İyilik Gemisi Somali'ye Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İyilik Gemisi Somali'ye Uğurlandı

İyilik Gemisi Somali\'ye Uğurlandı

AFAD, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan yaklaşık 3 bin ton yardım malzemesi, Mersin Limanı'ndan Somali'ye hareket etti. Ülkedeki iç çatışmalar ve kıtlık ile sel felaketleri nedeniyle zor durumda kalan Somali halkına yönelik insani yardım, 60 bin tonun üzerinde malzeme ulaştırılması ile devam ediyor.

29.09.2024 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan yaklaşık 3 bin ton yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Gemisi', Mersin Limanı'ndan Somali'ye uğurlandı.

Somali'de mevcut iç çatışmalar ve kıtlığa ilave olarak geçen mayıs ayından beri aralıklarla devam eden sel felaketleri, ülkedeki insani koşulların giderek daha elverişsiz hale gelmesine neden oldu. Türkiye, açlıkla mücadele eden ülke halkına insani yardım ulaştırılması amacıyla, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle harekete geçti. Bölgede ihtiyaç duyulan 130 bin gıda kolisi, un, şeker, makarna, pirinç, muhtelif gıda malzemeleri ile hijyen, giyim ve barınma malzemelerinin GHADA adlı gemiye yüklenmesi işlemleri Mersin Limanı'nda tamamlandı.

60 BİN TONUN ÜZERİNDE MALZEME ULAŞTIRILDI

Yüklemenin tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı ve AFAD Başkanı Okay Memiş katıldı. Törende konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, yaklaşık 7-10 gün içerisinde Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaşacak olan İyilik Gemisi'nde 3 bin ton insani yardım malzemesi bulunduğunu belirterek, "2016 yılından bu yana biz özellikle Somali'ye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, İçişleri Bakanlığımız ve UMKE ekiplerimizle beraber, yine Kızılay'ımız, TİKA'mız ve diğer bütün sivil toplum kuruluşlarımızın destekleriyle insani yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 60 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Somali'ye ulaştırılmış bulunmaktadır" dedi.

6 Şubat'taki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından iyileştirme operasyonlarını Türk vatandaşlarına yaptıkları gibi, aynı şekilde bu gönül coğrafyasında yardım isteyen, yalnızlık ve çaresizlik içerisinde bulunanlara da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yardımcı olmaya gayret ettiklerini ifade eden Memiş, "Biz AFAD olarak genel koordinasyonları yapıyoruz. Bununla birlikte bütün bu gemi içerisinde bulunan malzemeleri, burada bulunan kardeşlerimizin mensubu olduğu sivil toplum kuruluşlarımız ve onların hayırsever, yardımsever kardeşlerimiz sayesinde yapıyoruz. Biz bunun koordinasyonu, organizasyonu ve nakliyesini yapıyoruz. Tabi Türk Kızılay ekiplerimizle birlikte. Somali'de yaşanan hem iç karışıklıklar, iç çatışmalar, hem de mayıs ayından itibaren meydana gelen yoğun sel ve su taşkınları dolayısıyla on binlerce insan, insani yardıma muhtaç oldu. Bu konunun bize ulaştırılmasından sonra, hemen organizasyonumuzu yaptık ve kısa süre içerisinde bu gemiyi de hazır ederek yola çıkarıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Kızılay, İyilik, Somali, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyilik Gemisi Somali'ye Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 03:29:06. #1.12#
SON DAKİKA: İyilik Gemisi Somali'ye Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement