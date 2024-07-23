TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin topraklarında işgalci olduğu teyit etmesi önemli - Son Dakika
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin topraklarında işgalci olduğu teyit etmesi önemli

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Uluslararası Adalet Divanı\'nın İsrail\'in Filistin topraklarında işgalci olduğu teyit etmesi önemli

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) danışma görüşü hakkında, "İsrail'in Filistin topraklarında işgalci olduğu gerçeğinin bu yargı merci tarafından bir kez daha teyit etmesi bakımından büyük önem arz etmektedir" dedi. Yüksel, kadının soyadı düzenlemesinin 9. yargı paketinden çıkarılmasıyla ilgili "Çalışmalar hala devam ediyor. Etki analizleri yapılıyor. Dolayısıyla Genel Kurul'da hep birlikte bu çalışmaları değerlendireceğiz" diye konuştu.

23.07.2024 22:46
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(TBMM)- TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) danışma görüşü hakkında, " İsrail'in Filistin topraklarında işgalci olduğu gerçeğinin bu yargı merci tarafından bir kez daha teyit etmesi bakımından büyük önem arz etmektedir" dedi. Yüksel, kadının soyadı düzenlemesinin 9. yargı paketinden çıkarılmasıyla ilgili "Çalışmalar hala devam ediyor. Etki analizleri yapılıyor. Dolayısıyla Genel Kurul'da hep birlikte bu çalışmaları değerlendireceğiz" diye konuştu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğine ilişkin danışma görüşü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Yüksel, açıklanan görüşlerin uygulanması noktasında bütün devletlere sorumluluk düştüğünü belirtti. Yüksel, şöyle konuştu:

"İşgalin derhal ve koşulsuz olarak sona erdirmesi gerektiği vurgulandı"

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 30 Aralık 2022 tarihli toplantısında Uluslararası Adalet Divanı'ndan Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin halkının insan haklarını etkileyen İsrail uygulamaları hakkında bir danışma görüşü alınmasına karar vermişti. 19 Ocak 2023 tarihinde Uluslararası Adalet Divanı tüm devletlere bu danışma görüşü talebini bildirmiş ve sonrasında bu konuda yazılı bilgi sunabileceklerini paylaşmıştı. Danışma görüşünün önemi; BM'nin en üst organı olan Uluslararası Adalet Divanını tarafından ilgili soru veya soruna ilişkin uluslararası hukuk kurallarının nasıl uygulanması gerektiğine dair uluslararası topluma yön veren bir hat ortaya koymasıdır. Türkiye, bu süreçte yazılı bilgi sunan 54 devlet arasında beyanını ilk veren devlet olmuş ve söz konusu danışma görüşüne ne denli büyük önem verdiğini göstermiştir. Türkiye, yapmış olduğu sunumda İsrail'in Filistin'deki işgali ile Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını engellediğini ve bu sebeple İsrail'in işgali derhal ve koşulsuz olarak sona erdirmesi gerektiğini vurgulamıştır.

"İşgalciliğin bir kez daha teyit etmesi bakımından büyük önem arz etmekte"

Danışma Kurulu'nda yer alan ifadeleri değerlendiren Yüksel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

İsrail'in uygulamalarının Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanması üzerindeki etkilerine ilişkin olarak; İsrail'in on yıllardır süren politikaları ve uygulamaları sonucunda Filistin halkının uzun bir süre kendi kaderini tayin hakkından mahrum bırakıldığını ve bu politikaların daha da uzatılmasının bu hakkın gelecekte kullanılmasının sekteye uğratacağı hususuna yol açacağını değerlendirmiştir. Filistin halkının ekonomik ve sosyal gelişimini sürme hakkının elinden alındığı ifade edilmiştir. Bu danışma görüşünde, işgal altında olsa dahi Filistin toprakları üniterdir, parçalanmış değildir ifadeleri yer almaktadır. İsrail işgal ettiği Filistin topraklarındaki hukuka aykırı varlığını en kısa zaman zarfında sona erdirmelidir. İsrail'in Filistin topraklarında işgalci olduğu gerçeğinin bu yargı mercii tarafından bir kez daha teyit etmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.

"Uygulanması tüm uluslararası toplumun görevi"

Divanın bu danışma görüşünü ciddi bir fırsat bilerek İsrail- Filistin meselesindeki bütün noktaları aydınlatmayı ve gelecekte önüne gelebilecek diğer uyumsuzluklara da değinerek meselenin bütün yönlerine değinerek yol göstermeyi amaçladığı ortaya konulmaktadır. Bu danışma görüşleri aslında devlet ve uluslararası kuruluşlar tarafından dikkatle izlenmekte ve verilen görüşe de uygun hareket edildiği de görülmektedir. Divanın görüşü ihlalleri durdurmak ve sorumluların cezalandırılması için Filistin'in ve başta Türkiye olmak üzere Filistin'i destekleyen diğer ülkelerin uluslararası mahkemeleri ve kuruluşları harekete geçirmeyi amaçlayan hukuki mücadelenin sonuç vermeye başladığını da göstermektedir. Verilen bu karardan sonra bu kurallara riayet edilmesini sağlamak sadece Uluslararası Adalet Divanı'nın değil tüm uluslararası toplumun görevidir. "

"Çalışmalar devam ediyor, etki analizi yapılıyor"

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TBMM'de yaptığı görüşmenin ardından 9. yargı paketinden kadının soyadıyla ilgili düzenlemenin çıkarılacağı yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine Yüksel, "Çalışmalar hala devam ediyor. Etki analizleri yapılıyor. Dolayısıyla Genel Kurul'da hep birlikte bu çalışmaları değerlendireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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