Sivas merkezli siber operasyonda 850 milyon TL hareketi belirlendi, 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sivas merkezli siber operasyonda 850 milyon TL hareketi belirlendi, 5 kişi tutuklandı

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Sivas merkezli siber operasyonda 850 milyon TL hareketi belirlendi, 5 kişi tutuklandı
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Sivas merkezli 7 ilde jandarmanın siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmada 34 mağdur ve 8 şüpheli tespit edilirken, şüphelilerin bir yıllık mali verilerinde 850 milyon TL hareketliliği belirlendi; firari 1 şüpheli aranıyor.

SİVAS merkezli 7 ilde, jandarma ekiplerince düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcılık faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, iletişimin tespiti tedbiri kararları, paydaş kurumlardan elde edilen bilgiler ve açık kaynak araştırmaları derinlemesine incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin ağlarına düşürdüğü 34 mağdur ile bu süreçte rol oynayan 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere ait bir yıllık mali verileri mercek altına alan jandarma ekipleri, hesaplarda toplam 850 milyon TL tutarında para hareketliliği bulunduğunu belirledi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturmanın ilk aşamasında, mevcut mağdur ve şüpheli sayısı ile mali hareketlilik hacminin artabileceği değerlendirilerek operasyon için düğmeye basıldı. Sivas merkezli operasyon kapsamında; Antalya, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Denizli ve İstanbul'da belirlenen ikamet ve iş yeri adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hedefteki 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Jandarma komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaGüncelSivasSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Sivas merkezli siber operasyonda 850 milyon TL hareketi belirlendi, 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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