMAN DİLEK% 0,6132
SAADETHAYRETTİN KARS% 0,2915
BTPHASAN TURHAN% 0,158
AB PARTİCAHİT AKSU% 0,116
KURTALAN

Açılan Sandık Oranı : % 81,58
Katılım Oranı : % 72,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİALİ RIZA BİNGÖL% 54,257.608
AK PARTİNEVZAT KARAATAY% 44,256.206
CHPRIDVAN OSLUN% 0,3448
İYİ PARTİYUNUS ULUŞIK% 0,2231
YENİDEN REFAHSALİH KARATAŞ% 0,2231
MHPKAMURAN SÖSUNCU% 0,2130
HÜDA PARSABAHATTİN UGAR% 0,1623
SAADETMUSTAFA IŞIK% 0,0912
BTPAHMET ATALA% 0,0811
DİĞER% 0,0710
AB PARTİKADİR ÖZDEMİR% 0,057
BAĞIMSIZMAHFUZ AYEBE% 0,046
HAK-PARMÜMTAZ EREN% 0,022
PERVARİ

Açılan Sandık Oranı : % 93,33
Katılım Oranı : % 87,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTEYYAR ÖZCAN% 51,141.819
DEVA PARTİSİİSMAİL BİLEN% 40,541.442
DEM PARTİMUSTAFA SONĞUR% 4,36155
CHPNEJDET BEYTEKİN% 1,5555
HÜDA PARMEHMET SOYSAL% 1,4652
MHPALİ BATUR% 0,9534
ŞİRVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECAT CELLEK% 57,071.074
DEVA PARTİSİREFİK ÖZTÜRKAN% 34,27645
MHPERTUNÇ ENSARİOĞLU% 3,5667
HÜDA PARİRFAN ALPAĞUT% 1,5429
CHPMEHMET OTAĞ% 1,3325
İYİ PARTİRAMAZAN KURTAK% 1,2724
YENİDEN REFAHMUSA ALDEMİR% 0,377
SAADETAHMET FARUK ALTUNTAŞ% 0,326
BTPMUSA SIZMAZ% 0,275
TİLLO

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 75,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİDHAM AYDIN% 82,18143
DEM PARTİKASIM YILDIZ% 16,0928
İYİ PARTİİBRAHİM GÜL% 1,152
HÜDA PARMURAT ORHAN% 0,581

Kaynak: AA

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