- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Şura Meclisi Başkanı Al Saleh ile görüştü

MANAMA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Şura Meclisi Başkanı Ali bin Saleh Al Saleh ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn'in başkenti Manama'daki temasları çerçevesinde Şura Meclisi Başkanı Ali bin Saleh Al Saleh ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Al Saleh ile Bahreyn Ulusal Meclisi'nde yaptığı görüşmede, uzun süredir Bahreyn'e Meclis düzeyinde ziyaret olmadığını dile getirerek, bu ziyaretin yeni bir başlangıç olmasını diledi. Kurtulmuş, Türkiye olarak hem Körfez ülkeleri hem de bölgedeki ülkelerle ilişkileri daha da ileri seviyeye taşımak istediklerini belirtti. Bölgesel ve küresel sorunlar nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini vurgulayan Kurtulmuş, Filistin konusunda yaşananların ise maalesef hem bölge hem de dünya için önem taşıdığını bildirdi.

Kurtulmuş, "Filistin sorunun da yaşadığımız gelişmeler de Müslüman ülkeler, bölge ülkeleri olarak gözümüzü açmamız gerektiğiniz bize öğretmeni. Maalesef bu kadar açık bir insanlık ayıbı ortada olmakla birlikte, soykırıma varan büyük bir katliam yaşlanmakla birlikte dünya Filistin halkının yaşadıklarını görmezden geliyor. Filistin meselesi başta olmak üzere bütün uluslararası meydan okumalarsa bölge ülkeleri olarak ve Müslüman ülkeler olarak ortak bir noktada durmamız şarttır. Aksi takdirde çok açık görüyoruz bölge ülkeleri büyük güçlerin emperyal oyun planlarının bir parçası haline gelecek. Fas'tan Endonezya'ya, Balkanlar'dan Kafkaslara, Afrika'ya kadar önemli bir Müslüman coğrafya mevcut ve yeraltı kaynakları, zenginlikleri var. Ancak ortak bir iradeye sahip olamadığımız için suyun üzerindeki saman gibi oradan oraya savruluyoruz. İşte bu ikili ziyaretleri geliştirerek geleceğe ilişkin önemli adımlar atma imkanımız olur" ifadelerini kullandı.

Bahreyn Şura Meclisi Başkanı Al Saleh ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ve parlamento heyetini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'yi sık sık ziyaret ettiğini belirten Al Saleh, iki ülke arasında ticari ilişkilerin daha ileri taşınması gerektiğini ifade etti. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Al Saleh, Filistin meselesi sonuca kavuşmadan Orta Doğu'da barışın sağlanamayacağını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyareti sonunda şeref defterini imzaladı, Şura Meclisi Başkanı Al Saleh ve Meclis üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüşmede, Türkiye-Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl da yer aldı.