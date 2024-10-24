TSK'nın Orta Afrika Görevi Uzatıldı - Son Dakika
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TSK'nın Orta Afrika Görevi Uzatıldı

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TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Orta Afrika'daki görev süresini bir yıl daha uzattı.

24.10.2024 21:14
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(TBMM) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Birlemiş Milletlerin (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Orta Afrika'da görev sürelerinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.

"Afrika politikasını her yönüyle destekliyoruz"

Tezkere üzerinde konuşan Saadet Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun, "Bugün dünyada devam eden 28 aktif çatışmanın 8'i ne acıdır ki Afrika kıtasında yaşanmaktadır. Orta Afrika Cumhuriyeti de bu trajik tablonun bir parçasıdır. 1960'da Fransa'dan bağımsızlığını kazanmış olmasına rağmen darbeler, baskı rejimleri devam etmektedir. Elmas ve altın gibi değerli madenlerle dolu bu topraklarda sömürge döneminin mirası olan çarpık hiyerarşi, bunlardan faydanlanmak isteyen grupların acımazsız rekabetini körüklemiştir. Halk yerinden edilmiş, insani yardıma muhtaç hale gelmiştir. Türkiye'nin barış ve istikrarın korunmasına yönelik sorumluluk üstenmesi anlamına gelmelidir. Türkiye'nin Afrika politikasını her yönüyle destekliyoruz" dedi.

"Bizden açık çek imzalamamızı istiyorsunuz"

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, şunları söyledi:

"Bütün dünyada barış ve istikrar atmosferinin hakim olması ve bu sayede Dünya toplumlarının refah ve güvenliğinin artması tüm Dünya'nın faydasınadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hem bölgesinde hem de küresel düzeyde barış ve istikrarı destekleyen bir devlet geleneğine sahiptir. İYİ Parti olarak BM'nin barış misyonlarına karşı kategorik olarak olumsuz bakmıyoruz ancak tereddüt ve sorularımız var. Geçen yıl bu zamanlarda Meclis'imizden Orta Afrika'ya aynı mahiyette bir tezkere geçirmiştik. Fakat Türkiye'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde herhandi bir TSK personeli bulundurmadığı anlaşılmaktadır. Burada bulunan personelimiz sadece birkaç tane polisimizdir. Sadece polisimizi yurt dışında görevlendirmek için böyle bir tezkereye ihtiyaç yoktur. Bu tezkere ile bizden istediğiniz açıkça şudur; içinde TSK mensuplarının olmadığı bir misyon için ancak TSK için çıkartılması gereken bir tezkereyi uzatmamızı istiyorsunuz. Üstelik bu yetki konusunda mahiyetini Cumhurbaşkanı'nın keyfine bırakarak bizden açık çek imzalamamızı istiyorsunuz. Bu partili cumhurbaşkanı sistemi yüzünden yaşadığımız yeni bir garabettir."

"Askeri güç değil insan haklarının geliştirlmesi gerekiyor"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cuppolo da şöyle konuştu:

"Geçen seneki tezkereden bu yana ne değişmiş diye bakmamızı öneriyorum. Yoksa her yıl tezkere geçirip ellerimizi kaldırıp indiririz. Orta Afrika cumhuriyeti Dünya'da yaşam beklentisinin en kısa olduğu ülke ama üstlerinde filler tepişiyor. Nüfusun yarısı yardımlara bağımlı olarak yaşıyor. BM'nin çalışma faaliyetini değerli bulmakla beraber eksik buluyoruz. İnsan haklarının geliştirilmesiyle ilgili ayrıca bir adım atılması gerekiyor. Yalnızca askeri güç göndererek oranın çözümüne katkıda bulunmadığımızı geçen seneden bu yana bir gelişme olmamasından anlaşılıyor."

TSK\'nın Orta Afrika Görevi Uzatıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TSK'nın Orta Afrika Görevi Uzatıldı - Son Dakika

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