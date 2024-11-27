TİP Milletvekili Sera Kadıgil: Aile Bakanlığı'nın Bütçesi Yetersiz - Son Dakika
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TİP Milletvekili Sera Kadıgil: Aile Bakanlığı'nın Bütçesi Yetersiz

TİP Milletvekili Sera Kadıgil: Aile Bakanlığı\'nın Bütçesi Yetersiz

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesini eleştirerek, kreş ve sosyal hizmetlerin yetersizliğine dikkat çekti.

27.11.2024 18:50  Güncelleme: 18:52
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(TBMM) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, "Geçen sene burada yaptığınız sunumda 'mahalle tipi kreş modelimizle ilgili çalışma başlattık' dediniz. Bu sene baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Aile Bakanlığı bu sene içerisinde yapa yapa 40 tane kreş yapmış. Siz bu şekilde mahalle tipi kreş açmaya kalksanız 32 bin tane mahalle var bu ülkede, 750 yıl sürer her mahalleye kreş açmanız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakıyorum beş yılda 105 kreş yapmışlar, yılda 25 kreş. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Aile Bakanlığı, İBB'nin iki katı kadar mı kreş açabiliyor? Bu mu sizin çocuklara verdiğini önem" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmeleri devam ediyor. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, komisyonda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Çok ağır şeyler konuşuyoruz ve iktidar olarak çok berbat bir durumdayız ama siz Bakanlık olarak yurttaşın açlığına, sefaletine bir parça merhem olsun diye kurulan bir Bakanlıksınız, sizin bütçeniz de berbat bir durumda. Aldığınız pay sadece son iki senede yüzde 2'ye yakın erimiş durumda. Yani halk hızla yoksullaştırılırken, yoksullaştırılan halka yardım etmesi gereken Bakanlığın bütçesinden de çalan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bakanlığınızın bütçesinde en yüksek pay yoksullukla mücadeleye ayrılmış durumda. Ülkemiz adına utanç verici bir rakam bu. Sizin koruduğunuz aile kimlerden oluşuyor cidden merak ediyorum. Yoksullukla mücadeleye 220 milyar ayırmışsınız. Aynı saray rejimi garanti ödemelerine 204 milyar TL ayırmış. Yani müteahhitlere para akıtmasak siz övündüğünüz o yardımların iki katını yapabilirsiniz. Mensubu olduğunuz hükümet bunu tercih etmiyor.

"Bu şartlarda yaşayan sadece o beş çocuk değil"

Son üç ayda İzmir Selçuk'ta 5 çocuk öldü. Ben çok utandım, eminim siz de utandınız. Ama özellikle size çok kızdım. 18 kez ziyarete gitmiş olmanız nedeniyle ekstra sinirlendim. Memurlarınız 18 kez gitti, o barakanın içinde 5 tane yavru babasız bir şekilde yaşadığı şartları gördü. 'Aile vermedi' diyerek almadınız bu çocukları. Alabilirdiniz, çocuk mahkemesine başvurabilirdiniz. Almadınız çünkü yer yok. Bu şartlarda yaşayan sadece o 5 çocuk değil. Onbinlerce hane var bu şekilde yaşayan. Bu çocuklar neden kapısının kolu çıkartılmış bir yerdeydi? Milli Eğitim Bakanı olacak kişi çıkmış açıklama üstüne açıklama yapıyor. Kreşler sizin sorumluluğunuz, tek bir cümlenizi duyamadım. Geçen sene burada yaptığınız sunumda 'mahalle tipi kreş modelimizle ilgili çalışma başlattık' dediniz. Bu sene baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Aile Bakanlığı bu sene içerisinde yapa yapa 40 tane kreş yapmış. Siz bu şekilde mahalle tipi kreş açmaya kalksanız 32 bin tane mahalle var bu ülkede, 750 yıl sürer her mahalleye kreş açmanız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakıyorum 5 yılda 105 kreş yapmışlar, yılda 25 kreş. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin Aile Bakanlığı, İBB'nin iki katı kadar mı kreş açabiliyor. Bu mu sizin çocuklara verdiğiniz önem?

"Sığınma evi 100 binin üzerinde nüfus olan her beldiyede zorunlu, neden açtırmıyorsunuz?"

AKP'li vekiller 'Belediyeler neden sığınma evi açmıyor' dedi. Ben de sorayım; siz iktidarsınız sığınma evi 100 binin üzerinde nüfus olan her belediyede zorunludur, neden açtırmıyorsunuz? 150 çalışandan fazla olan işyerleri kreş açmak zorunda. Neden açtırmıyorsunuz? Siz bu kanunu neden uygulamıyorsunuz?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TİP Milletvekili Sera Kadıgil: Aile Bakanlığı'nın Bütçesi Yetersiz - Son Dakika

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