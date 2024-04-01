TRABZON SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.257
|Toplam Seçmen
|:
|619.603
|Açılan Sandık
|:
|2.233
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,94
|Kullanılan Oy
|:
|477.910
|Geçerli Oy
|:
|450.979
|Katılım Oranı
|:
|% 78,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET METİN GENÇ
|% 51,46
|232.053
|CHP
|HASAN SÜHA SARAL
|% 28,35
|127.870
|YENİDEN REFAH
|LOKMAN ÖZTÜRK
|% 9,13
|41.176
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET ERKAN
|% 4,24
|19.118
|SAADET
|RECEP YAKUPHAN
|% 2,38
|10.716
|ZAFER PARTİSİ
|FERHAT TÜYSÜZ
|% 1,61
|7.256
|BTP
|ÖMER TURAN
|% 0,97
|4.389
|DEVA PARTİSİ
|SELÇUK KESKİN
|% 0,25
|1.148
|DİĞER
|% 0,19
|842
|AB PARTİ
|RECEP KADI
|% 0,17
|778
|DSP
|UĞUR ERDEN
|% 0,16
|729
|DEM PARTİ
|BEDRİYE ZIRIĞ
|% 0,16
|721
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM TOPUZ
|% 0,14
|634
|HÜDA PAR
|RIDVAN YILDIRIM
|% 0,13
|595
|TİP
|SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
|% 0,12
|539
|VATAN PARTİSİ
|HÜSEYİN CELAL DİHKAN
|% 0,12
|528
|MİLLET
|YUSUF AYDIN
|% 0,09
|406
|TKP
|AHMET BİRİNCİ
|% 0,09
|391
|HAK-PAR
|MEHMET ALİ SÖNMEZ
|% 0,08
|353
|HKP
|HACER EFE
|% 0,06
|293
|BAĞIMSIZ
|SADULLAH YILMAZ
|% 0,06
|275
|TKH
|BAYRAM İPEKÇİ
|% 0,04
|169
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,73
|Katılım Oranı
|:
|% 79,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN NURİ EKİM
|% 41,72
|29.832
|CHP
|OSMAN KALYONCU
|% 28,79
|20.582
|YENİDEN REFAH
|RESUL ALTIN
|% 12,32
|8.807
|İYİ PARTİ
|EROL GEDİKLİ
|% 9,01
|6.440
|BTP
|SAMET AYVAZ
|% 2,92
|2.089
|SAADET
|ÖMER FARUK BAYRAM
|% 1,54
|1.099
|ZAFER PARTİSİ
|İHSAN KARLIDAĞ
|% 1,36
|970
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN SERBEST
|% 1,2
|862
|DİĞER
|% 0,48
|345
|DP
|AYHAN CİVELEK
|% 0,32
|228
|DEM PARTİ
|HASAN GEZİCİ
|% 0,14
|104
|MİLLET
|FATİH ÖKSÜZ
|% 0,1
|71
|HKP
|MUSA ARSLAN
|% 0,1
|69
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ
|% 42,09
|10.930
|YENİDEN REFAH
|AHMET KÜÇÜK
|% 22,4
|5.817
|SAADET
|ŞAKİR ŞAHİNTAŞ
|% 16,06
|4.171
|BAĞIMSIZ
|YUSUF DURMUŞ
|% 7,13
|1.852
|CHP
|OSMAN DİLBER
|% 5,73
|1.487
|BÜYÜK BİRLİK
|ADEM AYDIN
|% 2,89
|751
|BTP
|MESUT DEMİRTÜRKOĞLU
|% 1,5
|388
|ZAFER PARTİSİ
|YİĞİTHAN ÇİFT
|% 0,79
|205
|BAĞIMSIZ
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|% 0,58
|151
|DEVA PARTİSİ
|LOKMAN UZUN
|% 0,53
|137
|DEM PARTİ
|MELTEM ASLAN
|% 0,23
|60
|MİLLET
|KÖKSAL ÇAPKUNOĞLU
|% 0,07
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,94
|Katılım Oranı
|:
|% 82,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HAMZA BİLGİN
|% 51,46
|10.041
|AK PARTİ
|İBRAHİM KÜÇÜK
|% 41,81
|8.157
|CHP
|HASAN SUNGUR
|% 2,88
|562
|SAADET
|ALİ TOPAL
