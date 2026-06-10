TSK'nın İnsani Yardım Tatbikatı Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TSK'nın İnsani Yardım Tatbikatı Ankara'da Gerçekleşti

TSK\'nın İnsani Yardım Tatbikatı Ankara\'da Gerçekleşti
10.06.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TSK İnsani Yardım Tugayı, Ankara'da İnsani Yardım Tatbikatı-2026 düzenledi. Deprem sonrası arama kurtarma, yangın müdahalesi ve tahliye faaliyetleri uygulamalı olarak gösterildi, 658 personel ve 10 köpek katıldı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu tarafından İnsani Yardım Tatbikatı-2026'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' Ankara'da gerçekleştirildi. Tatbikatta, deprem sonrası arama kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri uygulamalı olarak gösterildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek afetlere müdahale amacıyla görev yapan TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı tarafından 8-11 Haziran tarihlerinde Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda İnsani Yardım Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında senaryo gereği deprem sonrası arama kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikat, afet ve acil durumlarda TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığının insani yardım faaliyetlerini mevcut mevzuat çerçevesinde yürütmek, mülki makamların çalışmalarına destek sağlamak ve kendisine verilen görevleri başarıyla gerçekleştirmek amacıyla düzenlendi. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'ne Bulgaristan, Irak, Japonya, Meksika ve Pakistan'dan katılımcıların da yer aldığı toplam 658 personel, 10 arama-kurtarma köpeği ve 101 araç katıldı. Tatbikata TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı unsurları, KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı ekipleri, AFAD, Jandarma, Kızılay, UMKE, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Sincan Belediyesi Cenaze İşleri ekipleri katıldı. Tatbikatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Sinan Eren, Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, EDOK Muharebe Geliştirme Başkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Hakan Durmazpınar, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ve AFAD Arama Kurtarma ve Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin takip etti.

ENKAZ ALTINDA YAŞAM BELİRTİSİ ARANDI

Tatbikatta, senaryo gereği, deprem sonrası olay yerine ulaşan DAK ekibi, enkaz altında kalanların yakınlarını bölgeden uzak tutacak güvenlik şeritleri oluşturdu. Ardından arama kurtarma köpekleri ile yaralılar arandı. Tatbikatta senaryo gereği çok sayıda binanın yıkıldığı, vatandaşların enkaz altında kaldığı ve bölgede yangın, gaz kaçağı ile kimyasal risklerin oluştuğu varsayıldı. Bölgeye ilk olarak hafif seviye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, kolluk kuvvetleri tarafından çevre güvenliği sağlandı. Enkaz alanına yaklaşan vatandaşlar güvenlik şeritlerinin dışına alınırken, afetzede yakınlarının sakinleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Tatbikatta helikopterlerle bölgeye intikal eden dağ arama kurtarma timleri ve özel eğitimli arama kurtarma köpekleri enkaz alanında görev aldı. Arama köpeklerinin tepki verdiği noktalarda hassas dinleme cihazları, görüntüleme sistemleri ve arama kameraları kullanılarak enkaz altında yaşam belirtisi arandı.

YARALILAR TAHLİYE EDİLDİ

Senaryo kapsamında enkaz altında kalan yaralılara ulaşılarak ilk müdahaleleri yapıldı. Oluşturulan yaşam koridorları üzerinden çıkarılan afetzedeler sağlık ekiplerine teslim edilirken, durumu ağır olan yaralıların tahliye edilmesi canlandırıldı. Tatbikatta ayrıca KBRN ve HAZMAT ekipleri tarafından gaz kaçağı ve tehlikeli madde tespit faaliyetleri yürütüldü. Kimyasal risklerin kontrol altına alınmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına devam edildi.

ARTÇI DEPREM VE YANGIN SENARYOSU GERÇEKLEŞTİ

Tatbikatta artçı deprem senaryosu devreye alınırken, ekipler güvenli bölgelere çekilerek personel kontrolü gerçekleştirdi. Ardından kimyasal boya fabrikasında yangın senaryosu ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken arama kurtarma faaliyetleri yeniden başlatıldı. Canlı kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ceset arama köpekleriyle yürütülen çalışmalar da tatbikatta yer aldı. Enkaz altında hayatını kaybettiği değerlendirilen kişilerin bulunması ve ilgili kurumlara teslim edilmesi süreçleri uygulamalı olarak gösterildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Deprem, Ankara, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel TSK'nın İnsani Yardım Tatbikatı Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli gurbetçiler yurda giriş yapmaya başladı Emekli gurbetçiler yurda giriş yapmaya başladı
Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu
Real Madrid’de Arbeloa ile yollar ayrıldı Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı
Uzak Şehir’in yıldızları tatilde aşka geldi Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi
Mehmet Ali Erbil’in ’yeni sevgilisi’ olduğu iddia edilmişti 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
Galatasaray’ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler’de keyif çatıyor Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor
İran savaş uçakları havalandı, Erbil’den patlama sesleri geldi İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geldi
Ayşe Nazlı’dan babası Reha Muhtar’a duygu yüklü veda Ayşe Nazlı’dan babası Reha Muhtar’a duygu yüklü veda
Togg’dan 900 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası Togg'dan 900 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası
İddia: Kılıçdaroğlu, Özel döneminde medya kuruluşlarıyla yapılan reklam anlaşmalarını iptal etti İddia: Kılıçdaroğlu, Özel döneminde medya kuruluşlarıyla yapılan reklam anlaşmalarını iptal etti
Gökyüzünde tarihi anlar, Papa Leo kokpite geçti, savaş jetini selamladı Gökyüzünde tarihi anlar, Papa Leo kokpite geçti, savaş jetini selamladı
İzmir’de otluk alanda korkutan yangın İzmir'de otluk alanda korkutan yangın
Donanma personeli öğle arasında denize girdi, köpekbalığının saldırısına uğradı Donanma personeli öğle arasında denize girdi, köpekbalığının saldırısına uğradı
Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Irmak öğretmenin kahreden görüntüleri Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Irmak öğretmenin kahreden görüntüleri

19:41
Aziz Yıldırım’ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
19:20
İsrailli gazeteciden skandal soru Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan’a laf ettirmedi
İsrailli gazeteciden skandal soru! Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi
19:11
Montella’dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı
Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı
19:02
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
18:51
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
18:19
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:48
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
16:03
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 19:50:46. #7.12#
SON DAKİKA: TSK'nın İnsani Yardım Tatbikatı Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.