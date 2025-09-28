Tarsus\'ta Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

Mersin'de Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama mevkiinde saat 00.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs otoyolda önde giden tıra arkadan çarptı. Minibüsün çarpmanın etkisiyle hurdaya döndüğü kazada can pazarı yaşandı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minibüsteki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler de morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.