|% 1,88
|367
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE ÖRNEK
|% 0,89
|173
|BÜYÜK BİRLİK
|MURAT YILMAZ
|% 0,41
|80
|VATAN PARTİSİ
|MURAT KALMUK
|% 0,25
|49
|DP
|YAKUP ÇAKICI
|% 0,16
|32
|DEVA PARTİSİ
|YAVUZ SELİM PEKER
|% 0,14
|27
|BTP
|FERDİ ŞAHİNTÜRK
|% 0,12
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BURHAN CAHİT ERDEM
|% 34,16
|4.901
|MHP
|BARIŞ ÖZTÜRK
|% 32,42
|4.651
|BTP
|SABRİ TERZİ
|% 14,46
|2.074
|İYİ PARTİ
|EMRULLAH FUAT GÖZAÇAN
|% 7,64
|1.096
|DP
|RAMİS UZUN
|% 5,71
|819
|YENİDEN REFAH
|SEDAT CUMUR
|% 2,09
|300
|ZAFER PARTİSİ
|KADİR ULUDÜZ
|% 1,23
|177
|SAADET
|AHMET AYDIN
|% 0,98
|141
|DEVA PARTİSİ
|ALİ ÖZTÜRK
|% 0,77
|111
|MİLLET
|ESMA ERSEN
|% 0,51
|73
|DİĞER
|% 0,03
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KELEŞ
|% 33,55
|3.451
|CHP
|HAYDAR ÇOBAN
|% 33,37
|3.433
|BAĞIMSIZ
|ZEKERİYA KARAÇENGEL
|% 19,93
|2.050
|YENİDEN REFAH
|GÖKHAN ŞAHİN
|% 5,11
|526
|İYİ PARTİ
|HAMZA USTABAŞI
|% 4,51
|464
|BTP
|MUSTAFA KUL
|% 1,87
|192
|SAADET
|ABDULLAH KUL
|% 1,66
|171
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,61
|Katılım Oranı
|:
|% 79,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANEFİ TOK
|% 44,45
|3.975
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET SAVAŞ DÜNDAR
|% 21,46
|1.919
|CHP
|NAİM ÇİMEN
|% 9,23
|825
|YENİDEN REFAH
|HASAN FEHMİ GENÇCAN
|% 7,22
|646
|SAADET
|MEHMET NURİ KADIOĞLU
|% 5,57
|498
|İYİ PARTİ
|HASAN ÖZER
|% 5,48
|490
|BAĞIMSIZ
|VEYSEL BARIŞ KAROĞLU
|% 4,35
|389
|BTP
|ABDULLAH ALTUNBAŞ
|% 1,32
|118
|ZAFER PARTİSİ
|BUĞRA İKİNCİ
|% 0,85
|76
|DİĞER
|% 0,07
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET AŞIK
|% 41,69
|1.058
|BÜYÜK BİRLİK
|MURAT ARDUÇ
|% 18,6
|472
|SAADET
|ZEKİ AVNİ USTA
|% 14,5
|368
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ERDİL
|% 13,83
|351
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA CANSIZ
|% 7,64
|194
|BTP
|HAYDAR GENÇCAN
|% 2,6
|66
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ GÖKTAN MUTLU
|% 1,14
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SELİM ÇELENK
|% 54,52
|4.967
|CHP
|ABİDİN ÇELİK
|% 37
|3.371
|YENİDEN REFAH
|TURGAY BAKAL
|% 4,14
|377
|SAADET
|FEVZİ SERDAR
|% 2,34
|213
|ZAFER PARTİSİ
|BAYHAN AYDİN
|% 1,04
|95
|BÜYÜK BİRLİK
|HAYRULLAH BAYKUŞ
|% 0,57
|52
|BTP
|SALİH YILDIZ
|% 0,39
|36
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET NUHOĞLU
|% 72,37
|4.180
|YENİDEN REFAH
|HAMİ HACIOSMANOĞLU
|% 18,7
|1.080
|SAADET
|BEHRAM YILDIZ
|% 3,56
|206
|İYİ PARTİ
|ZAFER YAZICI
|% 2,04
|118
|BAĞIMSIZ
|CEVAT SARMUSAK
|% 1,56
|90
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH SARIYILMAZ
|% 1,11
|64
|BTP
|MEHMET AKIL
|% 0,66
|38
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ AYDIN
|% 55,51
|1.777
|BÜYÜK BİRLİK
|SEBAHATTİN İMAMOĞLU
|% 20,24
|648
