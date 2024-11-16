Karoline Leavitt, Beyaz Saray Sözcüsü olacak - Son Dakika
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Karoline Leavitt, Beyaz Saray Sözcüsü olacak

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının basın sözcüsü Karoline Leavitt'i Beyaz Saray Sözcüsü olarak görevlendireceğini söyledi.

16.11.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
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Kamala Harris'i geride bırakarak ABD'nin 47. başkanı olan Donald Trump, Leavitt'in seçim kampanyası sözcüsüyken "mükemmel iş başardığını" ifade ederek kendisini Beyaz Saray Sözcüsü olarak görevlendireceğini duyurdu. Leavitt'i "zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci" olarak niteleyen Trump, "Kürsüde başarılı olacağına ve Amerika'yı yeniden büyük yaparken mesajımızı Amerikan halkına iletmemize yardımcı olacağına inancım tam." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Trump'ın ilk başkanlığı döneminde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı olarak görev yapan Leavitt, sosyal medya platformu X'teki hesabından Trump'ın açıklamasını paylaşarak seçilmiş başkana teşekkür etti. Trump, başka bir açıklamasında da seçim kampanyasında iletişim direktörlüğü yapan Steven Cheung'u Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görevlendireceğini duyurdu.

Kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada da Trump, İçişleri Bakanlığına aday göstereceğini duyurduğu North Dakota Valisi Doug Burgum'un ayrıca yeni kurulacak "Ulusal Enerji Konseyinin" başkanlığını da yürüteceğini belirtti. Trump konseyin, enerji sektöründe "izinler, üretim, dağıtım, düzenleme ve nakliyatla ilgilenen tüm devlet daireleri ve kuruluşlarını" bünyesinde barındıracağını ve "ABD'nin enerji hakimiyetine giden yolu" denetleyeceğini kaydetti.

KABİNEDEKİ ROLLER VE ONAY SÜRECİ

ABD'de başkanın ülke yönetiminde birlikte çalıştığı kabinede başkan yardımcısı hariç ana rolü olan 15 isim bulunuyor, söz konusu isimler başkanın aday göstermesi ve Senato onayının ardından göreve başlıyor.

Bu pozisyonlar Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı şeklinde sıralanıyor.

Bu ana bakanlıklara ilaveten kabine düzeyinde görevi olan ikinci derece rolleri bulunan 10 pozisyon daha kabinede görev yapıyor ancak bu sayı, başkanın inisiyatifine göre değişebiliyor.

Bu kapsamda Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çevre Koruma Ajansı, Yönetim ve Bütçe Ofisi, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, ABD Ticaret Temsilcisi, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, Ekonomik Danışmanlar Konseyi, Küçük İşletmeler İdaresi ile Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi yöneticileri belirleniyor.

Özel Kalem Müdürlüğü hariç diğer pozisyonlara Trump tarafından aday gösterilecek isimlerin ABD Senatosundan onay alması gerekiyor.

Karoline Leavitt, Beyaz Saray Sözcüsü olacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karoline Leavitt, Beyaz Saray Sözcüsü olacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Trump işini temiz yapar 1 0 Yanıtla
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