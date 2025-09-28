Tarsus'ta Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı - Son Dakika
Tarsus'ta Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

Tarsus'ta Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı
28.09.2025 02:49
Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı, 3 ölü, 16 yaralı var.

Mersin'de Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama mevkiinde saat 00.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs otoyolda önde giden tıra arkadan çarptı. Minibüsün çarpmanın etkisiyle hurdaya döndüğü kazada can pazarı yaşandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı

3 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minibüsteki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler de morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

07:50
