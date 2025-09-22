İş insanı şoförü tarafından vuruldu - Son Dakika
İş insanı şoförü tarafından vuruldu

İş insanı şoförü tarafından vuruldu
22.09.2025 12:59  Güncelleme: 13:58
İş insanı şoförü tarafından vuruldu
Ankara'da iş insanı Z.E., şoförü tarafından tabancayla vuruldu. Yaralı iş insanı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ilk ifadesinde patronu tarafından üzerine şirket kurulduğunu, şirketin battığını ve borçların ödenmediğini ileri sürdü.

Ankara'da şoförü Z.Ş. tarafından tabanca ile vurulan iş insanı Z.E. yaralandı. Gözaltına alınan Z.Ş., üzerine kurulan şirketin batması ve borcun ödenmemesi nedeniyle olayın yaşandığını ileri sürdü.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında 06 EZD 779 plakalı cipte tartışma çıktı. Z.Ş., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan tabanca ile patronu Z.E.'ye ateş etti.

İş insanı şoförü tarafından vuruldu

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan Z.E., ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın gerçekleştiği cipi güvenlik şeridi içine alarak, inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli Z.Ş., polis tarafından kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

İş insanı şoförü tarafından vuruldu

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Z.Ş. ilk ifadesinde, patronu tarafından üzerine şirket kurulduğunu, şirketin battığını ve borçların ödenmediğini ileri sürdü. Şüpheli, patronu ile bu yüzden tartıştıklarını ve olayın yaşandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (2)

  • Tahsin Derin:
    rahmetli babaannemin bir sözü vardı hiç birzaman ölen suçludur öldüren değildir derdi doğru bir sözmüş 7 0 Yanıtla
  • 1234:
    çok boyleleri piyasada 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
