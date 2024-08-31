Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Ralli Raid yarışı başladı - Son Dakika
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Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Ralli Raid yarışı başladı

Türkiye\'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Ralli Raid yarışı başladı

Türkiye'nin en zorlu ve uzun rallisi olan 14. TransAnatolia Ralli Raid yarışı, Mersin'de başladı. Yerli ve yabancı 93 sporcu, 15 il sınırından geçen 2 bin 200 kilometrelik parkurda mücadele edecek. Yarış, 7 Eylül'de Van'da sona erecek.

31.08.2024 21:16
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Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Ralli Raid yarışına katılanlar, Mersin'den yola çıktı.

Türkiye'nin en zorlu ve uzun rallisi olarak anılan organizasyon startı nedeniyle düzenlenen tören, merkez Yenişehir ilçesinin sahil şeridindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen yarışta, yerli ve yabancı 93 sporcu yer aldı.

"Kazanan Türkiye'miz olacaktır"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, törendeki konuşmasında, uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Organizasyonun birçok faydalı sonucunun olduğunu belirten Pehlivan, "Spor, başlangıç noktası. Bununla birlikte geçtiği güzergahların tanıtımı, ekonomi ve turizme katkısı da beraberinde gelen ve bütün alanlara yansıyan boyutu. Burada başlayacak yarış, 15 ilin sınırlarından geçecek." dedi.

Pehlivan, sporcuları yeniden kentte ağırlamak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Elbette yarışmada dereceye girenler olacak ama kazanan bütün katılımcılar, onların yanında hareket eden misafirler, geçiş güzergahınki illerimiz ve Türkiye'miz olacaktır. Bu tür yarışların özellikle geçtiği güzergahların tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını biliyoruz. Sporla birlikte doğa ve macera da bir potada birleşmiş olacak."

TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen de etkinliğin aynı zamanda bir spor turizmi organizasyonu olduğunu, Türkiye'nin tarihini ve kültürel zenginliklerini tanıttıklarını vurguladı.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ise bu yıl "Destan devam ediyor" temasıyla düzenlenen etkinliğe katılanlara başarı diledi.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, Çelen ve Büyükpınar'ın ellerindeki Türk bayraklarıyla başlangıç işareti vermesinin ardından 14. TransAnatolia Ralli Raid yarışına katılanlar yola çıktı.

Van'da sona erecek

Motosiklet, 4x4 otomobil, quad, SSV ve kamyonlar için "rally" ve "raid" kategorilerinde gerçekleştirilen yarışta sporcular, 15 il sınırından geçen 2 bin 200 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Katılımcılar "rally"de zamana karşı yarışacak, "raid" kategorisinde ise navigasyon yeteneklerini sergileyecek.

Mersin'den yola çıkan katılımcılar, Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis'ten geçtikten sonra yarışı 7 Eylül'de Van'da tamamlayacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Ralli Raid yarışı başladı - Son Dakika
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