Trump'ın Danışmanı: IŞİD ile Mücadele Öncelik - Son Dakika
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Trump'ın Danışmanı: IŞİD ile Mücadele Öncelik

Trump\'ın Danışmanı: IŞİD ile Mücadele Öncelik

Mike Waltz, ABD'nin Suriye'deki varlığının IŞİD'le mücadeleye odaklanması gerektiğini vurguladı.

23.12.2024 19:17
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(ANKARA) - ABD'nin seçilen Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının ikinci dönemi için ulusal güvenlik danışmanı olarak seçtiği Mike Waltz, "ABD'nin Suriye'deki varlığının odak noktasının IŞİD'le mücadele olduğunu" söyledi. Waltz, "Suriye'de herhangi bir şekilde Amerikan postalının dolaşmasına ihtiyacımız yok" dese de "Bir gözümüz bu konularda olmalı" ifadesiyle, IŞİD'e karşı mücadelenin yanı sıra İsrail'in güvenliğine vurgu yaptı.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak belirlediği Mike Waltz, "ABD'nin Suriye'deki menfaati, Başkan Trump'ın ilk başkanlık döneminde attığı adımlar sayesinde şu anda tutuklu bulunan onbinlerce IŞİD savaşçısı" dedi.

Waltz ABD'nin Suriye'deki varlığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kelimenin tam anlamıyla on binlerce savaşçı ve aileleri bizim desteğimizle Kürt dostlarımız tarafından korunan hapishane kamplarında tutuluyor ve onların tekrar serbest kalmasına izin veremeyiz. Bu bizim birinci menfaatimiz, ikinci menfaatimiz ise İsrail ve sınırları... Üçüncüsü ise Arap ortaklarımızla, göz önünde bulundurmamız gereken dinamikler.

IŞİD'in tüm Avrupa ve ABD'de saldırılar başlattığı zamanları hatırlayın. O dönemde Orta Doğu'da Teksas büyüklüğünde bir alanı kontrol ediyorlardı. Bu Bin Ladin'in, El Bağdadi'nin büyük rüyasıydı...

Yani Başkan Trump kesinlikle haklı, sürekli bizi Orta Doğu savaşlarına sürüklemeyin dedi. Suriye'de herhangi bir şekilde Amerikan postalının dolaşmasına ihtiyacımız yok ama bir gözümüz bu konularda olmalı: IŞİD, İsrail'in sınırları ve Körfez'deki müttefiklerimizle daha geniş dinamikler.

Bütün bunlar, İsrail ve liderliği Binyamin Netanyahu'nun Hizbullah'a karşı gerçekleştirdiği çağrı cihazı ve telsiz saldırıları nedeniyle ortaya çıktı. Bir gün bununla ilgili inanılmaz bir film yapılacak. Bence modern tarihin en cesur ve en etkili gizli operasyonlarından biri, çünkü herkesin yapılamaz ve fazla kışkırtıcı olacağını söylediği Hizbullah'ı etkisiz hale getirdiler ve İran'ın hava savunmasını açığa çıkararak kelimenin tam anlamıyla savunmasız ve geri adım atmış bir durumda bıraktılar."

İlk döneminde ABD askerlerini Suriye'den çekmek isteyen Trump, Pentagon ve CENTCOM'un direnciyle karşılaşmıştı

İlk başkanlık dönemi ABD güçlerini Suriye'den çekme planını açıklayan Trump ikinci başkanlık döneminde ABD'nin Suriye'deki askeri misyonuna ilişkin planlarını açıklamadı. Trump 2018 yılında IŞID'in yenilgiye uğraması gerekçesiyle ABD'nin bölgedeki misyonunun tamamlandığını belirtmişti. Trump'ın kararının ardından ABD askerleri bölgeden kısmi olarak çekilse de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Pentagon'un bu kararının İran ve Rusya'yı güçlendireceği ve ABD'nin bölgedeki ortaklarını tehlikeye atabileceği uyarısında bulundular. Tepkiler üzerine Suriye'de ABD güçlerinin bir kısmı Suriye'de bırakıldı.

Trump ve danışmanları ikinci başkanlık döneminde Suriye'de IŞİD'in kontrol altına alınmasının en önemli öncelik olacağının sinyallerini verdi. Pentagon geçen hafta yaptığı bir açıklamada Suriye'de ABD'nin 2 bin askeri olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Danışmanı: IŞİD ile Mücadele Öncelik - Son Dakika

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