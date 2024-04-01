ŞIRNAK SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:08
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MERKEZ

Toplam Sandık : 155
Toplam Seçmen : 49.934
Açılan Sandık : 152
Açılan Sandık Oranı : % 98,06
Kullanılan Oy : 39.664
Geçerli Oy : 37.313
Katılım Oranı : % 81,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 48,117.950
DEM PARTİTURAN SALTAN% 40,4515.094
CHPÖZLEM BARAN% 3,841.433
YENİDEN REFAHSABRİ TATAR% 3,171.182
HÜDA PARMUSTAFA ÇİMEN% 1,8672
DİĞER% 0,78290
BTPABDULMUTTALİP ÖRPEK% 0,36136
SAADETMÜCAHİT SANSUR% 0,34126
DEVA PARTİSİSEYFEDDİN NESLİNEBİ% 0,3111
BAĞIMSIZYUSUF ÖLGEN% 0,28104
TKHFULYA DURAK ASLAN% 0,2592
MİLLETGÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL% 0,1349
HAK-PARBARAN ADIGÜZEL% 0,1140
APEŞREF BAYRAK% 0,0934
BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAMİL DÜRMÜŞ% 57,352.169
DEM PARTİBEYBÜN ASLAN% 32,131.215
ZAFER PARTİSİELİF EYLÜL TATAR% 5,74217
CHPRAMAZAN ATAMAN% 2,96112
BTPERDEM PERVANLAR% 0,934
HÜDA PARARAFAT ÇİMEN% 0,5822
SAADETMEHMET TALHA FİTOZ% 0,3413
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 91,24
Katılım Oranı : % 73,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLER YERBASAN% 72,6538.403
AK PARTİÖMER YILDIZ% 19,7310.427
HÜDA PARTAHİR BİLİZ% 3,051.614
CHPÖMER YALDIZ% 1,53808
ZAFER PARTİSİABDULCEBBAR UÇAR% 0,95501
YENİDEN REFAHMUSTAFA GENÇOĞLU% 0,64340
DEVA PARTİSİAHMET KAYAN% 0,47247
İYİ PARTİSALİH KAYAALP% 0,27140
HAK-PARSERHAN SEYYİDOĞLU% 0,2103
BTPORHAN DEDE% 0,19100
APMEMET GÖKBALIK% 0,1160
SAADETFEYYAZ BOZKURT% 0,1159
DİĞER% 0,155
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKSELAHATTİN AKTUĞ% 30,95805
AK PARTİBİLAL AKTUĞ% 28,99754
CHPSADIK KARAHAN% 23,49611
DEM PARTİEMİN DAYAN% 11,26293
ZAFER PARTİSİŞERİF ÖZKAPLAN% 2,3561
GELECEK PARTİSİSELAHATTİN DALGIÇ% 1,4638
DEVA PARTİSİSABAHAT AKTUĞ% 1,1530
BTPRAMAZAN KORUCU% 0,359
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 64,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİTÜRKAN KAYIR% 71,277.909
AK PARTİİKBALHAN HAZNEDAR% 19,962.215
HÜDA PARASIM ÖZALP% 3,47385
CHPABDULCEBBAR BADUR% 1,96218
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN TATAR% 1,6178
İYİ PARTİBİRGÜL ZAN% 0,94104
SAADETTAHA ESAD KUTLUAY% 0,4853
BTPOĞUZHAN KASAP% 0,3236
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 98,47
Katılım Oranı : % 73,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİJİYAN ORMANLI% 62,4327.515
GELECEK PARTİSİNİZAR ÖKTEN% 21,499.469
AK PARTİNİHAT MEHMETOĞLU% 7,463.288
HÜDA PARKAMİL BAYAR% 2,03895
CHPSERDAR SOYSAL% 1,94854
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ ÖZDEMİR% 1,56686
ZAFER PARTİSİBEYZA TATAR% 1,05465
BAĞIMSIZFETHULLAH ELÇİ% 0,7308
BAĞIMSIZCİHAN ARMAGAN% 0,46202
BTPCUMA ÖRPEK% 0,41179
İYİ PARTİŞAHİN TİMUR% 0,39173
DİĞER% 0,0836
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÜRGİN ÜREK% 47,632.681
DEM PARTİALİ ÜREK% 45,752.575
ZAFER PARTİSİPINAR ÖZKAPLAN% 3,62204
CHPBARIŞ ENCU% 2,52142
BTPERKAN GÜNERİ% 0,2514
HÜDA PARİBRAHİM TATAR% 0,2313

Kaynak: AA

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