TBMM Genel Kurulu... CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Yönelik Gelişmelerin Araştırılması Önergesi Ak Parti ve MHP'nin Oylarıyla Reddedildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesine yönelik gelişmelerin araştırılması amacıyla verdiği Meclis Araştırma Önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, önergeye ilişkin, "Belediyeleri yönetilecek kurumlar olarak değil, iktidarınız için kontrol altına alınması gereken alanlar olarak görüyorsunuz. Mustafa Bozbey rakibi Alinur Aktaş'a attığı 167 bin 459 oy farkla Bursa'yı kazandı. AK Parti'nin en son kalesini, Bursa'yı Mustafa Bozbey kazandı ve AK Parti son kalesini kaybetti" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bugün, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM Başkanlık Divanı İdari Amirliği'nde boş bulunan ve DEM Parti Grubuna düşen bir üyelik için de seçim yapıldı. DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Başkanlık Divanı İdari Amirliği'ne seçildi.

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesine yönelik gelişmelerin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına verdiği Meclis Araştırma Önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Önerge üzerine söz alan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 31 Mart seçimlerinde CHP'nin birinci parti çıkmasıyla iktidarın genel seçimleri kaybedeceğini anladığını öne sürerek, "Artık sandıktan çıkamayacağını anlayan iktidar algı gücünün yanına yargı sopasını da eklemiştir. Partili Cumhurbaşkanının 'Belediyeleri silkeleyin' talimatıyla başlayan sürecin son halkası Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Mustafa Bozbey oldu. Son halka, ancak sonu halkın olmayacağını da hepimiz biliyoruz" dedi.

"Müptezel iftiralarıyla operasyon başlatıyorsunuz"

Belediye başkanlarına yönelik dosyaların oluşturulma biçimine tepki gösteren Öztürk, gizli tanıklar ve asılsız iddialar üzerinden bir karalama kampanyası yürütüldüğünü söyledi. Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmişi karanlık, ne olduğu belli olmayan gizli tanıkları dosyalara sokuyorsunuz, seçilmiş belediye başkanlarımıza birkaç tane müptezelin iftiralarıyla, yalan iddialarıyla operasyon üzerine operasyon başlatıyorsunuz. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak yerine iftiracı yaratmada, rakibi karalamakta parmakla gösterilir oldunuz. Belediyeleri yönetilecek kurumlar olarak değil, iktidarınız için kontrol altına alınması gereken alanlar olarak görüyorsunuz."

"Bursa'nın helal oylarıyla seçilen başkan sekiz yıl öncesine dayanan iddialarla tutuklandı"

Bursa'nın helal oylarıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey kaçma şüphesi yokken, geçmiş delilleri karartma ihtimali de yokken sekiz yıl öncesine dayandırılan iddialarla tutuklanmıştır. O iddialar neden bugün gündeme indiriliyor, o dosyalar neden indiriliyor? Neden tutuklu yargılanıyor ve görevden alınıyor? Çünkü tam da Bursa için güzel şeyler yapma zamanı gelmişti ve Mustafa Bozbey rakibi Alinur Aktaş'a attığı 167 bin 459 oy farkla Bursa'yı kazandı. AK Parti'nin en son kalesini, Bursa'yı Mustafa Bozbey kazandı ve AK Parti son kalesini kaybetti."

AK Partili Yavuz: CHP Grubu başkan vekilliği seçimlerine dahi katılmadı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkındaki yargı sürecine ilişkin tutuklama kararının kapsamlı bir savcılık soruşturması neticesinde verildiğini ifade etti. Yavuz, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında; suç işleme amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, imar kirliliğine neden olma ve diğer hususlarda iddialar kapsamında savcılık tarafından soruşturma yapılmış ve soruşturma neticesinde tutuklanmıştır" dedi.

Meseleyi tamamen hukuksal bir çerçevede ele aldıklarını vurgulayan Yavuz, "Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre de tamamen yargısal mahiyette olan bu meselenin Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisiyle yasama alanına çekilmeye çalışılması da kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.

"Sizler milli iradenin tecellisi için zemin oluşturmadınız"

CHP'nin sunduğu önergede "yerel demokrasi, seçme ve seçilme hakkı" gibi evrensel kavramlardan bahsedildiğini ancak uygulamanın farklı olduğunu savunan Yavuz, 9 Nisan 2026'da yapılan Başkan Vekilliği seçimlerine dikkati çekti. Yavuz, şöyle konuştu:

"9 Nisan 2026 yılında yapılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminde Cumhur İttifakı ve bağımsız Meclis üyelerinin oylarıyla toplamda 61 oyla Şahin Diba Başkan Vekilimiz olarak seçilmiştir. Ben kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum ancak ne yazıktır ki 40 Meclis üyesi olmasına rağmen CHP Grubu aday göstermediği gibi seçimlere dahi katılmamıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En büyük hırsızlık milli irade hırsızlığıdır" sözlerine atıfta bulunarak CHP'ye eleştiriler yönelten Yavuz, "Sizler milli iradenin tecellisi için zemin oluşturmadınız, aday göstermediniz, anons yapılmasına rağmen, yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen, anonsla Meclis salonuna davet edilmenize rağmen gelmediniz" dedi.