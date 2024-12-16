TBMM'de Bakanlık Bütçeleri Üzerine Tarikat İddiaları Tartışıldı - Son Dakika
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TBMM'de Bakanlık Bütçeleri Üzerine Tarikat İddiaları Tartışıldı

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TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçeleri görüşüldü. Bakanlar, Bakanlık bütçesinden tarikatlara para aktarıldığı iddialarını yanıtladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadın ve çocuk haklarına dair hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Tekin ise bütçe aktarımının sağlık ve eğitim için yapıldığını vurguladı.

16.12.2024 01:34  Güncelleme: 10:40
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin soru-cevap kısmında tarikatlara Bakanlık bütçesinden para aktarıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlı Yusuf Tekin; "Biz, sizin belediyeleriniz gibi merkezi bütçeden aktarılan paralarla konser falan yapmıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanlı Yusuf Tekin, milletvekillerinini sorularını yanıtladı.

"Çocuklarımızın koruma adı altında suistimal edilmesine asla müsaade göstermem"

Kadın ve çocuğa şiddet vakalarına karşı Bakanlığın tutumuna ilişkin gelen soruya Bakan Özdemir Göktaş, şöyle cevap verdi:

"Tüm çalışmalarımızı insanı önceleyen, toplumu güçlendiren ve ihtiyaçları gözeten bir anlayışla yürüttük. Tek bir kadın ve çocuğun acısı hepimizin acısı oluyor. Bu konuda tüm milletvekillerimizin de aynı hassasiyeti taşıdığına eminim. Ülkenin hangi köşesinde olursa olsun meydana gelen her vakaya müdahil oluyoruz, ekiplerimiz ivedilikle mağduralara destek oluyor, tüm hukuki süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Mağdurların haklarını koruması, faillerin gereken cezaları alması için davalara dahil oluyoruz. Takipsizlik kararına biz itiraz ediyoruz. Her aşamada mağdurların yanında oluyor, onlara gereken her türlü desteği sağlıyoruz. Narin kızımızın mahkemesinde onun canına kıyanların en ağır cezayı alması için mücadele eden biziz. İBB'nin ihmali nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur evladımızın ailesinin yanında da biz varız.

Selçuk'taki elim hadise sonrası aileyi bizzat ziyaret ettim. Gerekli tüm soruşturmaları ivedilikle başlattım. Bu olayda her nerede bir ihmal varsa gereğini yerine getireceğimizden hiç kimsenin bir şüphesi olmasın."

Bu davalarda çocukların haklarını korumanın herkesin asli sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Bakan Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın haklarını korumak ve onları her türlü siyasi manipülasyondan uzak tutmak hepimizin asli sorumluluğu. Bu sorumluluğumuzu mağdur çocuklarımızın unutulma haklarını da gözeterek yerine getirmeye gayret ediyoruz. Kadınlar ve çocuklarla ilgili her türlü konu siyaset üstü bir meseledir. Çocuklarımızın koruma adı altında suistimal edilmesine asla müsaade göstermem" dedi.

Bakan Özdemir Göktaş ayrıca kadın hakları konusunda AK Parti iktidarı döneminde yapılan çalışmalara ilişkin, "Kadın hakları konusunda katettiğimiz mesafeyi görebilmek için hafızalarımızı birlikte tazeleyelim. Daha çok yakın bir zamana kadar kadınlar başörtüsü nedeniyle en temel haklarından biri olan eğitim haklarından mahrum bırakıldılar. Üniversite kapılarından içeri alınmadılar. Kadınlar, severek yaptığı işlerini bırakmak zorunda kaldılar. Eğitim, istihdam ve temsiliyet haklarından uzaklaştılar. Kadın haklarından dem vuranlar yıllarca bunlara sessiz kalmadı mı" diye konuştu.

"Protokol yaptığımız STK'lara bakanlığımız bütçesinden para aktarıldığı iddiaları çarpıtmadır"

Milil Eğitim Bakanı Tekin de, bakanlık bütçesinden cemaat ve tarikatlara para aktarıldığı iddialarına ilişkin gelen soruya şöyle cevap verdi:

"Bakanlığımızın 2024 bütçesinden kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler 5 milyar 895 milyon civarında. Bazı milletvekilleri protokol yaptığımız STK'lara verildiğini ifade ettiler. Bu fasılda yaptığımız ödemelerden birincisi, UNESCO gibi dahil olduğumuz uluslararası kuruluşlara bakanlığımız bütçesinden yaptığımız ödemeler. İkincisi, Türkiye Maarif Vakfı'nın yurt dışında bayrağımızı dalgalandırdığı okullarımız için yaptığı giderlerdir. Buna rağmen hala protokol yaptığımız STK'lara, meslek örgütlerine bakanlığımız bütçesinden para aktarıldığını iddia eden varsa bu çarpıtmadır. Biz, sizin belediyeleriniz gibi merkezi bütçeden aktarılan paralarla konser falan yapmıyoruz. Tamamen eğitim-öğretim için harcıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM'de Bakanlık Bütçeleri Üzerine Tarikat İddiaları Tartışıldı - Son Dakika

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