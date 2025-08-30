Donald Trump'tan günler sonra ilk görüntü geldi! Herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
Donald Trump'tan günler sonra ilk görüntü geldi! Herkes aynı yorumu yapıyor

30.08.2025 18:20
26 Ağustos'tan bu yana kamuoyu karşısına çıkmayan ABD Başkanı Donald Trump'tan günler sonra ilk görüntü geldi. Golf oynamaya giden Trump'ın yorgun hali sağlık durumuyla ilgili kuşkuları artırırken, sosyal medya kullanıcıları, ABD Başkanı'nın birkaç günde çöktüğü yorumunda bulundu.

Donald Trump'ın, 26 Ağustos'taki kabine toplantısından beri kameraların karşısına çıkmaması sosyal medyada sağlık durumu hakkında dedikodulara neden olurken; Trump'tan ilk görüntü geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en son 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki kabine toplantısından bu yana ekranlarda görünmemesi sağlığıyla ilgili söylentileri gündeme getirdi.

ÖLDÜRÜĞÜ BİLE SÖYLENDİ

Sosyal medya platformlarında çok sayıda iddia öne sürülürken; Reddit isimli sitede, "ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor" şeklinde ifadelere yer verildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bunun üzerine bir Beyaz Saray yetkilisi, bugün Axios haber sitesine, "Trump'ın gayet iyi olduğu ve bugün golf oynamaya gideceği" yönünde bir açıklama yaptı.

Trump'ın Sağlık Durumu Hakkında Spekülasyonlar

Daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bazı hesaplardan Trump'ın aile üyeleri ile Virginia'daki Trump Ulusal Golf Klübü'ne golf oynamak için Beyaz Saray'dan çıkarken çekilen fotoğrafların yayınlandığı görüldü.

YORGUN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Öte yandan Trump'ın verdiği görüntülerde yorgun ve bitkin olduğu da gözlendi.

Trump'ın Sağlık Durumu Hakkında Spekülasyonlar
Trump'ın Sağlık Durumu Hakkında Spekülasyonlar
Trump'ın Sağlık Durumu Hakkında Spekülasyonlar
Kaynak: AA

