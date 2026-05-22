Takla atan araçtan kurtulup Kelkit Çayı\'na düşen genç kız aranıyor

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde takla atan otomobilden yaralı kurtulduktan sonra kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu (18) arama çalışmaları 6'ncı gününde Tokat'a kadar uzandı. Ekipler, Reşadiye ilçesi Umurca köyü bölgesinde arama tarama çalışması gerçekleştirdi, ancak henüz bir bulguya rastlanmadı.

Kaza, geçen hafta gece yarısı sıralarında D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi Kalebaşı Tünel çıkışında meydana geldi. U.Y.'nin (20) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 28 DR 070 plakalı otomobil takla attı. Araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı (17) yaşamını yitirirken, sürücü U.Y. ise ağır yaralandı. Yaralı kurtulan araçtaki Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun ise kazanın etkisiyle şoka girip yol kenarındaki Kelkit Çayı'na düştüğü ileri sürüldü.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, bugün 6'ncı gününe girdi. Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesindeki çalışmalara Malatya Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile Suşehri Jandarma Komando Birliği'nden komandolar destek verdi. Çok sayıda personelin katıldığı arama çalışmalarında çay yatağı, botlar, dalgıçlar ve dronla taranıyor. Karadan da komando ekipleri çay kenarındaki alan tarama ve izleme çalışmasını sürdürüyor.

Bölgede son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve Kılıçkaya Barajı'nın kapaklarının açılması nedeniyle Kelkit Çayı'nın debisinin oldukça yüksek olması ve su altındaki görüş mesafesinin düşmesi ile ekiplerin çalışmalarını güçleştirdiği belirtiliyor. Akıntının yönü dikkate alınarak arama operasyonu Kelkit Çayı boyunca aşağı havzada yer alan Tokat'ın Reşadiye ilçesi istikametine doğru genişletildi. Kaza yerinden yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Reşadiye ilçesi Umurca köyü yakınlarında arama çalışmaları yapıldı. Akıntının yoğun olması nedeniyle ekipler suyun kenarlarındaki alanları tararken, dronla da bölge kontrol edildi. Aramalarda şu ana kadar Esma Nur Hacıosmanoğlu'na ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.