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA KURT
|% 14,81
|474
|CHP
|POLAT KUMBASAR
|% 3,91
|125
|İYİ PARTİ
|FATİH SANCAK
|% 3,03
|97
|SAADET
|SELİM ÜÇÜNCÜ
|% 1,37
|44
|DP
|MEHMET AVCI
|% 0,5
|16
|BTP
|ABDURRAHMAN SAKA
|% 0,41
|13
|DEVA PARTİSİ
|AHMET ASLAN
|% 0,22
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KORAY KOÇHAN
|% 41,95
|7.645
|CHP
|MUSA TURAN
|% 36,92
|6.729
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ÖZTÜRK
|% 16
|2.916
|İYİ PARTİ
|TURAN KONAK
|% 2,04
|371
|SAADET
|HİKMET AYDIN
|% 1,41
|258
|BTP
|AHMET BEKTAŞ
|% 0,86
|156
|BÜYÜK BİRLİK
|TANER GÜR
|% 0,82
|150
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,14
|Katılım Oranı
|:
|% 75,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SALİM SALİH SARIALİOĞLU
|% 47,69
|11.471
|YENİDEN REFAH
|GÜNGÖR SARAL
|% 23,15
|5.568
|SAADET
|MUSTAFA SARAL
|% 22,85
|5.497
|CHP
|HALİL SARAL
|% 3,66
|880
|İYİ PARTİ
|EMİNE BODUR
|% 1,77
|426
|BTP
|AVNİ KALEMCİ
|% 0,3
|71
|MİLLİ YOL
|NUMAN HARPUTOĞLU
|% 0,21
|51
|DEM PARTİ
|ÇETİN ARYİNDOĞAN
|% 0,13
|32
|DİĞER
|% 0,12
|30
|MİLLET
|MUSTAFA ŞİMŞEK
|% 0,12
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,06
|Katılım Oranı
|:
|% 74,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET KAYA
|% 49,48
|80.231
|AK PARTİ
|ERGİN AYDIN
|% 38,5
|62.432
|YENİDEN REFAH
|HALİL İBRAHİM KILIÇASLAN
|% 5,72
|9.273
|İYİ PARTİ
|VEYSEL KURTOĞLU
|% 1,78
|2.885
|SAADET
|ÜMİT ÇEBİ
|% 1,66
|2.686
|ZAFER PARTİSİ
|SİNEM DEMİRGÖZ
|% 1,43
|2.318
|BTP
|AHMET REMZİ KASIM
|% 0,61
|989
|DEVA PARTİSİ
|SERKAN IŞIKLI
|% 0,33
|536
|MİLLET
|HALİL AYDIN
|% 0,12
|200
|DSP
|MEHMET KÖSE
|% 0,12
|197
|HKP
|SELMA GÜMÜŞ
|% 0,1
|164
|VATAN PARTİSİ
|AHMET YAVUZ
|% 0,08
|130
|DİĞER
|% 0,07
|114
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AZİZOĞLU
|% 43,81
|6.509
|YENİDEN REFAH
|ORHAN KAHVECİ
|% 27,18
|4.038
|SAADET
|RECEP KALYONCU
|% 12,08
|1.794
|CHP
|İSMAİL AKSOY
|% 10,78
|1.601
|İYİ PARTİ
|SELAMİ ATEŞ
|% 3,57
|530
|DEVA PARTİSİ
|MEHMETALİ DUMAN
|% 0,93
|138
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKDENİZ TEMEL YILMAZ
|% 0,72
|107
|BÜYÜK BİRLİK
|MUHAMMET TOPRAK
|% 0,45
|67
|BTP
|ZEKİ UZUN
|% 0,23
|35
|VATAN PARTİSİ
|YILMAZ SANCAK
|% 0,21
|31
|MİLLET
|AHMET SELÇUK ERSEN
|% 0,04
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|REFİK KURUKIZ
|% 30,16
|2.619
|İYİ PARTİ
|FARUK BELDÜZ
|% 29,52
|2.564
|YENİDEN REFAH
|FATİH YILMAZ
|% 24,68
|2.143
|BÜYÜK BİRLİK
|NECATİ SELVİTOP
|% 5,54
|481
|DP
|METİN GÜNAY
|% 4,43
|385
|CHP
|MUSTAFA BAYRAM
|% 3,35
|291
|SAADET
|AHMET KIRAN
|% 1,69
|147
|ZAFER PARTİSİ
|BUMİN KAAN SOYLU
|% 0,63
|55
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN BEŞEL
|% 43,33
|3.967
|BAĞIMSIZ
|VEYSEL KURT
|% 37,06
|3.393
|CHP
|ALİ TOKGÖZ
|% 11,69
|1.070
|DİĞER
|% 3,18
|291
|BTP
|YILDIRAY YILDIRIM
