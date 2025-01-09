Son Bir Haftada 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen operasyonlar da dahil son bir haftada 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü münasebetiyle TCG Salihreis firkateyninde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde, havada ve siber alandaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırdığını söyledi.

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın, 7-16 Ocak tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de gerçekleştirildiğini aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Tatbikat kapsamında, harekata hazırlık eğitimleri, seçkin gözlemci günü faaliyetleri, liman ziyaretleri, lojistik bütünleme faaliyetleri, fiili silah eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri icra edilmektedir. Tatbikatta, Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel yer almaktadır. Yine, 'Barbaros Sınıfı Firkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi' kapsamında modernize edilen ilk gemimiz TCG Oruçreis de tatbikata katılmaktadır. Mavi Vatan Tatbikatı kapsamında 10-11 Ocak tarihlerinde 59 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22 liman ziyareti icra edilecektir."

Aktürk, ayrıca 11 Ocak'ta Türkiye ve Pakistan deniz kuvvetleri arasında müşterek çalışabilirliği sağlamak ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Doğu Akdeniz'de Turgutreis-11 Tatbikatı gerçekleştirileceğini ifade etti.

Deniz Kuvvetlerinin tüm yüzer, dalar ve uçar unsurları ile başta Mavi Vatan olmak üzere sınırların ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim, irade ve kararlılıkla görev yapmaya devam edeceğini belirten Aktürk, Türkiye'nin öncülüğünde, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan ve 6 aydır Deniz Kuvvetleri tarafından komuta edilen Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubunun (MCM BLACK SEA) Komite Toplantısı ve Devir Teslim Töreninin 14-16 Ocak tarihleri arasında Bulgaristan'da icra edileceğini, görev grubu komutasının 6 ay süreyle Bulgaristan'a devredileceğini aktardı.

Terörle mücadele harekatı

Tuğamiral Aktürk, terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG/SDG ve DEAŞ başta olmak üzere bekaya yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde operasyonların sürdüğünü belirtti.

İcra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Aktürk, 2024 yılı dahil olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 1519'u Irak'ın kuzeyi, 1645'i Suriye'nin kuzeyi olmak üzere 3 bin 164'e ulaştığını söyledi.

Aktürk, geçen hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 4 teröristin daha hudut karakollarına teslim olduğunu belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kaynağında, sürekli ve kapsamlı operasyonlarla gerçekleştirdiği terörle mücadelesine, önleyici, irade kırıcı ve yok edici tedbirlerle, sarsılmaz bir azim ve artan bir kararlılıkla devam edecektir." şeklinde konuştu.

"Hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye izin vermeyeceğiz"

Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunduğunun altını çizen Aktürk, "Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 108 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 7'si terör örgütü mensubudur. 939 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." bilgisini verdi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler doğrultusunda, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"En uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşumuz Suriye'de ortaya çıkan yeni süreci memnuniyetle karşıladığımızı, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı, bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için desteğimizi yeni yönetimle yakın işbirliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik hazırlıklara devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

" İsrail'in Lübnan'da ilan edilen ateşkese uyması bölgemizin istikrarı için şarttır"

Aktürk, aylardır Gazze'de masum sivilleri katleden ve 45 binden fazla Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail'in, uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya pervasızca devam ettiğini vurguladı.

Orta Doğu'yu şiddet ve kaosa sürükleyen İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini belirten Aktürk, "Gazze'de kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması için uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu bir an önce yerine getirmelidir. İsrail'in Lübnan'da ilan edilen ateşkese uyması ve Suriye'ye müdahalede bulunmaması bölgemizin istikrarı için şarttır." dedi.

Aktürk, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasının olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

İkili ilişkiler

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 5 Ocak'ta beraberindeki komuta kademesi ile Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne, 6 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin de yer aldığı 3+3 formatındaki toplantıya katıldığını anımsattı.

Bakan Güler'in diğer temasları hakkında da bilgi veren Aktürk, şöyle devam etti:

"Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Ürdün Dışişleri Bakanı'nı kabulüne refakat etmiştir. 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Valiler Buluşması'na katılarak tecrübe aktarımında bulunan Sayın Bakanımız, 8 Ocak'ta Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etmiş, aynı gün Almanya Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Diğer taraftan, Sayın Genelkurmay Başkanı'mız, 5-6 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 7-8 Ocak'ta ise Kuveyt'e resmi, ziyaretlerde bulunarak ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir."

Savunma sanayi ile envantere giren yeni silah sistemleri

Aktürk, ulusal ve uluslararası güç ile etkinliğin artırılması amacıyla geliştirilen yerli ve milli, savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da artmakta olduğunu belirtti.

Taktik Tekerlekli Araçlar Projesi kapsamında muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan muhtelif miktarda Yerli Motorlu (Tuna Motor) Kirpi-2 aracının, yarın düzenlenecek törenle Kara Kuvvetlerine teslim edileceğini bildiren Aktürk, şunları kaydetti:

"Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarda, T-70 Genel Maksat Helikopteri, Dragoneye-2 Termal Kamera, Zırhlı Tanksavar Aracı-UMTAS CİRİT/Paletli silah sistemi ile modernizasyonu tamamlanan M60T tankının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Ülkemiz ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için önemli projelere imza atarak üretim gücü, hızı, çalışmalarında yüksek yerlilik oranı, esnek iş modelleri sunabilen yapısı ve ihracat yapabilme kapasitesi ile savunma sanayimizin güçlenmesine büyük katkı sağlayan ve dünyanın en prestijli sanayi şirketleri arasında yerini alan Bakanlığımıza bağlı ASFAT'ın kuruluşunun 7'nci yıl dönümünü şimdiden kutluyor, tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Öğrenci ve personel temini

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine "Memur Temini" başvurularının 20 Ocak'a, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının 27 Ocak'a, bugün başlayan "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini" başvurularının ise 29 Ocak'a kadar yapılabileceğini ifade etti.

Bedelli askerlik

Bedelli askerlik tutarının daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini hatırlatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 243 bin 13 lira 44 kuruş olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır." dedi.

Çalışan gazeteciler günü

Aktürk, kamuoyunun doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiye ulaşması için Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda büyük bir özveriyle görevini yerine getiren basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumlarının devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için üstlenmiş olduğu tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

(Sürecek)