THTM'den NATO'ya Karşı Yürüyüş - Son Dakika
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THTM'den NATO'ya Karşı Yürüyüş

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THTM, İstanbul'dan Adana İncirlik Üssü'ne yürüyüş düzenliyor, 3 Kasım'da miting yapılacak.

14.09.2024 17:05
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(ANKARA) - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) NATO'ya karşı mücadele amacıyla yarın İstanbul'dan Adana İncirlik Üssü'ne yürüyüş başlatıyor. THTM, 3 Kasım'da İstanbul'un Kartal ilçesinde bir de miting düzenleyecek.

THTM, Ankara'da gazeteci ve yazarlarla bir araya geldi. THTM'nin, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği buluşmada THTM Yürütme Kurulu üyeleri Erhan Nalçacı ve Burçak Özoğlu söz aldı. NATO'ya karşı mücadeleyi yükselteceklerini belirten Burçak Özoğlu, "15 Eylül Pazar günü saat 15.00'te kitlesel bir şekilde İstanbul'dan yola çıkıyoruz. Gebze, İzmit, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Konya ve Mersin'in ardından Adana İncirlik Üssü'nde sona erecek yürüyüşümüz boyunca birçok buluşma ve etkinlik yapılacak" dedi.

"NATO'ya karşı çıkmadan İsrail'e karşı çıkamazsınız"

NATO ile hesaplaşmadan, NATO'dan çıkmadan egemen bir ülke olunamayacağını söyleyen THTM Yürütme Kurulu üyesi Erhan Nalçacı, şunları kaydetti:

"NATO'ya karşı çıkmadan İsrail'e karşı çıkılamaz. NATO'nun Türkiye'deki faaliyetleri ile hesaplaşmadan temize çıkamazsınız. Dolayısıyla THTM'nin gerçekleştireceği bu yürüyüş ile birlikte hem NATO'ya hem de emperyalist işgale karşı mücadeleyi yükselteceğiz. Elbette bu mücadele Denizlerin, Amerikan askerlerini Dolmabahçe'de denize döktükleri mücadelenin devamıdır. Elbette bu ülkede NATO'ya ve Amerika'ya karşı mücadelenin kökleri derindedir. Bizler de THTM olarak Türkiye'nin bağımsızlığından yana, aydınlığından yana herkesi bu mücadelenin parçası olmaya davet ediyoruz."

Yapılan çalışmaların bir takvimden ibaret olmadığını ifade eden Erhan Nalçacı, "NATO'ya ve emperyalizme karşı gerçekleştireceğimiz bu yürüyüş bir takvimden ibaret değil. Öfkeliyiz. Bu öfkenin halkta da karşılığının olduğunun farkındayız. İstanbul Kartal'da başlayıp Adana İncirlik'te sona erecek yürüyüşümüz aynı zamanda 3 Kasım'da İstanbul Kartal'da gerçekleştireceğimiz kitlesel bir mitingle sona erecek ama mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

THTM'nin Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği buluşmada, aynı zamanda Mamak'ta yer alan NATO Yolu Caddesi'nin adının "Bağımsızlık Yolu" Caddesi olarak değiştirilmesi için bir mücadele başlatılacağı duyuruldu.

Kaynak: ANKA

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