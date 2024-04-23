TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri'ne Türkiye'nin hedefinin muasır medeniyetler seviyesini aşmak olduğunu yazdı. Ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer devlet erkanı da katıldı.

23.04.2024 10:45
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(ANKARA)- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Meclisimizin dünya çapındaki saygın konumuyla kıvanç duyuyoruz. Milletimizden aldığımız emanetle, Cumhuriyetimizin ikinci asrının 'Türkiye Yüzyılı' olması için var gücümüzle çalışıyoruz, hedefimiz muasır medeniyetler seviyesini aşmaktır." diye yazdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına geldi. Kurtulmuş ve devlet erkanı, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı ve mozoleye kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

İlk başkanı olduğunuz milli irademizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sizlerin önderliğinde açılışının 104. yıl dönümü için buradayız. Bir bağımsızlık ve kurtuluş manifestosu olan bu kuruluş kararı milli güçleri aynı çatı ve ortak amaç doğrultusunda toplamayı başarmıştı. Bundan 104 yıl önce milletimizi bir araya getirerek bir diriliş destanı yazdınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de hangi güç koşullar altında kurulduğunu bugünlerde çok daha iyi idrak ediyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Meclisimizin dünya çapındaki saygın konumuyla kıvanç duyuyoruz. Milletimizden aldığımız emanetle, Cumhuriyet'imizin ikinci asrının 'Türkiye Yüzyılı' olması için var gücümüzle çalışıyoruz, hedefimiz muasır medeniyetler seviyesini aşmaktır. Bu heyecan, şevk ve ilhamla milletimizi temsil etmek bizim için büyük bir onur. Cumhuriyetimizin ikinci asrında milli egemenlik ve tam bağımsızlık ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'önce insan ve vatan' anlayışıyla demokrasi ve cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla yoluna devam edecektir. Günümüzde savaş ve kriz bölgelerinde çocuk olmak ne yazık ki dünyanın en zor yüklerinden biri haline gelmiştir. Dileğimiz ülkemizdeki ve yeryüzündeki çocukların yüzlerinin gülmesi, gülüşlerinin hiç eksilmemesidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayram coşkusu ve sevinçlerini paylaşıyor, onların bilinçli, özgüvenli, vatanına ve medeniyetine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için her türlü çabayı göstermeye devam ediyoruz. Milli egemenlik temeline dayalı demokrasimizin ve cumhuriyetin toplumsal barış ve güvence olduğunun bilincindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, çocuklarımızın ve milletimizin refahı içinde nice nice bayramlara erişmeyi temenni ediyorum. Hiç şüphesiz Türkiye Büyük Mİllet Meclisi, Mısalk-ı Milli hedefleri doğrultusunda ülkemizin geleceğini teminat altına almaya devam edecektir.

Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Meclis'imizin fedakar milletvekilleri olmak üzere Milli Mücadele'mizin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Anıtkabir ziyaretinde Kurtulmuş'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başaknvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve çok sayıda milletvekili eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanı Anıtkabir\'i ziyaret etti
Kaynak: ANKA

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