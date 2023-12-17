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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kuryeye çarptı - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kuryeye çarptı

FATİH'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptığı kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Göçer'in dönüş yaparken Mohamud'un kullandığı siyah otomobilin çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili raporda, olayın Avrasya Tüneli- Samatya istikametinde meydana geldiği ve şüphelinin aracının çarpışma sonrası fren lambasının yanmadığı belirtildi.

17.12.2023 - 22:41,  Güncelleme: 23:03
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FATİH'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un konsolosluk aracıyla arkadan çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer olay anına ait yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından savcılık tarafından ifadeye çağırıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gelen Göçer, savcılık ifadesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. Kazayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıktığını ve bu konuda ifade verdiklerini belirtti.

"GELECEK YENİ KUSUR RAPORUNU BEKLİYORUZ"

Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen, "Tam olarak Avrasya Tüneli'nden çıkış anına ilişkin yeni örüntü kayıtları dosyaya gelmiş. Bunlarla ilgili yeni dökümler yapıldıktan sonra kusur raporunun yazdırılması için fiziki olarak dosyamız şu anda Adli Tıp Kurumu'nda. Biz de oradan gelecek yeni kusur raporunu bekliyoruz. Ancak görüntü dökümlerini incelediğimizde herhangi bir şerit ihlalinin olmadığını, aynı şeritte olduğumuzu ve kazanını detaylı bir şekilde döküm haline getirmişler. Bundan kaynaklı da artık o uzaktan görüntüden ziyade net bir şekilde kazanın oluşunu, kimin fren yapıp yapmadığını görebiliyoruz. Ayrıca kaza anında çarpmanın etkisiyle müvekkilimin başından fırlayan kaskını da tekrardan buraya teslimi için ek ifadede kaskı da pazartesi teslim edeceğiz" dedi.

"BEKLİYORUM. DEVLETİM BÜYÜKTÜR DİYORUM"

Öznur Göçer ise, "Davamda devam ediyorum. Şikayetleri zaten devam ettiriyoruz. Bir vaz geçmişliğimiz yok. Sonuna kadar devam edeceğim. Haklı olduğumuzu zaten biliyorduk. Şu anda da zaten tamamen görüntülerde gördük" diye konuştu. Göçer, sanığın ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesinin beklendiğinin sorulması üzerine, "Bekliyorum. Devletim büyüktür diyorum" diye cevap verdi.

GÖÇER'İN DÖNÜŞ YAPTIĞI SIRADA SANIĞIN ARACININ FREN LAMBASININ YANDIĞI GÖRÜLDÜ

Dosyaya eklenen görüntü tutanağında olayın Avrasya Tüneli- Samatya istikametinde meydana geldiği, Yunus Emre Göçer'in seyir halindeyken arka fren lambasının yandığı, şüpheli Mohmed Hassan Sheıkh Mohamud'ın kullanmış olduğu siyah renkli aracın saat 12.52 dakika 15 saniyesinde kamera açısına girdiği aktarıldı. Şüpheli Mohamud'un kullandığı aracın saat 12.52 dakika 16 saniyesinde arka fren lambalarının anlık olarak yandığının görüldüğü belirtildi. Görüntü tutanağında, Göçer'in yolun 3 ve 4. Şerit çizgisinde seyir halindeyken 4 şeride geçerken arka fren lambasını yandığı, maktulün 4. şerit içerisinden dönüş yapmaya çalıştığının değerlendirildiği belirtilerek, şüphelinin o sırada otomobilinin arka fren lambalarının yandığının görüldüğü ifade edildi.

ŞÜPHELİNİN ARACININ ÇARPIŞMA SONRASI FREN LAMBASININ YANMADIĞI BELİRLENDİ

Tutanakta, saat 12.52 dakika 18 saniyede 16 AFL 804 plakalı motosiklet ile 06 CD 4581 plakalı otomobilin çarpıştığı anda, şüphelinin kullandığı aracın arka fren lambalarının yandığı aktarıldı. Saat 12.52 dakika 19 saniyesinde çarpışma anı sonrasında şüphelinin aracına ait arka fren lambalarının yanmadığı ve 3. şeride doğru seyir halinde olduğu aktarıldı.

ÇARPIŞMADAN 12 SANİYE SONRA DURMUŞ

Görüntüler de şüphelinin çarpışmadan 12 saniye sonra aracının dörtlü flaşörlerini yakarak araçtan indiği, Göçer'e doğru gittiğinin görüldüğü belirtildi. Saat 13.05 dakika 21 saniyesinde motosikletiyle birlikte yerde olduğunun görüldüğü, 1 dakika sonra görüntüye Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin girdiği belirtildi. Saat 13.14 dakikasında trafik polisleri ve ambulansın görüntü kadrajına girdiği, saat 13.25 dakikasında ise sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrıldığı görüldüğü ifade edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil arkadan çarptı. Yola savrulan Göçer, hastaneye kaldırıldı. Olay günü ifadesi alınan Mohamud ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 6 Aralık 2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in vefat etmesi üzerine, şüpheli hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltı talimatı verilerek hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken şüphelinin 2 Aralık 2023 tarihinde yurt dışına çıktığı ortaya çıktı. Aynı gün gelen bilirkişi raporunda da asli kusurlu çıkan şüpheli hakkında 8 Aralık 2023 tarihinde yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin kusur durumuna ilişkin kesin raporun düzenlenmesi için dosya adli tıp kurumuna gönderildi.

Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlu kuryeye çarptı
Kaynak: DHA
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Mohammed Hassan, Yunus Emre, Somali, Son Dakika

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