Topkapı Sarayı Harem Bölümü Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Topkapı Sarayı Harem Bölümü Yenilendi

Topkapı Sarayı Harem Bölümü Yenilendi
08.05.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Topkapı Sarayı Harem, 6 yıllık restorasyon sonrası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

TOPKAPI Sarayı'nın Harem bölümünde bulunan 'Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı' geçirdiği kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, yapılan çalışmalar ve sergilenen koleksiyonlarla ilgili açıklamada bulunarak, "Bir mimari sistematik olduğu için restorasyon çalışmaları son derece özenli yürütüldü. 700'den fazla parça taşınabilir koleksiyonu da sergiliyoruz. Buradaki harem hayatının önemli kesitini ziyaretçiye aktarabiliyor olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Topkapı Sarayı Harem Bölümü'nde bulunan 'Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı', Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon ve tefriş çalışmalarının ardından bugün ziyaretçilerin kullanımına açıldı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölümde, 'Haremde yaşayanlar' ve 'Hareme hizmet edenler' başlıkları altında düzenlenen alanlar gezilebildi. Osmanlı saray yaşamının bugüne kadar fazla bilinmeyen yönlerinin sergilendiği bölümde ziyaretçiler, tarihi mekanları inceleyip fotoğraf çekerken eserler ve objeler hakkında bilgi aldı.

'6 YIL SÜREN BİR RESTORASYON ÇALIŞMASININ ARDINDAN ZİYARETÇİYLE BULUŞACAK'

Restorasyon çalışması hakkında bilgi veren Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Burası Topkapı Sarayı'nın, hareminin kalbi olan bir bölüm. Hem tarihi fonksiyon açısından, hem mimari ve taşınabilir koleksiyonlar açısından çok özel bir mekan. Bu nedenle burada yürüttüğümüz restorasyon çalışmaları oldukça uzun bir süreci kapsadı. Yaklaşık 6 yıl süren bir restorasyon çalışmasının ardından da bugün artık ziyaretçiyle buluşacak hale geldi" dedi.

'RESTORASYON ÇALIŞMALARI SON DERECE ÖZENLİ YÜRÜTÜLDÜ'

Yıldız, "Yaklaşık 350 yıllık bir yapı grubunun içerisindeyiz. Burası tam anlamıyla kendi içerisinde bir külliye. Haremin kalbi, Valide Sultan ve Kadın Efendiler dairelerinin, Padişah dairelerinin tam ortasında bulunuyor. Bu dairelere hizmet eden cariyelerin bulunmuş olduğu, onların yaşam alanı, okulu ve iş alanı olan bir müessese. Mimari olarak da bu fonksiyonlara uygun yapılandırılmış birbirinden farklı mekanlar var. İçinde bulunduğumuz bu koğuşların yanı sıra, aynı zamanda çamaşırhanesi, mutfağı, hamamları, tuvaletleri gibi bütün bir ihtiyacı karşılayacak mekanlarla dolu. Bu yönüyle tabii çok önemli ancak her fonksiyona göre de ayrı bir mimari sistematik olduğu için restorasyon çalışmaları son derece özenli yürütüldü" diye konuştu.

'BURADAKİ YAŞANMIŞLIĞI BİZE ANLATMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ'

Sergilenen koleksiyonların önemine vurgu yapan Yıldız, "Burada sadece mimari mekanları değil, aynı zamanda taşınabilir eserlerimizi de sergiliyoruz, koleksiyonlarımızı sergiliyoruz. Bu çok önemli çünkü Topkapı Sarayı gibi mekanlarda bu anlamda ciddi bir birikime sahibiz ve geçmiş yıllarda bunlar depolarda bulunuyordu. Arkadaşlarımız buraya kayıtlı olan eserlerden özellikle buradaki yaşamı yansıtacak olanlarını ciddi bir konservasyon çalışmasıyla ortaya çıkardılar. Biz görmüş olduğunuz mekanlarda 700'den fazla parça taşınabilir koleksiyonu da sergiliyoruz. Bu da Topkapı Sarayı açısından çok önemli bir yenilik ve bu yönüyle ziyaretçilerle buluşturarak buradaki harem hayatının bu önemli kesitini ziyaretçiye aktarabiliyor olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki yaşanmışlığı bize anlatması açısından çok önemli. Yan tarafımızda bulan Kadın Efendi Dairelerinde, Kadın Efendilerin kullanmış olduğu şahsi koleksiyonlarında yer alan bir takım günlük eserler bulunuyor. Bunların içinde parfüm şişeleri, gül abdanlar, aynalar gibi bazı kitaplar var, vakfiyeler var. Cariyeler tarafında ise bu özellikle musiki aletleri koleksiyonunun zengin olması. Burada cariyelere verilen eğitimi ki bunların dil, müzik, geleneksel sanatlar ve el becerileri konusunda çok ciddi eğitimlerden geçtiğini zaten biliyoruz. Dolayısıyla bu kısmı müdellel hale getiren eserleri de burada ziyaretçiyle buluşturmuş oluyoruz" dedi.

