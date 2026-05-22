Takla atan araçtan kurtulup Kelkit Çayı'na düşen genç kız aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Takla atan araçtan kurtulup Kelkit Çayı'na düşen genç kız aranıyor

Takla atan araçtan kurtulup Kelkit Çayı\'na düşen genç kız aranıyor
22.05.2026 13:10  Güncelleme: 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Koyulhisar'da takla atan otomobilden yaralı kurtulan Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun şokla Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendiriliyor. 6 gündür süren arama çalışmaları Tokat'a kadar uzandı, ancak henüz bulguya rastlanmadı.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde takla atan otomobilden yaralı kurtulduktan sonra kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu (18) arama çalışmaları 6'ncı gününde Tokat'a kadar uzandı. Ekipler, Reşadiye ilçesi Umurca köyü bölgesinde arama tarama çalışması gerçekleştirdi, ancak henüz bir bulguya rastlanmadı.

Kaza, geçen hafta gece yarısı sıralarında D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi Kalebaşı Tünel çıkışında meydana geldi. U.Y.'nin (20) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 28 DR 070 plakalı otomobil takla attı. Araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı (17) yaşamını yitirirken, sürücü U.Y. ise ağır yaralandı. Yaralı kurtulan araçtaki Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun ise kazanın etkisiyle şoka girip yol kenarındaki Kelkit Çayı'na düştüğü ileri sürüldü.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, bugün 6'ncı gününe girdi. Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesindeki çalışmalara Malatya Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile Suşehri Jandarma Komando Birliği'nden komandolar destek verdi. Çok sayıda personelin katıldığı arama çalışmalarında çay yatağı, botlar, dalgıçlar ve dronla taranıyor. Karadan da komando ekipleri çay kenarındaki alan tarama ve izleme çalışmasını sürdürüyor.

Bölgede son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve Kılıçkaya Barajı'nın kapaklarının açılması nedeniyle Kelkit Çayı'nın debisinin oldukça yüksek olması ve su altındaki görüş mesafesinin düşmesi ile ekiplerin çalışmalarını güçleştirdiği belirtiliyor. Akıntının yönü dikkate alınarak arama operasyonu Kelkit Çayı boyunca aşağı havzada yer alan Tokat'ın Reşadiye ilçesi istikametine doğru genişletildi. Kaza yerinden yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Reşadiye ilçesi Umurca köyü yakınlarında arama çalışmaları yapıldı. Akıntının yoğun olması nedeniyle ekipler suyun kenarlarındaki alanları tararken, dronla da bölge kontrol edildi. Aramalarda şu ana kadar Esma Nur Hacıosmanoğlu'na ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Takla atan araçtan kurtulup Kelkit Çayı'na düşen genç kız aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi

13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:49:16. #7.13#
SON DAKİKA: Takla atan araçtan kurtulup Kelkit Çayı'na düşen genç kız aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.