Suriye'deki Gelişmeler... Dervişoğlu: "Suriye'nin Kuzeyinde de Türkiye Düşmanı Bir 'Teröristanın' Oluşturulmasına İzin Verilmemeli"

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Haber: Halil YATAR - Kamera: Ünal AYDIN

(MALATYA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Her ne kadar Türkiye olarak 'Suriye'nin toprak toprak bütünlüğünü savunuyoruz' diyor olsak bile gözle görüyoruz ki aklımızla idrak ediyoruz ki Suriye parçalanıyor. Türkiye'nin kendi milli güvenliğini, vatan bütünlüğünü ve istiklalini korumak için atılması icap eden bütün adımları ertelemeden atması lazım. Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi... Suriye'nin kuzeyinde de Türkiye düşmanı bir 'teröristanın' oluşturulmasına Türkiye'nin izin vermemesi lazım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında Adıyaman'ın ardından malatya'ya geçti. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'de önemli şeyler oluyor. Türkiye'nin sınırlarında da önemli şeyler oluyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 9 Aralık günü bir açıklamada bulunmuş. Özellikle Suriye'deki Esad rejiminin sona erdiğini ifade etmiş. 'Halep, Hama, Humus ve Şam'ın altını çizerek söylüyorum ve bu konuya dikkatinizi çekmek için ifade ediyorum. Türkiye'nin asıl sahipleri tarafından ele geçirildiğini' ifade etmiş. Bu son derece tehlikeli ve mahsurlu bir cümledir.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur bu bir. İki, Türkiye'nin sahibi büyük Türk milletidir. Suriye'de gerçekleştirilen o bahsedilen alandaki işte 'Hama'da Halep'te Hama'da, Humus'ta ve Şam'daki gelişmeler Türkiye'nin asıl sahipleri tarafından gerçekleştirilmiştir' diye düşünülüyorsa bu son derece tehlikelidir. Türkiye'nin gerçek sahipleri kimdir? Türkiye'nin gerçek sahibi 85 milyon Türk vatandaşıdır. Egemenlik de onundur, o büyük milletindir. Türkiye'nin gerçek sahipleri buradan hatırlatmak isterim ki Batılı emperyalistler değildir. HTŞ'li teröristler değildir. ÖSO ya da Suriye Milli Ordusu değildir. Türkiye'nin gerçek sahibi PKK, PYD efendim YPG hiç değildir."

" Mehmet Uçum'un parmağı varsa da orada yapılması gereken neyse yerine getirsin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın söylemlerine dikkat etmesi gerektiğine vurguluyan Dervişoğlu, "Herkes ağzından çıkan lafa dikkat etmelidir. Ben bunu bir dil sürçmesi olarak kabul etmek isterdim ama izledim ki Sayın Cumhurbaşkanı bunu prompterdan okumuş yani yazılı bir metin üzerinden okumuş kamuoyuyla o şekilde paylaşmış. Sayın Cumhurbaşkanı'nı da buradan uyarıyorum. Bu metinleri yazanlara dikkat etsin. Eğer bu işin içinde ona danışmanlık yapan Mehmet Uçum'un parmağı varsa da orada yapılması gereken neyse yerine getirsin" ifadelerini kullandı.

"Suriye parçalanıyor"

Suriye'nin bölündüğünü kaydeden Dervişoğlu şuzlerine şöyle devam etti:

"Her ne kadar Türkiye olarak 'Suriye'nin toprak toprak bütünlüğünü savunuyoruz' diyor olsak bile gözle görüyoruz ki aklımızla idrak ediyoruz ki Suriye parçalanıyor. Türkiye'nin kendi milli güvenliğini, vatan bütünlüğünü ve istiklalini korumak için atılması icap eden bütün adımları ertelemeden atması lazım. Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi... Suriye'nin kuzeyinde de Türkiye düşmanı bir 'teröristanın' oluşturulmasına Türkiye'nin izin vermemesi lazım. Alınması icap eden bütün tedbirleri de alması lazım. Rakka'dan başlayarak Haseke'ye kadar Türkiye bir güvenlik koridoru oluşturmak mecburiyetindedir ki Irak PKK'sıyla Suriye PKK'sının birbiriyle irtibatı kesilsin. Bu çok önemli bir konudur. Türkiye'nin acil eylem planlarına da ihtiyaç vardır.

"Esad gitti, misafirlik bitti"

Türkiye'deki Suriyelilerin sınır illerine, sınır boylarına gittiğini ve kendi ülkelerine döneceklerine dair hissiyat oluşturuluyor. Takip ettik bilgilenmek adına da sorduk, soruşturduk. Şu ana kadar sınırlarımızdan Suriye'ye geçen insan sayısı 2 bin 500 kişi civarında. Buradan uyarıyorum. Burada da bu konuda da bir acil eylem planına ihtiyacımız vardır. Türkiye'deki vatandaşlık almış Suriyelilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesi gerekiyor. Çünkü kanun hükmünde kararnameyle yasalara aykırı bir biçimde kendilerine verilen istisnai vatandaşlık artık hükmünü yitirmiştir. Suriye'de Esad rejimi bitmiştir, yani Esad gitmiştir. ve doğrudan doğruya da artık burada bulunmalarını icap ettiren herhangi bir durum söz konusu değildir. O bakımdan Türkiye'nin özellikle güvenlik koridoru oluşturulması ve Türkiye'de bulunan Suriyelilerle ilgili olarak acil eylem planlarını devreye sokmaları gerekmektedir. Esad gitti, misafirlik bitti."

"Bize bir teklif gelmedi"

CHP ve MHP'nin yeni bir kayyum yasa teklifine ilişkin görüşmelerinin hatırlatılarak, bu konudaki görüşünün sorulması üzerine Dervişoğlu, "Vallahi sonuçları ne olacak ona bakacağız. Kayyumla ilgili bizim görüşlerimiz bu zamana kadar tarafımızdan ifade edildi. Oldukça net. Türkiye Büyük Millet Meclisinde zaman zaman siyasi partilerin grup başkanvekilleri bir araya gelerek Türkiye'nin temel konularıyla alakalı karşılıklı görüşlerini serdedebilirler. Toplantı sonrası yapacakları açıklamaya bakarak bir değerlendirmede bulunabilmek mümkündür. Şimdi ne konuştuklarını bilmediğimiz, bizden de buna benzer herhangi bir talep bulunulmadığı için sonucunu bekleyelim. Gerekli olan her şeyi o zaman değerlendirip açıklarız" diye konuştu.