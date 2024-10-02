TBMM Genel Kurulu... Saadet Partisi'nin Eğitim ve Okullardaki Temizlik Sorunuyla İlgili Araştırma Önergesi AKP ve MHP'lilerin Oylarıyla Reddedildi

Güncel

(TBMM) - Saadet Partisi'nin öğretmenlerin sorunları ve okullarda yaşanan temizlik sorunlarına ilişkin verdiği araştırma önergesinin görüşülmesi TBMM Genel Kurulu'nda, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "Okulların hijyen sorunu bize okullar açılmadan önce geldi. Bakanlık bir adım atıyor ama okullar açıldıktan sonra. Biz önleyici tedbir olarak uyardık. Sayın Mansur Yavaş, 'Bütün okullara destek vereceğim' dedi engellendi. Neden engellendi onu da anlamış değilim" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi, öğretmenlerin sorunları ve okullarda yaşanan temizlik sorunlarının çözümüne ilişkin araştırma önerisinin TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesi için grup önerisi verdi.

"Bakanlık bir adım atıyor ama okullar açıldıktan sonra"

Grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, öğretmenlerin mülakat sonuçlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Şahin şunları söyledi:

"Bu mülakatları yapmayın. Zaten söz de vermiştiniz, hem sözünüzü tutun hem de Türkiye'nin geleceği adına bu olumlu adımı atın diye itiraz ettik ama dinlemediniz. 20 Eylül'de yanlışlıkla sonuçlar açıklandı. 1 saat 10 dakika açık kaldı. Sonra sistem kapatıldı. Bu sistem neden açıldı, neden geri kapatıldı? Görevden alınan Bakan Yardımcısının da bu konuyla bir ilgisi var mıdır? Puanlamalarda bölgesel farklılıklar çıkıyor. İstanbul'daki adaylara ortalama 1 puan fazla verilmiş, İzmir veya Van'daki adaylara 5-6 puan fazla puan verilmiş. Bunun kriteri nedir? Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu bir kriter yok. Bütün adaylarımızı diken üstünde. Hakkaniyetli çözüm, KPSS puanı ile mülakat puanının aynı verilmesidir. Öbür türlü açıklanacak her sonuç tartışmalı olacaktır. Öğretmenlik Meslek Kanunu mesleğin sorunlarını çözmek için yeterli değil. Öğretmenlik mesleğinin sorunlarını daha detaylı masaya yatıralım. 4-5 tip öğretmen olmaz, tek bir öğretmen olur. Öğretmen maaşlarıyla ilgili eleştiriler var."

Okullarda temizlik görevlisi bulunmaması nedeniyle yaşanan temizlik ve hijyen sorununa da dikkat çeken Şahin, "Okulların hijyen sorunu bize okullar açılmadan önce geldi. Sanırım tasarruf tedbirleri kapsamında bu yapıldı. Burada çalışacak hizmetlilerin genel sağlık sigortası kapsamında olması ve maaşlarının da çok düşük bir düzeyde olması nedeniyle kimse burada çalışmak istemedi. Bakanlık bir adım atıyor ama okullar açıldıktan sonra. Biz önleyici tedbir olarak uyardık. Sayın Mansur Yavaş, 'Bütün okullara destek vereceğim' dedi engellendi. Neden engellendi onu da anlamış değilim" diye konuştu.

"Çocuklarımızın canını siyasi hesaplarınıza alet etmeyin"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar da öneriye ilişkin şunları söyledi:

"Okullarda ders zili değil, 'dert zili' çalıyor. Okullarda ne öğretmen var, ne temizlik ne güvenlik görevlisi. Çocuklar açlık, okullar pislik içerisinde bırakıldı. 512 gündür öğretmen atanmadı, peki Bakanlık ne iş yapıyor? OECD'nin son raporuna göre Türkiye'de 6.5 milyon çocuk aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Bakanlık yayınladığı sağlıklı beslenme kamu spotuyla ailelerle dalga geçiyor. Siz önce okullarda çocuklara bir öğün ücretsiz yemeği verin. Çocukların okula aç gittiği bir ülkede bundan daha can yakıcı bir sorun olabilir mi? İktidar bütçede en büyük payın eğitime ayrılmasıyla övünmüyor muydu? Kadrolu temizlik ve güvenlik görevlisi alımları şarttır. Çocuklarımızın canını siyasi hesaplarınıza alet etmeyin."

"Türkiye milli eğitimde geri saymaya devam ediyor"

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, belediyelerin okulların temizlenmesine destek vermesinin engellendiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Okullar açıldığından beri milli eğitim konusunu görüşüyoruz. Milli eğitim her zaman Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri. Bu sefer yaklaşan dalga var ve bu dalga daha öncekilere benzemiyor. Eğitimin dijitalleşmesinden bahsetmemiz gerekiyor fakat gündem okullardaki tuvaletlerin temizlenmemesi, hijyen sorunu, yeteri kadar görevli atanmaması ve buna benzer birçok sorunumuz var. Türkiye milli eğitimde geri saymaya devam ediyor.

Geçtiğimiz 2-3 haftada bu konunun ne kadar büyük bir problem olduğunu hep beraber izledik. Veliler, öğretmenler temizlemeye çalıştı; okul aile birlikleri kendi aralarında temizletmeye çalıştı, en sonunda belediyelere mevzu kaldı. Onlar da 'memnuniyetle biz bunu yaparız' dediler. Başta CHP'li belediyeler olmak üzere bütün belediyeler bu konuda engellenmeye başlamış ve Sayın Bakan çıkıp televizyonlardan diyor ki, 'Para toplamayın, bağış da almayın', belediyeler de yapmasın bu işi ama bize önerisi ne Sayın Bakanın. Öğrenci başına 1000 TL göndermiş olsaydı bütçenin 1.48 ile bu problemlerin hepsini çözmüş oluyorduk."

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Saadet Partisi'nin grup önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.