'TARİHİMİZİ, KÜLTÜRÜMÜZÜ VE GEÇMİŞİMİZİ ÖĞRENMEK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR FIRSAT OLDU'

İstanbul'a bilimsel toplantı için geldiklerini söyleyen matematik öğretmeni Zeynep Memiş, "Tarihe çok ilgim var. Buranın açılması için emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bizi, bu görkemli eserlerle buluşturduğu için, tarihimizle buluşturduğu için teşekkür ederim. Tarihimizi, kültürümüzü ve geçmişimizi öğrenmek için çok güzel bir fırsat oldu emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

'İÇERİSİ GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL, MERAK EDİYORDUM'

Ziyaret ettikleri bölümü çok güzel bulduğunu ifade eden Ecrin Su Sevinç, "Cariyeler koğuşu yeni açılmış. Buraya geldiğimizde öğrendik. Çok güzel bir tesadüf oldu. İçerisi gerçekten çok güzel, merak ediyordum. Çok görkemli gözüküyor ama zordur. O dönemde yaşamak ve haremde cariye olmak istemezdim" diye konuştu.

750 TARİHİ OBJEYLE DÖNEM CANLANDIRILDI

2020 yılında başlayan restorasyon kapsamında ahşap ve taş yapı elemanları yenilenirken, 'Kalemişi' süslemeler aslına uygun şekilde restore edildi. Alan, Milli Saraylar uzmanlarının araştırmaları doğrultusunda 750 tarihi obje, dokuma ve dönemi yansıtan eşyalarla yeniden düzenlendi.

CARİYELERİN EĞİTİM VE GÜNLÜK YAŞAMI ANLATILIYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte cariyelerin yaşadığı alanlar; koğuşlar, mutfak, hamam, çamaşırhane, kahve ocağı ve yardımcı birimleriyle birlikte ilk kez bütüncül bir anlatımla ziyaretçilere açıldı. Cariyelerin dil ve din eğitiminin yanı sıra el sanatları ve saray adabı konusunda yetiştirildiği belirtilirken, saray içindeki hiyerarşik yapıya da dikkat çekildi.

MİMARİDE MAHREMİYET VE GÖZETİM DÜZENİ

Cariyeler Taşlığı çevresindeki küçük odalar, dar revaklar ve ortak kullanım alanlarının hem mahremiyeti koruyan hem de kontrolü sağlayan bir mimari düzen oluşturduğu aktarıldı. Çiniler ve revzenlerdeki süslemelerin ise saraydaki statü farklarını yansıttığı ifade edildi.

SALI HARİÇ HER GÜN ZİYARET EDİLECEK

Yeni açılan bölümlerin, salı günleri dışında her gün 09.00-17.30 saatleri arasında mevcut ziyaret düzeni kapsamında ek ücret alınmadan gezilebileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Topkapı Sarayı Harem Bölümü Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis’te kabul edildi Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi
Shakira’dan 12 yıl sonra bir müjde daha İşte Dünya Kupası’nın resmi şarkısı Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı
Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti’ye geçiyor Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor
Hakan Safi ve Sadettin Saran arasında sürpriz görüşme Hakan Safi ve Sadettin Saran arasında sürpriz görüşme
Alex de Souza, Fenerbahçe’deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti Alex de Souza, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Tchouameni, sanki takım arkadaşına yumruk atıp hastanelik etmemiş gibi kameralara poz verdi Tchouameni, sanki takım arkadaşına yumruk atıp hastanelik etmemiş gibi kameralara poz verdi
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş’ın iadesini bekliyoruz Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz
Bodrum FK’den Süper Lig yolunda kritik bir zafer Bodrum FK'den Süper Lig yolunda kritik bir zafer
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi Süper Lig’e son 2 maç Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi! Süper Lig'e son 2 maç
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması
Real Madrid, Valverde ve Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlattı Real Madrid, Valverde ve Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlattı
Fenerbahçe’ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti
Hantavirüs grip gibi başlıyor İşte en ayırt edici belirtisi Hantavirüs grip gibi başlıyor! İşte en ayırt edici belirtisi
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı

17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
17:09
Aykut Kocaman’a kötü haber Korktuğu başına geldi
Aykut Kocaman'a kötü haber! Korktuğu başına geldi
16:43
İran: ABD’nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
15:48
Mbaye Diagne’den “Çawreşamın“ şov Kendinden geçti
Mbaye Diagne’den "Çawreşamın" şov! Kendinden geçti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
15:32
Kerem Fener’e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:14
Real Madrid’de neler oluyor Son görüntü ortalığı karıştırdı
Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:57
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
14:43
Aziz Yıldırım’ın “9“ planı Ne gerekiyorsa yapacak
Aziz Yıldırım'ın "9" planı! Ne gerekiyorsa yapacak
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
11:30
Hantavirüs grip gibi başlıyor İşte en ayırt edici belirtisi
Hantavirüs grip gibi başlıyor! İşte en ayırt edici belirtisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 17:25:56. #7.12#
SON DAKİKA: Topkapı Sarayı Harem Bölümü Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.