|% 2,23
|204
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET BAHADIR
|% 1,6
|147
|ZAFER PARTİSİ
|ABDUL SAMET TÜYSÜZ
|% 0,5
|46
|BÜYÜK BİRLİK
|YAŞAR GÜNNAR
|% 0,41
|38
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|FUAT KOÇAL
|% 38,21
|6.484
|AK PARTİ
|MUHAMMET BALTA
|% 34,39
|5.836
|BAĞIMSIZ
|AHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU
|% 19,2
|3.258
|YENİDEN REFAH
|ERDAL SAYİN
|% 4,25
|722
|BTP
|ABDULLAH ÖZDEMİR
|% 1,85
|314
|ZAFER PARTİSİ
|AYHAN KAYHAN
|% 0,98
|167
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER HALİSÇELİK
|% 0,74
|125
|BAĞIMSIZ
|HAMİDE KUTOĞLU
|% 0,38
|65
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,17
|Katılım Oranı
|:
|% 80,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BIYIK
|% 48,08
|12.531
|AK PARTİ
|ABDULKADİR ÖZDEMİR
|% 30,96
|8.070
|DP
|İBRAHİM SAĞIROĞLU
|% 18,18
|4.738
|SAADET
|AHMET SALİH KALAYCI
|% 1,16
|303
|BTP
|ÜMİT DURSUN
|% 0,68
|177
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ÜÇÜNCÜ
|% 0,41
|106
|BAĞIMSIZ
|GÖKHAN SEZGİN
|% 0,39
|102
|HKP
|İBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK
|% 0,14
|36
Son Dakika › Güncel › TRABZON SON - Son Dakika
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Yeniden Refah adayı Mehmet Kasım Gülpınar, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Gülpınar, Şanlıurfa'nın yeni büyükşehir belediye başkanı olarak göreve başlayacak.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Cevdet Konak 6 bin 761, CHP adayı Ali Mustafa Çelik 5 bin 604 oy aldı. Konak, Tunceli'nin Hozat ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapmış ve evli 3 çocuk babasıdır.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ahmet Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 305 bin 151 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Aydın Ağan Ayaydın ise 182 bin 652 oy aldı. Ahmet Aras, 1970 doğumlu olup, askeri kariyerinin ardından turizm sektörüne girmiş ve 2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre 30 bin 33 oy alarak birinci oldu. Bağımsız aday Yüksel Çakır ise 21 bin 605 oy aldı. Bekir Aksun, Erzincan doğumlu olup eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenlik ve ticaret alanlarında faaliyet göstermiştir. MHP İl Başkanlığı ve çeşitli görevlerde bulunan Aksun, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kırklareli Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Derya Bulut, kesin olmayan sonuçlara göre 21 bin 270 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 785 oyda kaldı. Derya Bulut, Kırklareli doğumlu olup, eğitimini Kırklareli ve Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. Daha önce MHP milletvekili adayı olan Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
Sizin düşünceleriniz neler ?