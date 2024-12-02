Tepebaşı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Tepebaşı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Tepebaşı\'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Tepebaşı Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte engelli bireylerle bir araya geldi. Belediye Başkanı Ahmet Ataç, engelli vatandaşların önemine vurgu yaparak toplumsal çıkarlara dikkat çekti.

02.12.2024 14:43  Güncelleme: 14:45
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte engelli bireyler bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Engelli vatandaşlarımız bizim baş tacımız. Hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Yan yana yürüyeceğiz, el ele olacağız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği yoğun katılım ile gerçekleşti. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Emel Kapanoğlu, Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM) Başkan Yardımcısı Erdal Kutluay, Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Güner, Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, engelli bireyler ve aileleri ile katıldı.

"Engelli vatandaşlarımız bizim baş tacımız"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, "Eskişehir engelli dostu, kadın dostu ve çocuk dostu bir şehir. Engelli vatandaşlarımız bizim baş tacımız. Sadece 1 günde değil 365 günde neler yapıldığı çok önemli. Bizler birtakım projelerle sizlerin yanınızda olmaya çalışıyoruz. Beni engelli vatandaşımız, yoksul vatandaşımız, yatağa aç giren çocuklarımız ilgilendiriyor. Siyaseti başkaları yapsın. Sizleri burada görmek beni o kadar mutlu ediyor ki. Sizlerden farklı enerji alıyorum ve bu enerji bana 365 gün yetiyor. Hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Yan yana yürüyeceğiz, el ele olacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye örnek"

Çakırözer, "Yılın sadece 1 günü değil, her özel gününde sizlerin yanında olan sevgili Ahmet Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Engelli yurttaşlarımızın çok sorunu var. Bu sorunları mecliste dile getirip mecliste sizlerin sesi, sizlerin kulağı olmaya devam edeceğiz. Yapılması gereken şu: Sorumluluk sahibi olan herkesin öncelikle engelli yurttaşlarımızın istihdam başta olmak üzere toplumla kaynaşması için elinden geleni yapması lazım. Bu konuda Tepebaşı Belediye'miz, Büyükşehir Belediye'miz ve diğer belediyeler Türkiye'ye örnektir" diye konuştu.

Başkan Ataç'a teşekkür

Kapanoğlu, "Bugün yaşadığımız olumsuz ve sıkıntılı günlerde hep birlikte el ele vererek neler başardığımızı görüyoruz. Biraz da olsa yüreğimize su serpiyor. Neden? Çünkü bizim arkamızda Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve bürokratlarımız var. Bizler artık şunu istiyoruz. Biz kimseden farklı değiliz. Siz, biz diye bir mesele yok. Ülkemizdeki meseleler hepimizin meselesi. Yoksulluk, eğitim, insanı ortak kılan bütün sorunlar hepimizin sorunu. Bu organizasyon için başta Başkanımız Ahmet Ataç olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kutluay, düzenlenen organizasyondan dolayı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti. Güner, "Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye Görme Engelliler Spor Kulübü konusunda da bizlere desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Güner konuşmasının ardından 1'inci lige yükselen Kadın Goalball takımının kupasını Başkan Ataç ile birlikte havaya kaldırdı.

Eşen, "Yılın sadece 1 günü değil 365 gün Ahmet Başkanımız yanımızda. Yaptığı projeler çok önemlidir ve ülkeye örnek projelerdir. Ben Başkanımıza hayata geçirdiği projeler için ve bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika

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