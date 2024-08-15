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(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması için olağanüstü toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Netenyahu ve çetesinin hesap vereceği ve yargılanacağı günler yakındır. Son olarak şunu ifade etmek isterim; Filistin ve Gazze bizim için uzakta bir yer değildir. Bizimle alakasız olan bir yer değildir. Filistin meselesi bizim için milli bir davadır" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın şeref konuğu olarak katıldığı TBMM Genel Kurulu olağanüstü oturumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da milletvekili koltuklarının üzerine Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkı bırakıldı. AKP, sıralarına İran'da İsrail saldırısı sonucu öldürülen Hamas lideri Haniye'nin fotoğrafını, DEM Parti Filistin Halk Kurtuluş Örgütü üyesi Leyla Halid'in fotoğraflarını koyarken; İYİ Partililerin sıralarında Azerbaycan, Doğu Türkistan, Filistin bayrakları yer aldı.

Oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları katılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bakanlar ve aralarında Rusya ve ABD'nin de aralarında bulunduğu büyükelçiler de oturumu locadan izledi.

"Meclisimiz İsrail'in insanlık suçlarına karşı kayıtsız kalmadı"

Oturumun açılış konuşmasını yapan Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bugün burada TBMM olarak tarihi bir oturuma ev sahipliği yapıyoruz. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas sizlere seslenecek ve burada yapacağı konuşma üzerinden büyün dünyaya bir kere daha anlatma imkanı bulacaktır. Gazze'de başlayan insanlık dışı soykırıma varan katliamların başladığı andan itibaren devlet ve millet olarak Filistin davasına, Gazze halkına, mazlum ve masum Filistin halkına ortak bir duruşu sergilemiş dünyadaki ender ülkelerden birisiyiz. Sayın Cumhrbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşları bütün uluslararası platformlarda Filistin halkının sesi olmaya, acılarını hafifletmeye ve İsrail'in saldırganlığını durdurmak için elinden gelen bütün güçle mücadele etmeyi sürdürmektedir. Bu çerçevede Meclisimizin de 8 Ekim'den itibaren birçok kez inisiyatif alarak İsrail'in insanlık suçlarına karşı kayıtsız kalmamıştır. On yıllar boyunca yerlerinden edilen, evlerinden, hayattan kopartılan, şehit edilen, her türlü zulme ve işkenceye uğrayan ama buna karşılık mücadeleden vazgeçmeyen, direnen ve bugünlere kadar Filistin davasını getiren bütün büyük mücahitleri saygıyla anıyorum.

"Netenyahu ve çetesi için dünya iyiye gitmeyecek"

Gazze'nin seçilmiş ilk başbakanı İsmail Haniye'nin şahsında bütün Gazze şehitlerini minnetle, şükranla yad ediyorum. Haniye, Filistin tarihine seçilmiş ilk başbakan olarak geçti. Ama herhalde insanlık tarihine geçen tavrı, üç çocuğu ve dört torunu şehit edildikten sonraki metanetidir. Ayrıca o muhteşem söz insanlık tarihine yazılmıştır; 'benim evlatlarımın ve torunlarımın kanı Filistinli kadınların ve çocukların kanından daha değerli değildir'. Haniye'nin oğlu da babasının şehadetinden sonra aynı cümleyi kurmuş ve bütün dünyaya meydan okumuştur. Biliyoruz ve inanıyoruz ki şehitler ölümsüzdür. Ruhaniyetlerinin aramızda olduğundan hiçbir şüphemiz yoktur. Bu salonda Filistin'in bütün şehitlerinin ruhaniyetlern aramızda olduğuna inanıyoruz. İsmail Haniye'nin şehadetinden sonra Doha'da yapılan cenaze törenine Türkiye, en üst düzeyde katılım sağlayan ülke oldu. Uluslararası Adalet Divanı'nın açmış olduğu bu dava ile birlikte inanıyoruz ki Filistin için de, İsrail için de yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bundan sonra Netenyahu ve çetesi sanmasın ki arkasına hangi güçleri alırlarsa alsınlar dünya bundan sonra onlar için iyiye gitmeyecek. Bu onların iyi günleridir. Netenyahu ve çetesinin hesap vereceği ve yargılanacağı günler yakındır. Son olarak şunu ifade etmek isterim; Filistin ve Gazze bizim için uzakta bir yer değildir. Bizimle alakasız olan bir yer değildir. Filistin meselesi bizim için milli bir davadır."