- Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ulusa seslendi: "Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceğiz"

ŞAM - Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin barışın ve birliğin toprağı olacağına söz vererek, "Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Eski rejimin halkımızı parçalamayı amaçlayan anlatılarını canlandırmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Yerli ve yabancı sermayenin ülkenin yeniden inşasına katılımını sağlamaya kararlı olduklarını kaydeden eş-Şara, "Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm yatırımcıları, Arap ve Türk kardeşlerimizi ve dünyadaki dostlarımızı çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. Eş-Şara, Suriye halkına verdiği destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Devlet Televizyonu El-İhbariyye'de yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında halka seslendi. Suriye'nin eski rejim döneminde trajik bir dönemden geçtiğini vurgulayan eş-Şara, "Devletin kaynakları, katil hırsızlar tarafından yok edildi ve yağmalandı. Suriye, halkı, komşuları, bölgesi ve dünya için itici ve yabancılaştırıcı bir ortama dönüştü. Kardeşlerinden, evlatlarından ve komşularından dışlandı ve izole edildi" ifadelerini kullandı. Tüm bunlara rağmen, eski rejimin devrilmesiyle Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğunu söyleyen eş-Şara, "Ve halkımız büyük bir sevinç yaşadı. Bu sevinci komşu ülkelerdeki kardeşlerimiz ve hatta tüm dünya da paylaştı. Aidiyet duygusu halkımıza geri döndü; halkın yeni devletine bağlılığı açıkça hissedilmeye başlandı" şeklinde konuştu. Kardeş ülkeler ve halklarının bu süreçte Suriyelilerin sevincine ortak olduğunu vurgulayan eş-Şara, "Böylece umut dolu bir geleceğe açılan bir pencere belirdi" dedi.

"Kardeş ülkelerin ilgisini gördük"

Eş-Şara, geçen altı ay boyunca Suriye'nin içinde bulunduğu acı gerçeği ele almak üzere öncelikler belirlediklerini ve gece gündüz demeden çalıştıklarının altını çizdi. Bu doğrultuda birçok adım attıklarını söyleyen eş-Şara, "İç birliği ve toplumsal barışı korumak, güvenliği tesis etmek, silahları denetim altına almak, fraksiyonları Savunma Bakanlığı'na entegre etmek, hükümeti ve seçim komisyonunu kurmak, parlamentoyu ve anayasal bildiriyi oluşturmak, ulusal konferansı düzenlemek, geçiş dönemi adalet kurumunu inşa etmek, haksız yasaları kaldırmak, piyasayı serbestleştirmek, kurumsal ve hizmet durumunu değerlendirmek ve eksiklikleri tespit edip gidermek için yoğun çaba sarf ettik" diye konuştu. Tüm bu adımların Suriye'nin yeni gerçekliğini diğer ülkelere anlatmak amacıyla yürütülen diplomatik faaliyetlerle eş zamanlı olarak atıldığını vurgulayan eş-Şara, "Suriye, en önemli uluslararası forumlara ve konferanslara katıldı, Suriye'nin bayrağı Birleşmiş Milletler'de dalgalandırıldı, kapalı kapılar aralandı ve Arap ve Batılı ülkelerle stratejik ilişkilerin yolu açıldı. Kardeş ülkelerin ilgisini gördük ve tüm dünyanın Suriye'yi sevdiğini, onunla ilgilendiğini fark ettik" ifadelerini kullandı.

Eş-Şara'dan Türkiye'nin ev sahipliğine vurgu

Bu süreçte Suudi Arabistan yönetimiyle görüştüğünü ve destek gördüğünü hatırlatan eş-Şara, Türkiye yönetimine de teşekkür ederek "Daha sonra Suriye halkının yanında olan ve son on dört yıldır milyonlarca Suriyeliye, taşıdıkları tüm yüklere rağmen ev sahipliği yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettim" şeklinde konuştu. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Umman'ın yanı sıra, Libya, Cezayir, Fas, Sudan, Yemen ve Irak'ın da yeni Suriye yönetimine olumlu baktığını ve destek verdiğini hatırlatan eş-Şara, "Daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldik. Kendisi, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına erken aşamada istekli olduğunu belirtti. Almanya, İtalya ve İspanya gibi Avrupa Birliği'nin önemli ülkeleri de ona katıldı. İngiltere de Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırma konusunda hızlı davrandı" diye konuştu.

"Hakiki kardeşliğin dönüşünü kutluyorum"

Eş-Şara, Suriye halkının duyduğu sevinç ve yeni yönetime bağlılığının, uluslararası kamuoyunu etkileme konusunda büyük bir etkiye sahip olduğunu belirterek, "Yurtdışındaki Suriyeli toplulukların etkileşimi ve yaptırımların kaldırılması yönündeki yapıcı katkıları da çok etkili oldu" ifadelerini kullandı. Suriyelilerin içte ve dışta sergilediği birlik, kardeşlik ruhu ve komşuluk ilişkilerinin ülke için büyük bir güç olduğunu ifade eden eş-Şara, "Bugün bunun meyvelerini hep birlikte görüyoruz" dedi. Ülkeler ve halklar arasındaki samimi kardeşlikten ve kendiliğinden oluşan sevgiden daha güzel bir şey olmadığının altını çizen eş-Şara, "Bugün sadece Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını değil, aynı zamanda bölge halkları arasında hakiki kardeşliğin ve coşkulu duyguların geri dönüşünü kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Yaptırımların kaldırılması cesur ve tarihi bir adım"

Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine destek veren ülkelerin de yardımıyla yaptırımları sona erdirme kararı alındığını hatırlatan eş-Şara, "Muhammed bin Selman verdiği sözü tuttu, Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisini gösterdi, Şeyh Temim sadakatini ortaya koydu, Şeyh Muhammed bin Zayed heyecanını gösterdi, diğer tüm liderler de duygularını eksiksiz yansıttı. ABD Başkanı Trump da bu sevgiye olumlu yanıt verdi. Yaptırımların kaldırılması kararı, halkın acısını hafifleten, yeniden doğuşunu destekleyen ve bölgede istikrarın temellerini atan cesur ve tarihi bir adımdır" dedi.

Eş-Şara'dan yatırımcılara çağrı

Eş-şara, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde önlerinde uzun bir yolun olduğunu ifade etti. Yatırım ortamını geliştirme, ekonomik mevzuatı güçlendirme ve yerli ve yabancı sermayenin kalkınmaya ve yeniden inşaya etkin katılımını sağlamaya kararlı olduklarını kaydeden eş-Şara, "Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm yatırımcıları, Arap ve Türk kardeşlerimizi ve dünyadaki dostlarımızı çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz" dedi. Suriye'nin barışın ve birliğin toprağı olacağına ve kendisine iyi niyetle uzanan her ele sadakatle karşılık vereceğine söz veren eş-Şara, "Artık güç mücadelelerinin alanı veya yabancı emellerin sahnesi olmayacağız" ifadelerini kullandı. "Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Eski rejimin halkımızı parçalamayı amaçlayan anlatılarını canlandırmasına izin vermeyeceğiz" diyen eş-Şara, "Suriye, tüm Suriyelilere, mezhebi veya etnik kökeni ne olursa olsun, bu topraklarda yaşayan herkese aittir. Birlikte yaşama kültürü tarihimiz boyunca mirasımız olmuştur. Bizi parçalayan tüm ayrılıklar, hep dış müdahalelerin sonucudur; bugün onları hep birlikte reddediyoruz" diye konuştu.