ŞIRNAK SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|155
|Toplam Seçmen
|:
|49.934
|Açılan Sandık
|:
|155
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|40.524
|Geçerli Oy
|:
|37.924
|Katılım Oranı
|:
|% 81,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YARKA
|% 47,61
|18.056
|DEM PARTİ
|TURAN SALTAN
|% 40,75
|15.455
|CHP
|ÖZLEM BARAN
|% 4,05
|1.534
|YENİDEN REFAH
|SABRİ TATAR
|% 3,33
|1.263
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ÇİMEN
|% 1,92
|729
|BTP
|ABDULMUTTALİP ÖRPEK
|% 0,39
|149
|SAADET
|MÜCAHİT SANSUR
|% 0,37
|142
|DEVA PARTİSİ
|SEYFEDDİN NESLİNEBİ
|% 0,34
|129
|BAĞIMSIZ
|YUSUF ÖLGEN
|% 0,31
|117
|DİĞER
|% 0,3
|112
|TKH
|FULYA DURAK ASLAN
|% 0,26
|100
|MİLLET
|GÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL
|% 0,15
|55
|HAK-PAR
|BARAN ADIGÜZEL
|% 0,11
|43
|AP
|EŞREF BAYRAK
|% 0,11
|40
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KAMİL DÜRMÜŞ
|% 57,35
|2.169
|DEM PARTİ
|BEYBÜN ASLAN
|% 32,13
|1.215
|ZAFER PARTİSİ
|ELİF EYLÜL TATAR
|% 5,74
|217
|CHP
|RAMAZAN ATAMAN
|% 2,96
|112
|BTP
|ERDEM PERVANLAR
|% 0,9
|34
|HÜDA PAR
|ARAFAT ÇİMEN
|% 0,58
|22
|SAADET
|MEHMET TALHA FİTOZ
|% 0,34
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,20
|Katılım Oranı
|:
|% 74,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GÜLER YERBASAN
|% 72,87
|42.132
|AK PARTİ
|ÖMER YILDIZ
|% 19,16
|11.080
|HÜDA PAR
|TAHİR BİLİZ
|% 3,34
|1.931
|CHP
|ÖMER YALDIZ
|% 1,58
|913
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULCEBBAR UÇAR
|% 0,92
|535
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA GENÇOĞLU
|% 0,65
|374
|DEVA PARTİSİ
|AHMET KAYAN
|% 0,52
|303
|İYİ PARTİ
|SALİH KAYAALP
|% 0,27
|157
|BTP
|ORHAN DEDE
|% 0,23
|131
|HAK-PAR
|SERHAN SEYYİDOĞLU
|% 0,21
|119
|AP
|MEMET GÖKBALIK
|% 0,13
|77
|SAADET
|FEYYAZ BOZKURT
|% 0,12
|69
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|SELAHATTİN AKTUĞ
|% 30,96
|805
|AK PARTİ
|BİLAL AKTUĞ
|% 29
|754
|CHP
|SADIK KARAHAN
|% 23,5
|611
|DEM PARTİ
|EMİN DAYAN
|% 11,27
|293
|ZAFER PARTİSİ
|ŞERİF ÖZKAPLAN
|% 2,35
|61
|GELECEK PARTİSİ
|SELAHATTİN DALGIÇ
|% 1,46
|38
|DEVA PARTİSİ
|SABAHAT AKTUĞ
|% 1,11
|29
|BTP
|RAMAZAN KORUCU
|% 0,35
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 64,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|TÜRKAN KAYIR
|% 71,27
|7.909
|AK PARTİ
|İKBALHAN HAZNEDAR
|% 19,96
|2.215
|HÜDA PAR
|ASIM ÖZALP
|% 3,47
|385
|CHP
|ABDULCEBBAR BADUR
|% 1,96
|218
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN TATAR
|% 1,6
|178
|İYİ PARTİ
|BİRGÜL ZAN
|% 0,94
|104
|SAADET
|TAHA ESAD KUTLUAY
|% 0,48
|53
|BTP
|OĞUZHAN KASAP
|% 0,32
|36
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|JİYAN ORMANLI
|% 63,01
|28.220
|GELECEK PARTİSİ
|NİZAR ÖKTEN
|% 21,44
|9.602
|AK PARTİ
|NİHAT MEHMETOĞLU
|% 7,47
|3.343
|HÜDA PAR
|KAMİL BAYAR
|% 2,03
|910
|CHP
|SERDAR SOYSAL
|% 1,94
|870
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
|% 1,13
|508
|ZAFER PARTİSİ
|BEYZA TATAR
|% 1,04
|467
|BAĞIMSIZ
|FETHULLAH ELÇİ
|% 0,72
|322
|BAĞIMSIZ
|CİHAN ARMAGAN
|% 0,47
|208
|İYİ PARTİ
|ŞAHİN TİMUR
|% 0,4
|180
|BTP
|CUMA ÖRPEK
|% 0,35
|156
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÜRGİN ÜREK
|% 47,63
|2.681
|DEM PARTİ
|ALİ ÜREK
|% 45,75
|2.575
|ZAFER PARTİSİ
|PINAR ÖZKAPLAN
|% 3,62
|204
|CHP
|BARIŞ ENCU
|% 2,52
|142
|BTP
|ERKAN GÜNERİ
|% 0,25
|14
|HÜDA PAR
|İBRAHİM TATAR
|% 0,23
|13
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