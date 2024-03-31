MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|326
|Toplam Seçmen
|:
|107.821
|Açılan Sandık
|:
|280
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,89
|Kullanılan Oy
|:
|66.495
|Geçerli Oy
|:
|63.266
|Katılım Oranı
|:
|% 71,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SOFYA ALAĞAŞ
|% 50,35
|31.855
|AK PARTİ
|EKREM OLĞAÇ
|% 37,45
|23.696
|YENİDEN REFAH
|UMUT BARDAK
|% 1,97
|1.246
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN ÖZCAN
|% 1,95
|1.231
|DİĞER
|% 1,85
|1.172
|CHP
|ZAKİR EKİNCİ
|% 1,68
|1.061
|ZAFER PARTİSİ
|ENES BALAMAN
|% 1,28
|808
|BAĞIMSIZ
|EDİP EKER
|% 0,91
|577
|İYİ PARTİ
|OSMAN AYDAR
|% 0,69
|437
|DEVA PARTİSİ
|RIDVAN ÇELİK
|% 0,66
|420
|SAADET
|TAHSİN BAYAR
|% 0,46
|288
|BTP
|EMİR KAPLAN
|% 0,25
|161
|DP
|MURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK
|% 0,22
|141
|HAK-PAR
|MEHMET ZEKİ SARI
|% 0,08
|49
|TKH
|SELİN AKSOY DURU
|% 0,07
|47
|AB PARTİ
|KEMAL TAYLAN
|% 0,07
|42
|MİLLET
|MERYEM SEBAT TAŞDELEN
|% 0,06
|35
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 97,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKREM ERDEM
|% 26,08
|1.050
|MHP
|ZEKİ GÖKTAŞ
|% 20,99
|845
|DİĞER
|% 18,88
|760
|DEM PARTİ
|ŞEFİK GÜNEL
|% 17,71
|713
|YENİDEN REFAH
|FARUK OKULEVİ
|% 16,22
|653
|CHP
|KADİR TAŞKIN
|% 0,05
|2
|SAADET
|MEHMET EMİN CAN
|% 0,05
|2
|İYİ PARTİ
|METİN SÖYÜNCÜ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEVHER ÇİFTÇİ
|% 54,12
|2.857
|DEM PARTİ
|HÜSEYİN OKTAYI
|% 40,25
|2.125
|CHP
|SEYİTĞAN ALP
|% 1,93
|102
|DİĞER
|% 1,78
|94
|HÜDA PAR
|EMİN TETİK
|% 0,76
|40
|İYİ PARTİ
|LOKMAN DİLEK
|% 0,61
|32
|SAADET
|HAYRETTİN KARS
|% 0,29
|15
|BTP
|HASAN TURHAN
|% 0,15
|8
|AB PARTİ
|CAHİT AKSU
|% 0,11
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81,58
|Katılım Oranı
|:
|% 72,00
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ALİ RIZA BİNGÖL
|% 54,25
|7.608
|AK PARTİ
|NEVZAT KARAATAY
|% 44,25
|6.206
|CHP
|RIDVAN OSLUN
|% 0,34
|48
|İYİ PARTİ
|YUNUS ULUŞIK
|% 0,22
|31
|YENİDEN REFAH
|SALİH KARATAŞ
|% 0,22
|31
|MHP
|KAMURAN SÖSUNCU
|% 0,21
|30
|HÜDA PAR
|SABAHATTİN UGAR
|% 0,16
|23
|SAADET
|MUSTAFA IŞIK
|% 0,09
|12
|BTP
|AHMET ATALA
|% 0,08
|11
|DİĞER
|% 0,07
|10
|AB PARTİ
|KADİR ÖZDEMİR
|% 0,05
|7
|BAĞIMSIZ
|MAHFUZ AYEBE
|% 0,04
|6
|HAK-PAR
|MÜMTAZ EREN
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,33
|Katılım Oranı
|:
|% 87,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TEYYAR ÖZCAN
|% 51,14
|1.819
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL BİLEN
|% 40,54
|1.442
|DEM PARTİ
|MUSTAFA SONĞUR
|% 4,36
|155
|CHP
|NEJDET BEYTEKİN
|% 1,55
|55
|HÜDA PAR
|MEHMET SOYSAL
|% 1,46
|52
|MHP
|ALİ BATUR
|% 0,95
|34
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECAT CELLEK
|% 57,07
|1.074
|DEVA PARTİSİ
|REFİK ÖZTÜRKAN
|% 34,27
|645
|MHP
|ERTUNÇ ENSARİOĞLU
|% 3,56
|67
|HÜDA PAR
|İRFAN ALPAĞUT
|% 1,54
|29
|CHP
|MEHMET OTAĞ
|% 1,33
|25
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KURTAK
|% 1,27
|24
|YENİDEN REFAH
|MUSA ALDEMİR
|% 0,37
|7
|SAADET
|AHMET FARUK ALTUNTAŞ
|% 0,32
|6
|BTP
|MUSA SIZMAZ
|% 0,27
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,67
|Katılım Oranı
|:
|% 75,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İDHAM AYDIN
|% 82,18
|143
|DEM PARTİ
|KASIM YILDIZ
|% 16,09
|28
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM GÜL
|% 1,15
|2
|HÜDA PAR
|MURAT ORHAN
|% 0,58
|1
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Ordu'da yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Hilmi Güler, oyların yüzde 38,71'ini alarak birinci sırada yer alıyor.
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