TBMM Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması için olağanüstü toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması için olağanüstü toplandı

TBMM Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın konuşması için olağanüstü toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Netenyahu ve çetesinin hesap vereceği ve yargılanacağı günler yakındır.  Son olarak şunu ifade etmek isterim; Filistin ve Gazze bizim için uzakta bir yer değildir. Bizimle alakasız olan bir yer değildir. Filistin meselesi bizim için milli bir davadır” dedi.

15.08.2024 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması için olağanüstü toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Netenyahu ve çetesinin hesap vereceği ve yargılanacağı günler yakındır.  Son olarak şunu ifade etmek isterim; Filistin ve Gazze bizim için uzakta bir yer değildir. Bizimle alakasız olan bir yer değildir. Filistin meselesi bizim için milli bir davadır" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın şeref konuğu olarak katıldığı TBMM Genel Kurulu olağanüstü oturumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında  toplandı. Genel Kurul'da milletvekili koltuklarının üzerine Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkı bırakıldı. AKP, sıralarına İran'da İsrail saldırısı sonucu öldürülen Hamas lideri Haniye'nin fotoğrafını, DEM Parti Filistin Halk Kurtuluş Örgütü üyesi Leyla Halid'in fotoğraflarını koyarken; İYİ Partililerin sıralarında Azerbaycan, Doğu Türkistan, Filistin bayrakları yer aldı.

Oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları katılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bakanlar ve aralarında Rusya ve ABD'nin de aralarında bulunduğu büyükelçiler de oturumu locadan izledi.

"Meclisimiz İsrail'in insanlık suçlarına karşı kayıtsız kalmadı"

Oturumun açılış konuşmasını yapan Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bugün burada TBMM olarak tarihi bir oturuma ev sahipliği yapıyoruz. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas sizlere seslenecek ve burada yapacağı konuşma üzerinden büyün dünyaya bir kere daha anlatma imkanı bulacaktır. Gazze'de başlayan insanlık dışı soykırıma varan katliamların başladığı andan itibaren devlet ve millet olarak Filistin davasına, Gazze halkına, mazlum ve masum Filistin halkına ortak bir duruşu sergilemiş dünyadaki ender ülkelerden birisiyiz. Sayın Cumhrbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşları bütün uluslararası platformlarda Filistin halkının sesi olmaya, acılarını hafifletmeye ve İsrail'in saldırganlığını durdurmak için elinden gelen bütün güçle mücadele etmeyi sürdürmektedir. Bu çerçevede Meclisimizin de 8 Ekim'den itibaren birçok kez inisiyatif alarak İsrail'in insanlık suçlarına karşı kayıtsız kalmamıştır. On yıllar boyunca yerlerinden edilen, evlerinden, hayattan kopartılan, şehit edilen, her türlü zulme ve işkenceye uğrayan ama buna karşılık mücadeleden vazgeçmeyen, direnen ve bugünlere kadar Filistin davasını getiren bütün büyük mücahitleri saygıyla anıyorum.

"Netenyahu ve çetesi için dünya iyiye gitmeyecek"

Gazze'nin seçilmiş ilk başbakanı İsmail Haniye'nin şahsında bütün Gazze şehitlerini minnetle, şükranla yad ediyorum. Haniye, Filistin tarihine seçilmiş ilk başbakan olarak geçti. Ama herhalde insanlık tarihine geçen tavrı, üç çocuğu ve dört torunu şehit edildikten sonraki metanetidir. Ayrıca o muhteşem söz insanlık tarihine yazılmıştır; 'benim evlatlarımın ve torunlarımın kanı Filistinli kadınların ve çocukların kanından daha değerli değildir'. Haniye'nin oğlu da babasının şehadetinden sonra aynı cümleyi kurmuş ve bütün dünyaya meydan okumuştur. Biliyoruz ve inanıyoruz ki şehitler ölümsüzdür. Ruhaniyetlerinin aramızda olduğundan hiçbir şüphemiz yoktur. Bu salonda Filistin'in bütün şehitlerinin ruhaniyetlern aramızda olduğuna inanıyoruz. İsmail Haniye'nin şehadetinden sonra Doha'da yapılan cenaze törenine Türkiye, en üst düzeyde katılım sağlayan ülke oldu. Uluslararası Adalet Divanı'nın açmış olduğu bu dava ile birlikte inanıyoruz ki Filistin için de, İsrail için de yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bundan sonra Netenyahu ve çetesi sanmasın ki arkasına hangi güçleri alırlarsa alsınlar dünya bundan sonra onlar için iyiye gitmeyecek. Bu onların iyi günleridir. Netenyahu ve çetesinin hesap vereceği ve yargılanacağı günler yakındır.  Son olarak şunu ifade etmek isterim; Filistin ve Gazze bizim için uzakta bir yer değildir. Bizimle alakasız olan bir yer değildir. Filistin meselesi bizim için milli bir davadır."

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Tbmm Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Mahmud Abbas, Mahmud Abbas, Filistin, Filistin, Gazze, Gazze, Dış Politika, Dış Politika, Politika, Politika, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması için olağanüstü toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
09:27 İspanya’nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu
09:21 Abdurrahim Albayrak’tan Mourinho’ya olay sözler: Ulan daha dün geldin Abdurrahim Albayrak'tan Mourinho'ya olay sözler: Ulan daha dün geldin
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 18:55:39. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması için olağanüstü toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement